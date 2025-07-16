Moonveil: ZK 기반 Web3 게임, 소유권과 경제를 재정의하다





블록체인 기술과 게임 산업의 통합은 디지털 경제에서 가장 유망한 분야 중 하나로 떠오르고 있습니다. 블록체인 기술의 핵심 가치는 플레이어가 가상 세계와 상호작용하는 방식, 디지털 자산 소유 방식, 그리고 게임 경제에 참여하는 방식을 근본적으로 변화시키는 것입니다. 이러한 변화의 물결 속에서 Moonveil 은 선구적인 Web3 게임 생태계로 두각을 나타내고 있습니다. 최첨단 영지식(ZK) 기술을 기반으로 하는 Moonveil은 차세대 인터랙티브 엔터테인먼트를 정의하는 핵심 요소인 보안, 확장성, 그리고 진정한 소유권을 보장하는 동시에 전례 없는 게임 경험을 제공합니다.





Spartan Group 및 MORE 토큰으로 구동되는 Moonveil은 풀스택 플레이어 중심 Web3 게임 생태계입니다. 기존 게임에서 더욱 포용적이고 탈중앙화된 모델로의 패러다임 전환을 의미합니다. Polygon zkEVM을 기반으로 구축되고 Gumi Cryptos Capital Animoca Ventures 와 같은 주요 벤처 캐피털 회사의 지원을 받는 Moonveil은 온체인 게임의 새로운 산업 표준을 제시하고 있습니다.













Moonveil의 사명은 첨단 기술을 활용하여 캐주얼한 유연성과 몰입감 넘치는 재미가 완벽하게 조화를 이루는 최고의 게임 경험을 제공하는 것입니다. Moonveil의 비전은 기존의 경계를 넘어 플레이어가 디지털 자산을 진정으로 소유하고, 거버넌스에 참여하며, 게임플레이를 통해 경제적 가치를 창출하는 생태계를 구축하는 것입니다.





Moonveil은 게임 산업을 근본적으로 재구축하여 기존 게임과 초기 Web3 게임의 주요 문제점인 자산 소유권 부족, 제한된 상호운용성, 높은 거래 비용, 열악한 사용자 경험, 그리고 플레이어 참여와 금전적 보상 간의 단절을 해결합니다.









연간 매출이 2,000억 달러를 돌파하면서 글로벌 게임 산업은 심각한 변화를 겪고 있습니다. 기존 게임들은 재정적으로는 성공했지만, 착취적인 게임 모델은 점점 더 비판받고 있습니다. 플레이어는 상당한 시간과 돈을 투자하지만 게임을 중단하면 소유권을 유지할 수 없기 때문입니다.





Web3 게임이 이러한 변화에 대응하여 등장하고 있으며, NFT를 통한 진정한 디지털 소유권, DAO를 통한 플레이어 거버넌스, 그리고 토큰을 통한 경제적 참여를 제공합니다. 그러나 초기 단계의 Web3 게임은 열악한 사용자 경험, 높은 가스비, 제한된 확장성, 그리고 게임플레이 품질을 희생한 채 토큰 경제에만 치중하는 등의 어려움을 겪는 경우가 많습니다.





Moonveil은 기술적 우수성과 게임플레이 품질이라는 두 가지 핵심 전략에 집중하여 이러한 문제를 해결합니다. Web3 게임 시장이 확장됨에 따라, Moonveil처럼 블록체인의 장점을 통합하면서 강력한 게임플레이를 우선시하는 프로젝트들이 새로운 표준으로 자리 잡고 있습니다.









Web3 게임 시장은 전례 없는 성장을 거듭하고 있으며, 업계 분석가들은 2030년까지 이 시장 규모가 650억 달러에 이를 것으로 전망합니다. Immutable (FDV: 34억 5천만 달러) 및 Ronin (FDV: 21억 5천만 달러)과 같은 Polygon zkEVM 생태계의 다른 주요 체인과 비교했을 때, Moonveil의 기술적 잠재력과 영향력은 명백하게 드러납니다.





Moonveil의 전략적 포지셔닝은 다음과 같은 몇 가지 주요 시장 동향과 일치합니다.





서비스형 인프라(IaaS): 단일 게임 개발사와 달리 Moonveil은 자사 게임과 타사 게임을 모두 지원하는 포괄적인 인프라 계층을 제공하여 단일 타이틀의 성공을 넘어 플랫폼 수준의 네트워크 효과를 창출합니다.





크로스 체인 상호운용성: 블록체인 생태계가 점점 더 멀티 체인화됨에 따라, Moonveil의 상호운용성 프레임워크는 단일 네트워크에 국한되지 않고 여러 체인에서 가치를 확보할 수 있도록 지원합니다.





