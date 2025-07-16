MEXC에서 FHE 현물 및 선물 거래가 공식 출시되었습니다. 이제 MEXC 플랫폼에 FHE를 입금하거나, 직접 FHE 현물 또는 선물 거래에 참여하실 수 있습니다. 또한, MEXC Airdrop+ 이벤트 페이지를 방문하시면 FHE 입금 및 거래 이벤트에 참여하고 총 130,000 USDT 상당의 보상을 공유할 수 있습니다. 1. Mind Network란 MEXC에서 FHE 현물 및 선물 거래가 공식 출시되었습니다. 이제 MEXC 플랫폼에 FHE를 입금하거나, 직접 FHE 현물 또는 선물 거래에 참여하실 수 있습니다. 또한, MEXC Airdrop+ 이벤트 페이지를 방문하시면 FHE 입금 및 거래 이벤트에 참여하고 총 130,000 USDT 상당의 보상을 공유할 수 있습니다. 1. Mind Network란
Mind Network: 프라이버시 보호와 탈중앙화 인터넷의 새 시대를 이끌다

2025년 7월 16일
0m
MEXC에서 FHE 현물 및 선물 거래가 공식 출시되었습니다. 이제 MEXC 플랫폼에 FHE를 입금하거나, 직접 FHE 현물 또는 선물 거래에 참여하실 수 있습니다.

또한, MEXC Airdrop+ 이벤트 페이지를 방문하시면 FHE 입금 및 거래 이벤트에 참여하고 총 130,000 USDT 상당의 보상을 공유할 수 있습니다.

1. Mind Network란


Mind Network는 AI와 Web3를 위해 설계된 암호화 인프라 프로토콜로, 데이터 프라이버시 보호와 안전한 협업 기능을 제공합니다. 이 프로토콜은 AI 에이전트가 안전하게 운영되고, 독립적인 결정을 내리며, 탈중앙화된 생태계 내에서 협업할 수 있도록 지원합니다.

Mind Network의 핵심은 완전 동형 암호화(FHE, Fully Homomorphic Encryption) 인프라를 선도하고 있으며, 양자 저항성과 완전 암호화된 데이터 및 AI 계산을 가능하게 하여 완전 암호화된 웹을 구축하는 데 헌신하고 있습니다. 이 프로토콜은 AI, 모듈형 블록체인, 게임, 자산 관리, DePIN 등 다양한 분야에서 산업 전반에 걸친 종단 간 암호화를 제공합니다.

Zama와 같은 업계 선도 기업과의 파트너십을 통해, Mind Network는 HTTPZ라는 제로 트러스트 인터넷 프로토콜을 공동 개발하고 있으며, 이는 신뢰할 수 있는 AI와 온체인 데이터 계산을 위한 새로운 Web3 표준을 설정하고 있습니다.


2. Mind Network 자금 조달 및 생태계 파트너


Mind Network는 Binance Labs, Cogitent, HashKey, Animoca Brands, Chainlink 등 주요 벤처 캐피털 기업들로부터 1,250만 달러의 자금을 확보했습니다. 또한, FHE(Fully Homomorphic Encryption) 기술 발전을 위해 이더리움 재단으로부터 두 차례의 연구 보조금을 받았습니다.

Mind Network는 Zama와 같은 업계 선도 기업들과 협력하여 FHE 기술의 채택을 가속화하고 있습니다. 이 프로젝트는 TFHE-rs v1.0.0(Zama의 첫 번째 생산 준비 완료 FHE 라이브러리)을 실제 애플리케이션에 적용한 첫 번째 프로젝트로, 여러 FHE-Rust 코드베이스를 오픈 소스화하여 FCN(FHE Consensus Network), MindChain, Swarms-rust 등 다양한 프로젝트를 공개했습니다.

이러한 기여는 암호화된 계산 분야에서 혁신을 이끌고 있으며, 완전 암호화된 Web3와 AI 생태계의 비전을 발전시키고 있습니다. 최첨단 연구, 강력한 산업 파트너십, 오픈 소스 혁신에 대한 헌신을 바탕으로, Mind Network는 암호화 컴퓨팅의 미래를 선도하고 있습니다. FHE 기반의 보안을 쉽게 접근할 수 있도록 하여, Mind Network는 탈중앙화된 세계에서 프라이버시, 보안 및 신뢰에 대한 새로운 기준을 설정하고 있습니다.


