MEXC가 "황금 시대 챌린지: 골드바 & BTC 증정" 이벤트가 총 상금 1,000만 USDT 규모로 진행됩니다. 이번 이벤트는 신규 사용자와 기존 사용자 모두 참여할 수 있으며, 특별한 보상을 받을 수 있는 특별한 기회를 제공합니다. 이번 이벤트는 전 세계 사용자들에게 최고의 경험을 제공하기 위해 기획되었으며, 누구나 쉽게 참여하고 푸짐한 상품을 받을 MEXC가 "황금 시대 챌린지: 골드바 & BTC 증정" 이벤트가 총 상금 1,000만 USDT 규모로 진행됩니다. 이번 이벤트는 신규 사용자와 기존 사용자 모두 참여할 수 있으며, 특별한 보상을 받을 수 있는 특별한 기회를 제공합니다. 이번 이벤트는 전 세계 사용자들에게 최고의 경험을 제공하기 위해 기획되었으며, 누구나 쉽게 참여하고 푸짐한 상품을 받을
튜토리얼/마켓 인사이트/이벤트 존/MEXC, 골드바와 ...금 풀이 기다립니다!

MEXC, 골드바와 BTC를 증정하는 황금 시대 챌린지 시작: 10,000,000 USDT 상금 풀이 기다립니다!

초급
2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#선물#인기 이벤트
비트코인
BTC$121,438.49-1.61%
BRC20.COM
COM$0.011199+2.92%

MEXC가 "황금 시대 챌린지: 골드바 & BTC 증정" 이벤트가 총 상금 1,000만 USDT 규모로 진행됩니다. 이번 이벤트는 신규 사용자와 기존 사용자 모두 참여할 수 있으며, 특별한 보상을 받을 수 있는 특별한 기회를 제공합니다. 이번 이벤트는 전 세계 사용자들에게 최고의 경험을 제공하기 위해 기획되었으며, 누구나 쉽게 참여하고 푸짐한 상품을 받을 수 있습니다.

1. 이벤트 타임라인(KST)


  • 얼리버드 등록: 6월 14일 01:00 ~ 6월 18일 00:55 (KST)
  • 일반 등록: 6월 14일 01:00 ~ 7월 4일 17:00 (KST)
  • 이벤트 기간: 6월 14일 01:00 ~ 7월 4일 17:00 (KST)
  • 추첨 기간: 6월 14일 01:00 ~ 7월 5일 17:00 (KST)
  • BTC 블록 해시 선정: 당첨 번호는 2025년 7월 4일 21:00:00 (KST) 이후 첫 번째 비트코인 블록 해시의 마지막 다섯 자리를 기준으로 합니다.

2. 참여 요건


1) 제한이 없는 국가 또는 지역의 사용자는 본 이벤트에 참여할 수 있습니다.
2) 마켓 메이커 계정 및 기관 서브 계정은 참여할 수 없습니다.
3) 수수료가 0이 아닌 선물 거래만 이벤트 참여에 포함됩니다.
4) 대부분의 보상은 KYC 인증을 요구하지 않습니다. 단, 10,000 USDT 이상의 대상 당첨자는 당첨금 지급을 위해 7일 이내에 KYC 인증을 완료해야 합니다.

3. "골드바 & BTC 경품 이벤트" 참여 방법


MEXC 연중 행사는 얼리버드 등록 보상, 일일 스크래치, 주간 룰렛 돌리기, 그리고 대상 추첨의 네 가지 주요 부분으로 구성됩니다.

참여하려면 이벤트 기간 동안 "지금 등록하기" 버튼을 클릭하고 선물 거래를 완료하세요. 행운 추첨 기회는 거래량을 기준으로 결정되며, 일일 스크래치 카드, 주간 룰렛, 그리고 대상 추첨에 참여하실 수 있습니다.


3.1 얼리버드 등록 보상: 조기 등록하고 바우처를 받으세요


참여 방법:
1) 얼리버드 등록 기간 동안 이벤트 페이지에 접속하여 "지금 등록하기" 버튼을 클릭하여 등록을 완료하세요.
2) 이벤트 기간 동안 총 거래량이 50,000 USDT 이상 누적됩니다.
3) 거래 조건을 충족하는 선착순 2,000명의 등록 사용자에게 총 40,000 USDT 상당의 바우처가 지급됩니다. 보상은 한정되어 있으며 선착순으로 제공됩니다.
4) 모든 보상은 이벤트 종료 후 지급됩니다.


3.2 일일 스크래치오프: 거래 기준액 달성 시 매일 최대 5회 기회 획득


참여 방법:
1) 이벤트 페이지를 방문하여 "지금 등록하기" 버튼을 클릭하여 등록하세요.
2) 이벤트 기간 동안 매일 누적 거래량 50,000 USDT당 스크래치 기회 1회가 지급됩니다. 스크래치 기회는 하루 최대 5회까지 획득할 수 있습니다.
3) 자격이 부여되면 일일 보상 섹션을 방문하여 스크래치 존을 사용하여 보상을 확인하세요. 각 스크래치마다 무작위 체험금 금액이 표시됩니다. 보상 풀은 한정되어 있으며 재고 소진 시까지 제공됩니다.
4) 보상은 실시간으로 또는 최대 24시간 이내에 지급됩니다. 체험금 유효 기간: 7일.