플레이어 중심 경제: Moonveil은 플레이어의 소유권과 경제적 참여를 강조함으로써 개발자, 플레이어, 토큰 보유자의 이익을 조화롭게 조정하여 모든 이해관계자에게 이익이 되는 지속 가능한 경제 모델을 구축합니다.













Moonveil의 기술 아키텍처 핵심에는 첨단 영지식(ZK) 기술이 있으며, 특히 zkEVM(영지식 이더리움 가상 머신) 기능의 긴밀한 통합에 중점을 두고 있습니다. 이러한 전략적 선택은 블록체인의 트릴레마(탈중앙화, 보안, 확장성)를 해결하는 것을 목표로 합니다.





Moonveil은 영지식 증명(ZKP)과 zkEVM을 활용하여 상태 검증, 크로스 체인 브릿징, 크로스 체인 메시징 분야에서 최고 수준의 Web3 보안 표준을 충족하는 강력한 게임 중심 블록체인의 기반을 마련하고 있습니다. zkEVM을 사용하면 다음과 같은 몇 가지 주요 이점을 얻을 수 있습니다:





강화된 보안: ZKP(영지식 증명)는 민감한 데이터를 노출하지 않고도 거래 검증을 가능하게 하여 거래 무결성과 개인 정보 보호를 모두 보장합니다.





확장성 솔루션: 빠른 확정성, 고빈도 유효성 증명, 그리고 세계에서 가장 빠른 ZK 증명 시스템인 빠른 확정성, 고빈도 유효성 증명, 그리고 세계에서 가장 빠른 ZK 증명 시스템인 Polygon Zero 는 Moonveil 레이어-2 체인의 고성능 요구 사항을 모두 충족합니다.





비용 효율성: Polygon zkEVM을 사용하면 거래 비용이 크게 절감되어 소액 거래 및 고빈도 게임플레이 상호작용을 경제적으로 실현할 수 있습니다.





EVM 호환성: EVM과의 완벽한 호환성은 기존 이더리움 도구, 지갑 및 개발자 리소스와의 원활한 통합을 보장하여 개발자와 플레이어 모두의 진입 장벽을 낮춥니다.









ZK 기술 기반의 Moonveil 레이어 2 솔루션은 자체 게임과 타사 게임을 모두 지원하여 탁월한 플레이어 경험을 제공합니다. 게임용으로 특별히 설계된 이 아키텍처는 인터랙티브 엔터테인먼트의 고유한 요구 사항을 충족하도록 최적화되었습니다. 주요 성능 지표는 다음과 같습니다.





높은 처리량: 네트워크는 초당 수천 건의 트랜잭션을 처리할 수 있도록 설계되어 블록체인으로 인한 지연 없이 실시간 게임 플레이를 지원합니다.





낮은 지연 시간: 1초 미만의 트랜잭션 확정성을 통해 플레이어의 행동이 게임 내에 즉시 반영되어 플레이어가 기대하는 응답성을 유지합니다.





가스 최적화: 전용 트랜잭션 배칭 및 압축 기술을 통해 온체인 비용을 최소화하여 게임 내 가장 작은 행동도 효율적이고 경제적으로 기록할 수 있습니다.













MORE 토큰은 Moonveil 생태계의 기본 화폐이자 거버넌스 토큰으로, 모든 플랫폼 참여자에게 가치를 확보하고 분배하도록 설계되었습니다. 게임 내 유용성에 국한된 많은 토큰과 달리, MORE는 다층적인 가치 창출 및 교환을 지원하는 포괄적인 생태계 토큰입니다.





총 10억 개의 토큰이 공급되며, 현재 토큰 지표(가격, 거래량, 시가총액 등)는 아직 공개되지 않았습니다. MORE의 경제 모델은 신중하게 구성된 토크노믹스를 통해 생태계 확장성과 토큰 희소성의 균형을 이루도록 신중하게 설계되었습니다.









MORE의 배분 전략은 생태계 성장, 투자자 연계, 그리고 커뮤니티 구축에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 반영합니다. 일반적인 배분 내역은 다음과 같습니다.





커뮤니티 및 플레이어(30~40%): 게임 플레이 보상, 에어드랍, 커뮤니티 인센티브 프로그램을 통해 커뮤니티 구성원과 플레이어에게 가장 많은 자금을 배분하여 가장 적극적으로 참여하는 참여자들이 프로젝트의 성공에 깊이 공감하도록 합니다.





개발 및 운영(20~25%): 게임 개발, 플랫폼 최적화, 전략적 파트너십을 포함한 지속적인 개발, 플랫폼 운영, 그리고 생태계 확장에 자금을 배분합니다.





팀 및 어드바이저(15~20%): 팀 배분은 일반적으로 장기적인 연계를 위해 베스팅 일정에 따라 이루어지며, 어드바이저 배분은 전략적 지침 및 업계 연계를 지원합니다.