3. Mind Network의 핵심 제품


3.1 AgenticWorld


AgenticWorld는 안전하고 자율적인 AI 에이전트를 위한 탈중앙화 AI 생태계입니다. FHE(Fully Homomorphic Encryption) 기술을 기반으로 구축되어, 다중 에이전트 시스템(MAS)에서 데이터 프라이버시를 보장하는 암호화 계산을 지원합니다. 이 생태계는 보안 레이어와 상호운용 허브를 통합하여 Web3 및 DeFi 전반에 걸친 신뢰 없는 AI 협업을 가능하게 하며, 분산 신원 증명(DID, decentralized identity)과 기밀 머신러닝도 지원합니다.

3.2 MindChain


MindChain은 FHE 기반으로 구축된 최초의 퍼블릭 블록체인으로, AI 에이전트에 최적화되어 있습니다. 암호화 계산, 안전한 협업, 자율적인 AI 생태계를 지원하며, 영지식 증명(ZKP), 신뢰 실행 환경(TEE), 다자간 계산(MPC), 분산 신원 증명, GPU 연산 프레임워크 등을 통합하여 확장성과 보안성을 동시에 확보합니다.

3.3 FHEBridge


Chainlink에서 개발한 MindBridge는 FHE 및 스텔스 주소 프로토콜(SAP)을 활용한 안전한 크로스체인 프로토콜입니다. 이 브리지 기술은 프라이버시 보호와 양자 내성 거래를 가능하게 하며, 다양한 블록체인 생태계 간의 매끄러운 상호운용성을 보장합니다.

4. MindChain이란


MindChain은 AI 에이전트를 위해 특별히 설계된 최초의 FHE 기반 블록체인입니다. Web2와 Web3 환경 모두에서 AI 에이전트가 직면한 보안성과 신뢰성 문제를 해결하며, 완전한 프라이버시와 무결성이 보장되는 환경에서 작동할 수 있도록 지원합니다.

FHE 기술을 활용함으로써, MindChain은 암호화된 상태 그대로 데이터를 연산할 수 있도록 합니다. 즉, AI 에이전트가 민감한 정보를 복호화하지 않고도 처리할 수 있어, 데이터 프라이버시와 보안성, 그리고 신뢰할 수 있는 협업 환경을 동시에 제공합니다. 이러한 혁신적인 접근 방식은 AI 중심 생태계에서 핵심 인프라로서의 MindChain의 중요성을 보여줍니다.

5. MindChain 아키텍처 개요


AgenticWorld의 아키텍처는 지능형 AI 에이전트들이 안전하고 유연하며 고도로 자율적인 생태계에서 작동할 수 있도록 설계되었습니다. 이 아키텍처는 AI 에이전트 레이어, 확장 레이어, 기반 레이어, 서비스 레이어의 네 가지 핵심 레이어로 구성되어 있으며, 각 레이어는 AI의 원활한 작동을 위한 중요한 역할을 수행합니다.

5.1 AI 에이전트 레이어


Web2와 Web3 전반에 걸쳐 AI 에이전트의 인터페이스 역할을 하며 다음을 지원합니다:
  • Swarms, Eliza, Virtuals와 같은 Web3 플랫폼
  • World AI Health, DeepSeek와 같은 Web2 플랫폼
  • 향후 통합을 통해 기능이 더욱 확장될 예정입니다

5.2 확장 레이어


AI 에이전트를 위한 포괄적인 보안 솔루션을 제공합니다. 주요 구성은 다음과 같습니다:
  • 합의 보안: 탈중앙화 환경에서도 신뢰할 수 있는 의사결정 보장
  • 연산 보안: AI 처리 과정의 무결성 보호
  • 데이터 보안: 개인정보 보호를 기반으로 한 데이터 처리 지원
  • 커뮤니케이션 보안: 네트워크 전반에 걸친 에이전트 간 상호작용 보호

5.3 기반 레이어


이 레이어의 핵심은 MindChain이며, 다음과 같은 구성 요소들이 이를 지원합니다:
  • Randgen: FHE 기반의 진정한 온체인 난수 생성기
  • FCN (FHE 합의 네트워크)
  • FDN (FHE 복호화 네트워크)
  • AgentConnect 허브: 에이전트 간의 안전한 협업을 지원