참고:
1) '지금 스크래치'를 클릭하면 한 번의 기회를 사용할 수 있고, '모두 스크래치'를 클릭하면 사용 가능한 모든 기회를 한 번에 사용할 수 있습니다.
2) 스크래치 기회는 누적되어 이벤트 추첨 기간 중 언제든지 사용할 수 있습니다.
예: 1일차에 5개의 기회를 획득했지만 보상 풀이 비어 있고, 2일차에 풀이 활성화된 상태에서 5개를 더 획득한 경우, 사용자는 2일차에 10개의 기회를 모두 사용할 수 있습니다.


3.3 주간 룰렛 돌리기: 모두 당첨! 체험금 풀의 25%를 나눠가져 보세요!


참여 방법:
1) 이벤트 페이지로 이동하여 "지금 등록하기" 버튼을 클릭하여 등록하세요.
2) 이벤트 기간 동안 주간 누적 거래량이 2,000,000 USDT에 도달할 때마다 참가자에게 1회 스핀 기회가 주어집니다(주당 최대 5회).
3) 자격이 되면 주간 서프라이즈 섹션을 방문하여 룰렛 돌리기를 사용하여 보상을 받으세요. 각 스핀마다 무작위 체험금이 지급됩니다. 보상은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
4) 보상은 실시간으로 또는 최대 24시간 이내에 지급됩니다. 체험금 유효 기간: 7일.

참고:
1) 룰렛 중앙의 돌리기 버튼을 클릭하면 한 번만 돌릴 수 있고, 모두 뽑기 버튼을 클릭하면 사용 가능한 모든 기회를 한 번에 사용할 수 있습니다.
2) 룰렛 기회는 누적되어 추첨 기간 중 언제든지 사용할 수 있습니다. 예: 1주차에 5번의 기회를 얻었지만 상금이 비어 있고, 2주차에 상금이 남아있는 동안 5번을 더 얻었다면, 사용자는 2주차 동안 총 10번 돌릴 수 있습니다.


3.4 최고의 대상 추첨: 골드바와 BTC 받기


참여 방법:
1) 이벤트 페이지를 방문하여 지금 등록하기 버튼을 클릭하여 참여하세요.
2) 이벤트 기간 동안 누적 거래량이 10,000,000 USDT에 도달할 때마다 참가자에게 고유하게 생성된 복권 코드 1개가 지급됩니다. 참여 횟수에는 제한이 없습니다.
3) 당첨 번호는 2025년 7월 4일 21:00 KST 이후 생성된 첫 번째 비트코인 블록 해시의 마지막 다섯 자리를 기준으로 결정됩니다. 가장 가까운 숫자를 입력한 참가자에게 골드바와 BTC가 포함된 최고의 대상이 지급됩니다. 투명성을 위해 결과는 blockchain.com에서 확인할 수 있습니다.
4) 보상은 이벤트 종료 후 7영업일 이내에 지급됩니다.


이벤트 페이지에서 최고의 대상 추첨을 위한 복권 코드를 확인하고 당첨 여부를 확인할 수 있습니다.


상금 분배, 참여 규칙, 보상 정책에 대한 자세한 내용은 공식 이벤트 페이지에서 전체 이벤트 규칙을 참조하세요.

*BTN-지금 이벤트 참여하기&BTNURL=https://www.mexc.com/ko-KR/futures-activity/golden-age*

추천 자료:


면책 조항:
본 자료는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 전문적인 자문을 구성하지 않습니다. 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것이 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 본 자료를 정보 제공 목적으로만 제공합니다. 투자에 따른 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 행위는 전적으로 사용자의 책임입니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

MEXC 선물 이벤트: 거래 중 보상을 극대화하는 종합 가이드

MEXC 선물 이벤트: 거래 중 보상을 극대화하는 종합 가이드

경쟁이 치열한 암호화폐 거래 시장에서 안정적이고 효율적인 거래 경험을 제공할 뿐만 아니라 지속적으로 추가 혜택을 제공하는 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다. MEXC는 신규 및 기존 사용자 모두를 위한 포괄적인 선물 이벤트 세트를 설계했습니다. 이 이벤트들은 거래의 모든 단계를 아우릅니다. 선물 시장에 처음 진입하는 초보자든 경험 많은 고빈도 트레이더든,

M-Day 참여 방법

M-Day 참여 방법

1. M-Day란 무엇인가요?M-Day는 MEXC에서 진행되는 특별 선물 이벤트입니다. M-Day에 참여하시면 무료 보석 상자를 받고 선물 체험금 보상을 획득할 수 있습니다. 거래량이 45,000 USDT를 초과할 때마다 보석 상자 하나를 받게 됩니다. 거래량이 많을수록 더 많은 상자를 획득하고, 보석을 찾을 확률도 높아집니다.2. M-Day에 참여해야 하

MEXC Airdrop+ 자주 묻는 질문(FAQ) 요약

MEXC Airdrop+ 자주 묻는 질문(FAQ) 요약

MEXC Airdrop&#43;는 사용자가 새로 상장된 프로젝트와 관련된 간단한 미션을 완료하여 무료 토큰과 선물 체험금을 받을 수 있는 간단한 방법을 제공합니다. 숙련된 트레이더이든 이제 막 암호화폐를 시작한 사용자이든, Airdrop&#43;는 보상을 받고 플랫폼에 대한 참여를 높일 수 있는 다양한 기회를 제공합니다. 이 글에서는 MEXC Airdrop

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요