MilkyWay: 블록체인 보안을 통합하고 모듈형 생태계를 강화하다







현재 블록체인 생태계는 프로젝트와 체인이 각각 자체 검증자와 스테이킹 네트워크를 통해 독립적으로 운영되는 등 파편화된 보안에 직면해 있습니다. 이로 인해 자산이 분산되고 보안이 약화되며 중복 인프라로 인한 비효율성이 발생합니다.





MilkyWay는 리스테이킹을 통해 이러한 문제를 해결하여 스테이킹된 자산이 여러 체인을 동시에 보호할 수 있도록 합니다. 검증자 네트워크를 간소화하고 리소스를 통합함으로써 MilkyWay는 생태계 전반의 보안을 강화하고 전반적인 효율성을 높입니다.









2023년 12월에 출시된 MilkyWay는 Tendermint, Osmosis, Cosmostation, Oak Security, and Composable Finance 출신의 엔지니어들이 설립한 회사입니다. MilkyWay는 유동성 스테이킹 토큰(LST), 리스테이킹, 자산 검증 서비스(AVS)를 활용하여 모듈형 블록체인 생태계의 보안 계층이 되는 것을 목표로 합니다. 보안과 유동성의 균형을 맞추는 동시에 사용자에게 수익 창출 기회를 제공합니다.





이 프로토콜은 12개 이상의 탈중앙 금융 플랫폼과 통합되어 거래, 레버리지, 대출 등을 제공합니다. 사용자는 스테이킹 보상과 추가 탈중앙 금융 수익률을 모두 얻을 수 있습니다. 현재 MilkyWay의 총 예치금 (TVL)은 1억 9,000만 달러에 육박합니다.













MilkyWay는 네이티브 토큰인 TIA를 위한 유동성 스테이킹 솔루션을 제공합니다. 사용자가 MilkyWay를 통해 TIA를 스테이킹하면 milkTIA라는 온체인 영수증(수령) 토큰을 받게 됩니다.





스테이킹된 TIA는 셀레스티아(Celestia) 네트워크를 보호하는 데 도움이 되며, 사용자는 다음과 같은 다양한 DeFi 애플리케이션에서 milkTIA를 동시에 활용할 수 있습니다:

- 오스모시스(Osmosis) DEX에서 거래 페어에 유동성 제공

- 레바나(Levana) 및 dYdX와 같은 플랫폼에서 무기한 거래 참여

- Mars 프로토콜에서 대출을 위한 담보로 milkTIA 사용









셀레스티아(Celestia)의 모듈식 아키텍처는 실행 레이어와 합의 및 데이터 레이어를 분리합니다. 그러나 합의 레이어는 스마트 컨트랙트 실행과 크로스체인 계정 관리에 대한 지원이 부족하여 유동성 스테이킹을 구현하는 데 상당한 어려움이 있습니다.





이를 해결하기 위해 MilkyWay는 코스왐(CosmWasm) 스마트 컨트랙트를 활용하여 TIA 입금, 출금, 보상 분배를 용이하게 하는 오스모시스(Osmosis)에 배포됩니다. 또한 스테이킹 컨트랙트와 셀레스티아(Celestia) 네트워크 간의 상호작용을 관리하는 맞춤형 오프체인 모니터링 시스템을 갖추고 있습니다.





MilkyWay는 보안과 무결성을 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 검증자 네트워크를 통합하여 이러한 작업을 검증하고 감독합니다. 현재 검증인 세트에는 20명의 활성 참여자가 포함되어 있습니다.













1) 셀레스티아(Celestia) 및 이니티아(Initia) 스테이커: TIA 또는 INIT를 스테이킹하는 사용자는 자산 락업 없이 기본 스테이킹 보상을 받을 수 있으며, 다양한 DeFi 기회에 참여할 수 있는 유연성을 유지할 수 있습니다.

2) 리스테이커: 사용자는 이전에 스테이킹한 자산을 리스테이킹하여 새로운 프로젝트와 서비스를 확보하고 기존 수익률에 더해 추가 보상을 받을 수 있습니다.

3) 투자자 및 유동성 공급자: 다각화를 원하는 참여자는 모듈형 블록체인 인프라, 유동성 스테이킹 파생상품(LSD), 리스테이킹 서비스에 노출되어 지속 가능한 수익률을 위한 새로운 길을 열 수 있습니다.

4) 서비스 개발자(AVS 빌더): 개발자는 네이티브 스테이킹 토큰을 설계하거나, 검증자 세트를 부트스트랩하거나, 스테이커를 유치하거나, 시장 신뢰를 구축할 필요 없이 안전하고 확장 가능한 보안 계층을 빠르게 통합하여 배포 시간을 단축할 수 있습니다.

5) 운영자 및 검증자: 노드 운영자와 검증자는 MilkyWay 네트워크 전반에서 여러 자산 검증 서비스(AVS)를 지원하여 수익원을 확대할 수 있습니다.









1) 신뢰할 수 있고 감사된 인프라: MilkyWay는 강력한 보안 실적으로 뒷받침되는 셀레스티아(Celestia) 유동성 스테이킹의 선도적인 선구자입니다. 스마트 컨트랙트는 전문적인 감사를 거쳤으며, 플랫폼은 커뮤니티에서 폭넓은 인정과 신뢰를 받고 있습니다.





2) 향상된 자본 효율성: MilkyWay를 통해 사용자는 DeFi에 참여하면서 동시에 스테이킹 보상을 받을 수 있습니다. 리스테이킹을 통해 사용자는 동일한 자산을 사용해 여러 네트워크를 확보하고 추가 수익을 얻는 등 자본 효율성을 더욱 최적화할 수 있습니다.





3) 원활하고 확장 가능한 보안: MilkyWay는 프로젝트가 검증자 네트워크를 처음부터 구축할 필요가 없는 플러그 앤 플레이 리스테이킹 프레임워크를 제공합니다. 개발자는 보안 요구 사항을 정의하기만 하면 되고, 사용자는 보상 인센티브에 따라 참여 여부를 선택할 수 있어 통합과 확장성이 간소화됩니다.





4) 커뮤니티 중심 생태계: MilkyWay는 크로스체인 브리지, 탈중앙 금융 프로토콜, AVS 제공자, 노드 운영자를 아우르는 역동적인 커뮤니티 중심 생태계를 지원합니다. 네트워크는 보안과 유동성을 공유함으로써 모듈형 블록체인 환경에서 강력한 구성 가능성과 플라이휠 효과를 창출합니다.









MilkyWay의 네이티브 토큰인 MILK는 거버넌스 및 수익 공유 자산으로 사용됩니다. MILK 보유자는 프로토콜 업그레이드, 수수료 구조, 기능 구현과 같은 주요 생태계 결정에 참여할 수 있으며, 프로토콜에서 발생하는 수익의 일부를 분배받을 수 있습니다.





공식 정보에 따르면, 총 MILK 공급량의 10%가 생태계 기여에 대한 보상으로 TIA 스테이커에게 에어드랍될 예정입니다.









MilkyWay는 혁신적인 유동성 스테이킹 및 리스테이킹 솔루션을 통해 파편화된 블록체인 보안 문제를 해결합니다. 모듈형 블록체인 생태계에 더 큰 자본 효율성과 커뮤니티 중심의 추진력을 불어넣어 모듈형 블록체인이 계속 진화함에 따라 MilkyWay는 이 분야의 핵심 플레이어로 부상하고 있으며, 주목할 만한 가치가 있습니다.