5.4 서비스 레이어


이 레이어는 다양한 탈중앙화 서비스를 허브를 통해 통합하여 AI 에이전트에 고급 기능을 제공합니다. 주요 구성 요소는 다음과 같습니다:
  • Lumoz의 영지식 증명(ZKP): 프라이버시 검증 강화
  • Phala의 신뢰 실행 환경(TEE): 안전한 AI 실행 가능
  • Chainlink를 통한 스토리지, 메모리 및 상호운용성: 데이터 처리의 원활함 보장
  • io.Net의 GPU 컴퓨팅: 확장 가능한 AI 처리 성능 제공
  • Allora의 추론 서비스: 실시간 AI 예측 최적화
  • Aptos의 AgentText: AI 기반 커뮤니케이션 및 텍스트 처리 지원


6. FHE 토큰: Mind Network와 AgenticWorld의 핵심


AgenticWorld 생태계가 완전히 탈중앙화된 자율 AI 인프라로 발전함에 따라, FHE 토큰은 그 비전을 실현하는 핵심 자산이 됩니다. 확장성, 보안성, 유용성을 위해 설계된 FHE는 단순한 토큰을 넘어, 프라이버시, 지능, 탈중앙화가 융합된 새로운 인터넷 시대의 생명선 역할을 합니다.

6.1 FHE의 생태계 내 역할:


  • 지능 구동: 지능형 에이전트의 훈련, 작업 실행 및 보상 주기를 지원하여 AI 개발을 촉진합니다.
  • 프라이버시 보호 계산: FHE를 통해 안전한 계산을 보장하며, 데이터 프라이버시를 보호하면서 계산 수수료 지불을 가능하게 합니다.
  • 탈중앙화 거버넌스: MindDAO와 허브 기반 제안에 참여하여 AgenticWorld의 미래를 형성할 수 있게 합니다.
  • 크로스 체인 가치 흐름: 공식 크로스 체인 브리지를 통해 MindChain, 이더리움, BNB 스마트 체인 간의 원활한 상호 운용성을 지원합니다.

6.2 FHE의 미래 잠재력


FHE 토큰 스테이킹과 AgenticWorld의 출시는 시작에 불과합니다. 앞으로 다가올 것들은 다음과 같습니다:
  • 지능형 에이전트를 위한 고급 훈련 환경
  • 실제 적용 가능한 분산형 AI 애플리케이션
  • 크로스 체인 협력 도구
  • MindDAO를 통한 완전한 커뮤니티 기반 거버넌스

7. FHE 토큰 보유 혜택


FHE 토큰을 보유하면 전체 AgenticWorld 및 Mind Network 생태계에 독점적으로 접근할 수 있으며, 탈중앙화 AI 혁신의 최전선에 서게 됩니다. $FHE 보유자에게 제공되는 주요 이점은 다음과 같습니다:

  • 조기 접근 및 유틸리티: FHE를 스테이킹하여 탈중앙화 AI 에이전트를 활성화하고 운영하며, 실제 AI 애플리케이션에 참여하고 지능형 작업과 훈련을 지원합니다.
  • 보상 받기: 토큰을 스테이킹하고, 지능형 에이전트를 훈련시키며, 컴퓨팅 자원을 기여하여 네트워크 활동과 성장에 따라 보상을 받습니다.
  • 거버넌스 권한: MindDAO 및 허브 기반 제안에 참여하여 AgenticWorld 개발에 영향을 미칩니다. 기능 설계, 파트너십 및 주요 결정을 형성하는 데 도움을 줍니다.
  • 강화된 개인정보 보호: FHE 기반의 컴퓨팅을 통해 개인정보 보호 AI 서비스를 이용할 수 있어 데이터를 사용하면서도 보호할 수 있습니다.

8. MEXC에서 FHE 구매 방법


높은 유동성, 유연한 레버리지 옵션 및 원활한 전환 기능을 제공하는 신뢰할 수 있는 거래 플랫폼을 찾고 있다면 MEXC가 이상적인 선택입니다. 유망한 FHE 토큰에 투자할 기회를 놓치지 마세요!

1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트에 접속하여 로그인합니다.
2) 검색창에 "FHE"를 입력하고, 현물또는 선물 거래를 선택합니다.
3) 주문 유형을 선택하고, 수량, 가격 및 기타 매개변수를 입력하여 거래를 완료합니다.


면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세금, 법률, 재정, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하는 것에 대한 추천으로 간주되지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 이 정보를 참고용으로만 제공하며, 투자 조언을 제공하지 않습니다. 투자 시 발생할 수 있는 위험을 충분히 이해하고 신중하게 행동하십시오. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


