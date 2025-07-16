MEXC 대출 자주 묻는 질문





MEXC 대출은 MEXC가 도입한 새로운 암호화폐 대출 솔루션입니다. 이를 통해 사용자는 하나의 암호화폐를 담보로 다른 암호화폐를 빌릴 수 있습니다. 빌린 자산은 현물거래, 파생상품, 고수익 투자, 출금 등에 활용될 수 있습니다.





이달 초 MEXC는 MEXC 대출을 공식적으로 출시했습니다. 담보로 사용할 수 있는 토큰 유형은 다양한 담보 풀을 통해 MEXC 플랫폼에 표시됩니다. 현재 플랫폼에서는 사용자가 TON을 담보로 USDT를 빌릴 수 있습니다.













A: MEXC 대출 페이지에서 현재 지원되는 담보 암호화폐 및 대출 암호화폐를 확인할 수 있습니다. 해당 토큰 페어를 선택하고 [지금 대출하기]를 클릭하여 참여하세요. MEXC 대출에 참여하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 " MEXC 대출 공식 출시 " 글을 참고하시기 바랍니다.





A: 단리입니다. 시스템에서는 일 단위로 이자를 계산하여 실제 대출 기간을 기준으로 청구하며, 1일 미만은 1일로 계산합니다. 참고: 이자는 대출 시 표시되는 이자율을 기준으로 계산됩니다. 공식: 이자 = 차입 금액 × 일일 이자율.





A: 최대 대출 가능 금액은 현재 현물 계정의 동결되지 않은 해당 가용 자산을 기준으로 계산되며 대출 담보 역할을 합니다.





A: 아니요. 현재 MEXC 대출은 사용자가 MEXC 플랫폼에서만 자금을 빌릴 수 있도록 하고 있습니다.





A: 담보 인정 비율(LTV)은 담보 가치에 대한 미납된 자산 가치의 비율입니다. 구체적인 계산 공식은 다음과 같습니다. LTV = 미납된 원금 및 이자 / 담보 금액 미납된 원금 및 이자 = (미납된 원금 + 미납된 이자 + 미납된 연체 이자)





A: 대출 상품별로 대출 금액 한도가 정해져 있습니다. 다른 사용자가 대출 자금 풀을 모두 빌린 경우, 더 이상 대출이 불가능합니다. 해당 대출 자금 풀에서 "현재 대출 가능" 수량을 확인하여 판단하시면 됩니다.









A: 담보 가능 금액에는 제한이 없지만, 대출 금액에는 제한이 있습니다. 초기 LTV는 초기에 대출할 수 있는 자산 금액을 결정하며, 담보 자산에 따라 대출 가능 금액이 다릅니다.









A: MEXC 대출 페이지의 [내 대출]에서 해당 대출 내역을 확인할 수 있습니다.





A: 웹사이트를 이용하는 경우, 공식 MEXC 웹사이트 오른쪽 상단의 [자산]을 클릭하고 [현물] - [현물 계정 명세서]를 클릭하면 자금 흐름 내역을 확인할 수 있습니다.









모바일 앱을 이용하는 경우, 홈화면 우측 하단의 [자산]을 누른 후, 상단의 [현물] - 우측 상단의 메모장 아이콘을 누르시면 됩니다. '현물 기록' 화면에서 [현물 계정 명세서]를 선택하면 자금 흐름 내역을 확인할 수 있습니다.









A: 담보 암호화폐는 MEXC 계정에서 차감됩니다. USDT와 같은 대출 암호화폐는 거래, 이체, 출금 및 기타 작업에 정상적으로 사용할 수 있습니다.





A: 사용자는 언제든지 암호화폐 담보를 추가하여 LTV를 조정할 수 있습니다(경고 LTV에 도달하면 강제 청산 알림을 받게 됩니다). MEXC 대출 페이지에서 [내 대출]을 클릭한 후 담보 암호화폐를 추가하려는 대출 주문에 대해 [마진 추가]를 선택하세요.









A: LTV(미납된 원금 및 이자/담보 금액)가 플랫폼에 설정된 강제 청산 기준점에 도달하면 시스템은 원금과 이자를 완전히 상환하기 위해 담보 자산의 강제 청산을 시작합니다.





A: 대출 주문에서는 대출 암호화폐 금액을 조정할 수 없습니다. 즉, 동일한 주문으로 두 번 빌릴 수 없습니다.





A: 현재 조기상환은 지원되지 않습니다. 대출일로부터 최소 30일 이후에만 상환이 가능합니다. 페이지에 표시된 상환 기간을 참고하시기 바랍니다.





A: 주문이 강제 청산되면 시스템은 상환을 위해 대출 암호화폐를 매수하기 위해 모든 담보 암호화폐를 매도합니다. 남은 자산은 사용자에게 반환됩니다.

예를 들어, 사용자가 B 코인 50개를 빌리기 위해 A 코인 10개를 담보로 걸었고 A 코인의 가격 변동이 심하여 대출 주문이 강제 청산된 경우, 시스템은 A 코인 10개를 매도하고 B 코인 70개로 교환하여 원금 상환 및 이자를 지급한 후 남은 B 코인을 사용자에게 반환합니다.





A: 아니요. 청산 후 발생한 부채는 이자 계산 대상이 아닙니다.





MEXC 공식 웹사이트를 방문하여 MEXC 대출을 직접 사용해 보세요. 빠르고 편리하며 안전한 대출을 통해 암호화폐 자산을 쉽게 관리할 수 있습니다. 투자 또는 재무적 유연성 등 여러분이 무엇을 원하든 MEXC의 대출 솔루션은 이를 충족시켜 드립니다.





MEXC 대출에 참여하는 방법을 알아보려면 " MEXC 대출 공식 출시! "를 참고하시기 바랍니다. 현재 MEXC 대출 기능은 웹사이트에서만 이용 가능합니다.





면책조항: 본 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며 자산 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언에 해당되지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언이 아닙니다. 관련 위험을 충분히 이해하고 투자 시 유의하시기 바랍니다. 본 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.