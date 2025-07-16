MEXC, 골드바와 BTC를 증정하는 황금 시대 챌린지 시작: 10,000,000 USDT 상금 풀이 기다립니다!





MEXC가 " 황금 시대 챌린지: 골드바 & BTC 증정 " 이벤트가 총 상금 1,000만 USDT 규모로 진행됩니다. 이번 이벤트는 신규 사용자와 기존 사용자 모두 참여할 수 있으며, 특별한 보상을 받을 수 있는 특별한 기회를 제공합니다. 이번 이벤트는 전 세계 사용자들에게 최고의 경험을 제공하기 위해 기획되었으며, 누구나 쉽게 참여하고 푸짐한 상품을 받을 수 있습니다.









얼리버드 등록: 6월 14일 01:00 ~ 6월 18일 00:55 (KST)

일반 등록: 6월 14일 01:00 ~ 7월 4일 17:00 (KST)

이벤트 기간: 6월 14일 01:00 ~ 7월 4일 17:00 (KST)

추첨 기간: 6월 14일 01:00 ~ 7월 5일 17:00 (KST)

BTC 블록 해시 선정: 당첨 번호는 2025년 7월 4일 21:00:00 (KST) 이후 첫 번째 비트코인 블록 해시의 마지막 다섯 자리를 기준으로 합니다.









1) 제한이 없는 국가 또는 지역의 사용자는 본 이벤트에 참여할 수 있습니다.

2) 마켓 메이커 계정 및 기관 서브 계정은 참여할 수 없습니다.

3) 수수료가 0이 아닌 선물 거래만 이벤트 참여에 포함됩니다.

4) 대부분의 보상은 KYC 인증을 요구하지 않습니다. 단, 10,000 USDT 이상의 대상 당첨자는 당첨금 지급을 위해 7일 이내에 KYC 인증을 완료해야 합니다.









MEXC 연중 행사는 얼리버드 등록 보상, 일일 스크래치, 주간 룰렛 돌리기, 그리고 대상 추첨의 네 가지 주요 부분으로 구성됩니다.





참여하려면 이벤트 기간 동안 "지금 등록하기" 버튼을 클릭하고 선물 거래를 완료하세요. 행운 추첨 기회는 거래량을 기준으로 결정되며, 일일 스크래치 카드, 주간 룰렛, 그리고 대상 추첨에 참여하실 수 있습니다.













참여 방법:

1) 얼리버드 등록 기간 동안 이벤트 페이지에 접속하여 "지금 등록하기" 버튼을 클릭하여 등록을 완료하세요.

2) 이벤트 기간 동안 총 거래량이 50,000 USDT 이상 누적됩니다.

3) 거래 조건을 충족하는 선착순 2,000명의 등록 사용자에게 총 40,000 USDT 상당의 바우처가 지급됩니다. 보상은 한정되어 있으며 선착순으로 제공됩니다.

4) 모든 보상은 이벤트 종료 후 지급됩니다.













참여 방법:

1) 이벤트 페이지를 방문하여 "지금 등록하기" 버튼을 클릭하여 등록하세요.

2) 이벤트 기간 동안 매일 누적 거래량 50,000 USDT당 스크래치 기회 1회가 지급됩니다. 스크래치 기회는 하루 최대 5회까지 획득할 수 있습니다.

3) 자격이 부여되면 일일 보상 섹션을 방문하여 스크래치 존을 사용하여 보상을 확인하세요. 각 스크래치마다 무작위 체험금 금액이 표시됩니다. 보상 풀은 한정되어 있으며 재고 소진 시까지 제공됩니다.

4) 보상은 실시간으로 또는 최대 24시간 이내에 지급됩니다. 체험금 유효 기간: 7일.





참고:

1) '지금 스크래치'를 클릭하면 한 번의 기회를 사용할 수 있고, '모두 스크래치'를 클릭하면 사용 가능한 모든 기회를 한 번에 사용할 수 있습니다.

2) 스크래치 기회는 누적되어 이벤트 추첨 기간 중 언제든지 사용할 수 있습니다.

예: 1일차에 5개의 기회를 획득했지만 보상 풀이 비어 있고, 2일차에 풀이 활성화된 상태에서 5개를 더 획득한 경우, 사용자는 2일차에 10개의 기회를 모두 사용할 수 있습니다.













참여 방법:

1) 이벤트 페이지로 이동하여 "지금 등록하기" 버튼을 클릭하여 등록하세요.

2) 이벤트 기간 동안 주간 누적 거래량이 2,000,000 USDT에 도달할 때마다 참가자에게 1회 스핀 기회가 주어집니다(주당 최대 5회).

3) 자격이 되면 주간 서프라이즈 섹션을 방문하여 룰렛 돌리기를 사용하여 보상을 받으세요. 각 스핀마다 무작위 체험금이 지급됩니다. 보상은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

4) 보상은 실시간으로 또는 최대 24시간 이내에 지급됩니다. 체험금 유효 기간: 7일.





참고:

1) 룰렛 중앙의 돌리기 버튼을 클릭하면 한 번만 돌릴 수 있고, 모두 뽑기 버튼을 클릭하면 사용 가능한 모든 기회를 한 번에 사용할 수 있습니다.

2) 룰렛 기회는 누적되어 추첨 기간 중 언제든지 사용할 수 있습니다. 예: 1주차에 5번의 기회를 얻었지만 상금이 비어 있고, 2주차에 상금이 남아있는 동안 5번을 더 얻었다면, 사용자는 2주차 동안 총 10번 돌릴 수 있습니다.













참여 방법:

1) 이벤트 페이지를 방문하여 지금 등록하기 버튼을 클릭하여 참여하세요.

2) 이벤트 기간 동안 누적 거래량이 10,000,000 USDT에 도달할 때마다 참가자에게 고유하게 생성된 복권 코드 1개가 지급됩니다. 참여 횟수에는 제한이 없습니다.

2025년 7월 4일 21:00 KST 이후 생성된 첫 번째 비트코인 블록 해시의 마지막 다섯 자리를 기준으로 결정됩니다. 가장 가까운 숫자를 입력한 참가자에게 골드바와 BTC가 포함된 최고의 대상이 지급됩니다. 투명성을 위해 결과는 3) 당첨 번호는이후 생성된 첫 번째 비트코인 블록 해시의 마지막 다섯 자리를 기준으로 결정됩니다. 가장 가까운 숫자를 입력한 참가자에게가 포함된 최고의 대상이 지급됩니다. 투명성을 위해 결과는 blockchain.com 에서 확인할 수 있습니다.

4) 보상은 이벤트 종료 후 7영업일 이내에 지급됩니다.









이벤트 페이지에서 최고의 대상 추첨을 위한 복권 코드를 확인하고 당첨 여부를 확인할 수 있습니다.









상금 분배, 참여 규칙, 보상 정책에 대한 자세한 내용은 공식 이벤트 페이지에서 전체 이벤트 규칙을 참조하세요.













면책 조항: