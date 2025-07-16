2024년 MEXC 플랫폼은 1년에 2,022번의 신규 코인 에어드랍을 진행했으며, 누적 보상 총액은 1.27억 USDT 이상, 월 평균 1,062만 USDT, 연간 수익률은 최대 71%에 달합니다! MX*URLS-MX_USDT* 관련 혜택에 대한 자세한 내용은 “MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택”에서 확인하실 수 있습니다. 1. 12월 MX존 이벤트 2024년 MEXC 플랫폼은 1년에 2,022번의 신규 코인 에어드랍을 진행했으며, 누적 보상 총액은 1.27억 USDT 이상, 월 평균 1,062만 USDT, 연간 수익률은 최대 71%에 달합니다! MX*URLS-MX_USDT* 관련 혜택에 대한 자세한 내용은 “MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택”에서 확인하실 수 있습니다. 1. 12월 MX존 이벤트
튜토리얼/MX 존/적립 이벤트/12월 MX존 이벤트 데이터 성과

12월 MX존 이벤트 데이터 성과

2024년 MEXC 플랫폼은 1년에 2,022번의 신규 코인 에어드랍을 진행했으며, 누적 보상 총액은 1.27억 USDT 이상, 월 평균 1,062만 USDT, 연간 수익률은 최대 71%에 달합니다! MX*URLS-MX_USDT* 관련 혜택에 대한 자세한 내용은 “MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택”에서 확인하실 수 있습니다.

1. 12월 MX존 이벤트 데이터 성과


2024년 12월, MEXC 플랫폼은 총 120번의 에어드랍을 진행했습니다. 에어드랍 캠페인에서 총 798만 달러 이상의 상금이 지급되었으며, 이벤트 연간 수익률은 54%에 달했습니다.

MEXC 플랫폼의 통계에 따르면, 12월 에어드랍에서 상위 6개 토큰은 모두 190% 이상 상승했습니다. 그 중 가장 인상적인 성과를 보인 프로젝트는 606.11% 상승한 AIMONICA로 다른 프로젝트보다 훨씬 높은 상승률을 기록하며 1위를 차지했고, BLADE는 510.80%, SETAI, FLAY, SEN, TMAI가 각각 314.90%, 241.85%, 216.80%, 192.90% 상승하며 그 뒤를 이었습니다. 전반적으로 이들 프로젝트에 참여한 투자자들은 단기간에 큰 수익을 얻었으며, 특히 상위 두 프로젝트의 수익률이 더 두드러져 높은 투자 매력을 보여주었습니다.

2024년 12월 고품질 토큰 상위 6개

프로젝트명
에어드랍 시간 (MX 커밋 시간)
가격 상승률
(12월 31일 데이터 기준)
AIMONICA
2024/12/19
606.11%
BLADE
2024/12/23
510.80%
SETAI
2024/12/30
314.90%
FLAY
2024/12/3
241.85%
SEN
2024/12/29
216.80%
TMAI
2024/12/4
192.90%

2. 에어드랍 토큰 이벤트 참여 방법


킥스타터는 MX 보유자를 위한 전용 무료 에어드랍입니다. 지난 24시간 동안 25 MX 이상의 토큰을 보유하고 있다면 킥스타터 이벤트에 등록할 수 있습니다.

시스템은 하루에 3번 랜덤으로 스냅샷을 찍으며, 이벤트 시작 전날 00:59 (KST)부터 24시간 연속으로 현물 계정에 최소 25 MX 이상을 보유하고 있어야 합니다. 24시간 연속으로 사용자의 스냅샷 MX 포지션이 25 MX 미만이면 킥스타터 이벤트에 참여할 수 없습니다.

MEXC 공식 웹사이트의 홈페이지 상단에 있는 탐색 모음에서 현물거래를 선택하면 킥스타터 이벤트에 접속할 수 있는 포털을 찾을 수 있습니다.


3. MX 구매 방법


현재 MX 보유자가 아니면서 킥스타터 캠페인에 참여하려면 MEXC 플랫폼에서 MX*URLS-MX_USDT* 토큰을 최소 25개 이상 구매하여 보유해야 이벤트에 참여할 수 있습니다. MX 토큰을 구매하는 방법에 대한 자세한 내용은 “1분 안에 MX 매수하기” 콘텐츠를 읽고 튜토리얼 단계를 따르세요.

MX 토큰을 보유하면 에어드랍에 무료로 참여할 수 있을 뿐만 아니라 거래 수수료 할인 혜택도 누릴 수 있습니다. MX 보유자는 MX를 사용하여 현물 및 USDT-M 선물 거래 수수료를 공제하고 수수료 20% 할인 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 지난 24시간 동안 500 MX 이상을 보유하신 경우 거래 수수료를 50% 할인받을 수 있습니다.

MEXC 거래 플랫폼은 다양한 토큰과 낮은 거래 수수료로 사용자를 끌어들이고 있으며, 거래의 깊이, 원활한 운영, 보안과 안정성, 즉각적인 고객 서비스 등으로 사용자들에게 사랑받고 있습니다. MEXC 플랫폼은 항상 사용자 우선 원칙을 고수하며 사용자를 위한 안전하고 안정적인 거래 플랫폼을 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


