마이크로스트래티지의 수익 창출 전략: BTC '패시브 승리 전략'은 정말 효과적인가?

3년 만에 비트코인의 최근 최고치 경신에 힘입어 11월 12일 글로벌 암호화폐 시가총액은 지난 24시간 동안 6.8% 상승하며 3조 1,100억 달러에 달했고, 이는 지난 11월 9일에 세웠던 최고치인 3조 6,900억 달러를 넘어선 수치입니다.





한편, 마이크로스트래티지(MicroStrategy)의 주가는 11월 11일 하루 만에 25.73% 급등하며 최고가인 340달러로 마감했습니다. 블룸버그의 수석 ETF 애널리스트인 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 X에서 마이크로스트래티지의 일일 거래량이 JP모건이나 제너럴 일렉트릭(General Electric)과 같은 거대 기업의 6배에 달하는 120억 달러라는 놀라운 수치를 기록했다고 강조했습니다.





'생산'과는 전혀 관련이 없는 회사인 마이크로스트래티지는 비트코인에 대한 과감하고 상당한 투자를 통해 기존의 시장 가치 평가를 뒤집었습니다. 이러한 전략을 통해 마이크로스트래티지는 전 세계 비트코인 보유 기업 중 가장 규모가 크고 독보적인 기업 중 하나로 자리매김할 수 있었습니다.









마이크로스트레티지의 공동 설립자인 마이클 세일러(Michael Saylor)는 비트코인 투자 분야의 선구자로 명성을 얻고 있습니다. 최근 번스타인 애널리스트와의 대담에서 세일러는 마이크로스트레티지의 대담한 비트코인 전략의 이면에 숨어 있는 생각을 풀어놓았습니다. 그는 특히 인플레이션과 통화 평가절하 위험이 높아지는 시기에 비트코인을 현금보다 우수한 가치 저장 수단으로 확고히 자리매김하고 있습니다.





하지만 마이크로스트레티지의 비트코인에 대한 접근 방식은 단순한 매수 후 보유 전략과는 거리가 멀며, 비트코인을 매입하기 위해 채권을 발행하여 자금을 조달하고 전략적으로 레버리지를 사용하여 이익을 증폭시키는 계산된 움직임입니다.





장기 보유 및 축적 전략: 2020년부터 마이크로스트레티지는 비트코인을 장기 전략 자산으로 삼아 대규모 투자를 단행했습니다. SaylorTracker 웹사이트의 세부 기록에 따르면, 2020년 8월 마이크로스트레티지가 비트코인 투자 전략을 시작한 이후 총 44건의 비트코인 매수 거래와 단 한 건의 비트코인 매도 거래가 있을 정도로 비트코인 시장에서 매우 활발하게 활동했습니다. (참고: SaylorTracker는 마이크로스트레티지의 비트코인 누적 기록을 추적하는 웹사이트로, 녹색 점은 비트코인 구매를 나타내는 지표입니다.)

마이크로스트레티지는 주식 발행과 전환사채를 통해 자금을 조달하여 향후 3년간 420억 달러(주식 발행으로 210억 달러, 채권 발행으로 210억 달러)를 조달하여 비트코인을 추가로 매입하는 것을 목표로 하는 '21/21 플랜'을 실행하고 있습니다.

마이크로스트레티지는 비트코인 보유량 관리 및 확장에 중점을 두고 있으며, 주당 비트코인 보유량 증가를 추적하기 위해 'BTC 수익률' 지표를 도입했습니다.

마이크로스트레티지는 비트코인 투자에 대한 높은 투명성을 유지하며 비트코인 보유량과 관련 재무 데이터를 정기적으로 공개합니다. 또한 보유 비트코인에 대한 자산 손상 조정과 같은 관련 규정 및 회계 표준을 준수합니다.

마이크로스트레티지는 스마트 레버리지와 재무 전략을 통해 자본 구조를 최적화하여 리스크를 줄이고 수익을 높이며, 시장 동향과 규제 변화를 면밀히 모니터링하여 필요에 따라 투자 전략을 조정합니다.









트럼프 당선과 비트코인의 8만 9천 달러 돌파라는 두 가지 호재가 겹치면서 마이크로스트레티지 주식(MSTR)은 사상 최고치인 356달러까지 치솟았습니다. 이 놀라운 상승세로 올해 미국 주식 중 최고 성과를 거둔 주식 중 하나가 되었습니다.









데이터(2024년 10월 중순 기준)에 따르면, 최대 비트코인 보유 업체 중 하나인 마이크로스트레티지에서는 2020년 8월 비트코인 투자 전략을 출시한 이후 자사 주식(MSTR)이 1600% 이상 급등하며 BTC는 물론 엔비디아 같은 주요 S&P 500 기술주보다 높은 수익률을 기록했습니다.









올해 MSTR의 BTC 대비 성과는 더욱 두드러졌습니다. 시장 데이터에 따르면:

올해 들어 BTC는 135.4% 상승한 반면, MSTR은 606.26% 급등했습니다.

지난 30일 동안 BTC는 약 35.1% 상승한 반면, MSTR은 76.82% 상승했습니다.





현재 마이크로스트레티지의 비트코인 총 보유량은 279,420 BTC에 달하며, 총 구매 비용은 약 119억 달러로, BTC당 평균 약 42,692달러에 달합니다. 비트코인 가격이 8만 9,000달러인 상황에서 마이크로스트레티지의 비트코인 보유량은 약 130억 달러의 미실현 이익이 있습니다. 마이클 세일러는 소셜 미디어에 올해 마이크로스트레티지의 자본 운용 수익률이 26.4%를 달성하여 주주들에게 약 49,936 BTC의 순이익을 창출했다고 게시했습니다. 이는 일반적으로 비트코인 채굴과 관련된 운영 비용이나 자본 투자 없이도 하루에 157.5 BTC를 채굴할 수 있는 양입니다.









마이크로스트레티지가 비트코인에 대한 과감하고 전략적인 성공으로 기관 투자자들 사이에서 관심이 높아지면서 비트코인은 고려해야 할 중요한 자산 클래스로 자리 잡았습니다. 개인 투자자는 마이크로스트레티지의 규모에 미치지 못하지만, 마이크로스트레티지의 투자 방식을 채택하고 비트코인을 포트폴리오에 추가하면 유망한 새로운 길을 열어줄 수 있습니다.





