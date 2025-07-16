MEXC 대출은 MEXC가 도입한 암호화폐 대출 솔루션입니다. MEXC 대출을 통해 사용자는 암호화폐 자산 중 하나를 담보로 삼아 다른 자산을 빌린 후 현물 거래, 파생 상품, 고수익 투자 또는 출금에 사용할 수 있습니다. MEXC 대출이 공식 출시되었습니다. MEXC 공식 홈페이지를 방문하시면 직접 참여 및 체험하실 수 있습니다. 안전하고 편리한 MEXCMEXC 대출은 MEXC가 도입한 암호화폐 대출 솔루션입니다. MEXC 대출을 통해 사용자는 암호화폐 자산 중 하나를 담보로 삼아 다른 자산을 빌린 후 현물 거래, 파생 상품, 고수익 투자 또는 출금에 사용할 수 있습니다. MEXC 대출이 공식 출시되었습니다. MEXC 공식 홈페이지를 방문하시면 직접 참여 및 체험하실 수 있습니다. 안전하고 편리한 MEXC
MEXC 대출 공식 출시

MEXC 대출은 MEXC가 도입한 암호화폐 대출 솔루션입니다. MEXC 대출을 통해 사용자는 암호화폐 자산 중 하나를 담보로 삼아 다른 자산을 빌린 후 현물 거래, 파생 상품, 고수익 투자 또는 출금에 사용할 수 있습니다.

MEXC 대출이 공식 출시되었습니다. MEXC 공식 홈페이지를 방문하시면 직접 참여 및 체험하실 수 있습니다. 안전하고 편리한 MEXC 대출을 통해 자금 회전 또는 투자 목적으로 암호화폐 자산을 자유롭게 관리할 수 있습니다. MEXC의 대출 솔루션은 암호화폐 관리에 대한 유연하고 맞춤화된 접근 방식을 제공하여 여러분의 요구에 부응할 것입니다.

MEXC 대출 사용 방법


현재 MEXC 대출 기능은 웹사이트에서만 이용 가능합니다.


웹사이트


MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인하세요. 이후 하단 탐색 바에서 상품으로 이동하여 MEXC 대출을 선택하세요.


MEXC 대출 페이지에서 현재 지원되는 스테이킹 및 대출 암호화폐를 확인할 수 있습니다. 여기서는 TON을 스테이킹하여 USDT를 빌리는 것을 예로 들어 설명하겠습니다. 계속 진행하려면 [지금 대출하기]를 클릭하세요.


USDT로 원하는 대출 금액을 입력하면 해당 페이지에 스테이킹해야 하는 TON의 수량이 표시됩니다. 대출 기간을 선택하고 "MEXC 대출 이용 약관" 동의란에 체크한 후 [대출 확인]을 클릭하세요.

스테이킹 금액의 TON 수량이 대출하려는 USDT 금액에 미치지 못한 경우, 선물 또는 피아트 계정에서 추가로 TON을 이체할 수 있습니다.


대출에 성공하면 [내 대출]에서 해당 미납 대출을 확인할 수 있습니다.

대출 상태가 다른 주문이 여러개 있는 경우, [미납], [상환됨], [상환 내역]에서 각각 확인할 수 있습니다.


대출 기간을 잘 확인하고 대출 만기 후 상환 기한 내에 상환을 완료해야 하며, 그렇지 않으면 연체 이자가 발생하므로 주의하시기 바랍니다. 현재 MEXC 대출은 조기 상환을 지원하지 않습니다.

MEXC 대출 풀의 총 차입 가능 금액에는 상한이 있으며, 풀의 "현재 차입 가능" 잔액이 0이 되면 다른 사람들은 대출을 받을 수 없게 됩니다.


MEXC 앱 홈화면에서 캐러셀 하단 바로가기 섹션의 [더보기]를 누른 후 [적립] 탭에서 [MEXC 대출]을 선택하세요.

MEXC 대출 페이지에서 현재 지원되는 스테이킹 및 대출 암호화폐를 확인할 수 있습니다. 여기서는 TON을 스테이킹하여 USDT를 빌리는 것을 예로 들어 설명하겠습니다. 계속 진행하려면 [지금 대출하기]를 누르세요.

USDT로 원하는 대출 금액을 입력하면 해당 페이지에 스테이킹해야 하는 TON의 수량이 표시됩니다. 대출 기간을 선택하고 "MEXC 대출 이용 약관" 동의란에 체크한 후 [대출 확인]을 누르세요.

스테이킹 금액의 TON 수량이 대출하려는 USDT 금액에 미치지 못한 경우, 선물 또는 피아트 계정에서 추가로 TON을 이체할 수 있습니다.


대출에 성공하면 [내 대출]에서 대출 내역을 확인할 수 있습니다.

대출 상태가 다른 주문이 여러개 있는 경우, [미납], [상환됨], [상환 내역]에서 각각 확인할 수 있습니다.


대출 기간을 잘 확인하고 대출 만기 후 상환 기한 내에 상환을 완료해야 하며, 그렇지 않으면 연체 이자가 발생하므로 주의하시기 바랍니다. 현재 MEXC 대출은 조기 상환을 지원하지 않습니다.

MEXC 대출 풀의 총 차입 가능 금액에는 상한이 있으며, 풀의 "현재 차입 가능" 잔액이 0이 되면 다른 사람들은 대출을 받을 수 없게 됩니다.

TON (The Open Network)은 MEXC의 전략적 투자 파트너로, MEXC 대출 출시와 함께 TON 담보 대출 서비스도 출시되었습니다. MEXC Ventures의 지원은 TON의 대출 플랜에 더 많은 보안과 신뢰성을 제공합니다. 투자자는 MEXC 플랫폼에서 제공하는 고품질 서비스와 보증을 직접 경험하고 즐길 수 있습니다.


면책조항: 본 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산 매수, 매도 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 정보를 제공하며 투자 조언에 해당하지 않습니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 사용자의 모든 투자 행위는 본 플랫폼과 아무런 관련이 없습니다.