투자자 및 전략적 파트너(20~25%): Moonveil은 2024년 10월 22일에 ICO 및 노드 판매를 시작하여 플랫폼 성장에 자금을 지원하기 위해 투자자에게 토큰 공급량의 20%를 제공합니다. 동시에 대부분의 토큰은 커뮤니티의 통제 하에 유지되도록 보장합니다.













블록체인 기술을 활용하여 플레이어는 저렴한 비용으로 자산을 소유, 거래, 기여, 관리하고 보상을 획득할 수 있습니다. 이는 기존 게임 모델과는 근본적으로 다른 변화입니다. Moonveil의 플레이어 소유권 모델은 다음과 같은 핵심 요소를 기반으로 구축되었습니다.





진정한 디지털 소유권: 모든 게임 내 자산은 블록체인에 NFT(Non-Factory Token)로 존재하며, 플레이어는 게임의 운영 상태나 개발자의 결정에 영향을 받지 않는 검증 가능한 소유권을 부여받습니다.





게임 간 자산 이동성: 투명성, 보안성, 그리고 사용자 소유권을 기반으로 Moonveil의 블록체인 아키텍처는 플레이어가 생태계 내 호환 게임 간에 디지털 자산을 거래, 판매 또는 전송할 수 있도록 지원합니다.





경제적 참여: 플레이어는 게임 내 활동을 통해 토큰을 획득하고, 상인이나 서비스 제공업체와 같은 역할을 수행하여 게임 경제 성장에 적극적으로 참여하고 그로부터 이익을 얻을 수 있습니다.









Moon Beams 로열티 프로그램은 플레이어들과 장기적인 관계를 구축하고자 하는 Moonveil의 노력을 반영합니다. 지속적인 참여에 대한 보상을 제공하기 위해 설계된 이 프로그램은 다양한 참여 수준을 가진 플레이어들에게 명확한 진행 경로를 제공합니다. 주요 전략은 다음과 같습니다:





점진적 보상: 플레이어가 더 오래, 더 적극적으로 참여할수록 더 큰 보상과 혜택을 제공하여 생태계에 대한 장기적인 헌신을 장려합니다.





소셜 게임 기능: 협력, 경쟁, 그리고 사회적 상호작용을 지원하는 커뮤니티 도구를 통해 플랫폼의 전반적인 가치를 향상시키는 네트워크 효과를 창출합니다.









Moonveil은 Gumi Cryptos Capital, Spartan Group 및 Animoca Ventures 등 게임 및 블록체인 기술에 특화된 여러 최고 수준의 벤처 캐피털 회사로부터 투자를 유치했습니다. 이러한 전략적 투자는 다음과 같은 여러 가지 이점을 제공합니다:





자본 자원: 풍부한 자금은 품질이나 출시 일정을 저해하지 않으면서도 기술 및 게임 개발에 대한 야심찬 로드맵을 지원합니다.





업계 전문성: 이러한 투자자들은 게임 및 블록체인 분야에 대한 심층적인 통찰력을 바탕으로 제품 개발 및 시장 포지셔닝에 대한 전략적 지침을 제공합니다.













Web3 게임 분야는 초기 개발 이후 여러 부문으로 발전해 왔습니다. 주요 경쟁 업체는 다음과 같습니다:





게임 중심 블록체인: Immutable, Ronin, WAX와 같이 게임 애플리케이션용으로 특별히 개발된 플랫폼입니다.





범용 레이어 2 솔루션: Arbitrum, Optimism, Polygon과 같이 게임을 지원하지만 게임에만 국한되지는 않는 네트워크입니다.





블록체인을 통합하는 게임 스튜디오: 기존 게임에 블록체인 기능을 통합하는 기존 게임 회사입니다.









Moonveil은 다음과 같은 핵심적인 장점을 통해 차별화됩니다:





기술적 우위: zkEVM 기술, AggLayer 통합, 그리고 게임별 최적화를 기반으로 구축된 탄탄한 기반은 대부분의 경쟁사와 차별화됩니다.





전체적인 생태계 전략: Moonveil은 단일 게임이나 고립된 기술 솔루션에 집중하는 대신, 전체 게임 가치 사슬을 지원하는 포괄적인 인프라를 제공합니다.





플레이어 중심 디자인: 개발자나 투자자를 우선시하는 대신, 플레이어 경험, 소유권, 그리고 경제적 참여에 중점을 둡니다.









Moonveil은 플레이어가 디지털 자산을 진정으로 소유하고, 좋아하는 게임에 경제적으로 참여하며, 투명하고 커뮤니티 중심적인 개발의 혜택을 누릴 수 있는 게임의 미래를 꿈꿉니다. 블록체인 업계 리더와 최고의 게임 스튜디오 간의 새로운 파트너십이 등장함에 따라, Moonveil은 빠르고 안전하며 비용 효율적인 블록체인에서 고품질 게임을 제공하는 차세대 업계 벤치마크가 될 준비가 되어 있습니다.





