MEXC 선물 주문 내역 내보내기: 주문 및 자금 흐름 내역 PDF 다운로드 단계별 가이드





암호화폐 거래에서 선물 주문 내역은 사용자의 거래 활동을 보여주는 핵심 증거 자료입니다. 특히 전략 검토 및 수익률 분석에 있어 매우 중요합니다. 이러한 내역을 내보내는 것은 거래 이력의 정확한 추적, 감사, 문서화에 필수적입니다.









선물 주문은 사용자가 중앙화 거래소(MEXC 등)에서 지정한 실행 조건과 매개변수를 포함하여 제출하는 주문 유형입니다. 여기에는 거래 페어(예: BTCUSDT ), 주문 수량 및 가격, 주문 유형(지정가, 시장가 등), 포지션 방향(롱 오픈, 숏 오픈), 유효 기간 등이 포함됩니다. 자세한 내용은 " 선물 거래란 "을 참고하세요.





암호화폐 선물 주문이 제출되면, 거래소는 지정된 규칙에 따라 이를 실행합니다. 주문이 시장 조건을 충족하고 매칭되는 상대방이 있을 경우, 거래가 체결되며 매수자와 매도자 간 자산이 이에 따라 이전됩니다.









선물 주문 내역과 자금 흐름 기록을 내보내는 일은 사용자에게 중요한 의미를 가지며, 주로 다음 두 가지 측면에서 큰 가치를 지닙니다:









암호화폐 거래는 빈번하고 복잡하며, 각 거래는 자금 이동과 투자 판단이 수반됩니다. 과거 주문 및 자금 흐름 내역을 내보내면, 사용자는 자신의 거래 이력을 완전하고 정확하게 보존할 수 있습니다.





특정 거래의 세부 정보를 확인하거나, 일정 기간 동안의 거래를 폭넓게 분석하고자 할 때 이 내역들은 신뢰할 수 있는 참고 자료가 됩니다. 또한 시간이 지나거나 플랫폼의 데이터가 변경되어 중요한 정보가 유실되는 것을 방지하는 데에도 도움이 됩니다.









과거 주문 데이터는 거래 전략을 검토하고 개선하는 데 매우 유용한 자원입니다. 주문 내역과 자금 흐름을 분석함으로써 다양한 전략의 성공률을 파악하고 진입 및 청산 시점의 적절성을 평가할 수 있습니다.





예를 들어, 특정 기술적 분석 기법을 사용할 때 수익이 난 주문과 손실이 난 주문의 비율을 계산하면 해당 전략의 강점과 약점을 식별할 수 있습니다. 이러한 분석은 향후 전략을 조정하고 최적화하는 데 강력한 참고 자료가 됩니다.









MEXC는 웹과 앱 플랫폼 모두에서 과거 선물 주문 내역과 자금 흐름을 PDF 형식으로 내보내는 기능을 지원합니다. 선물 계정 명세서 내보내기는 월별 10회까지 이용할 수 있으며, 생성된 보고서는 최근 최대 180일간의 데이터를 포함할 수 있어 사용자가 필요한 거래 정보를 유연하게 조회할 수 있습니다.









MEXC 공식 웹사이트에 접속하여 계정에 로그인합니다. 홈페이지 상단 내비게이션 바에서 주문 - 선물 주문을 선택하여 해당 페이지로 이동합니다.









선물 주문 페이지에서 주문 & 거래 내역 탭으로 이동한 후, 주문 내역 내보내기를 클릭하면 내보내기 창이 열립니다.









거래 페어, 주문 방향, 기간을 선택할 수 있으며, 내보내기 형식을 PDF로 설정한 후 내보내기를 클릭하면 과거 주문 내역이 PDF 형식으로 다운로드됩니다. 참고: PDF 파일 생성에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 내보내는 내역이 1만 건을 초과할 경우, 자동으로 대용량 데이터 내보내기 모드로 전환됩니다.





최근 180일 또는 최근 360일과 같은 기간을 선택하면, 시스템에서 대용량 데이터 내보내기는 최근 18개월 이내(전일까지)의 어느 360일간 데이터를 조회할 수 있음을 안내합니다. 단일 요청으로 최대 10만 건까지 내보낼 수 있으며, 사용자당 월 10회까지 다운로드가 가능합니다.









마찬가지로, 자본 흐름 페이지로 이동한 후 자금 흐름 내보내기를 클릭하면 내보내기 창이 열립니다.





거래 페어, 암호화폐, 자금 유형, 자금 흐름 유형(유입 또는 유출), 기간을 선택한 후, 내보내기 형식을 PDF로 설정하고 내보내기를 클릭하면 자금 흐름 데이터가 PDF 형식으로 다운로드됩니다. 참고: PDF 파일 생성에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 내보내는 내역이 1만 건을 초과할 경우, 시스템은 자동으로 대용량 데이터 내보내기 모드로 전환됩니다.





최근 180일 또는 최근 360일과 같은 기간을 선택하면, 시스템에서 대용량 내보내기는 최근 18개월 이내(전일까지)의 어느 360일간 데이터를 조회할 수 있다는 알림이 표시됩니다. 단일 요청당 최대 10만 건까지 내보낼 수 있으며, 사용자당 월 10회까지 내보내기가 가능합니다.













MEXC 앱을 열고 계정에 로그인합니다. 왼쪽 상단의 프로필 아이콘을 탭한 후, 거래 내역을 선택하고 선물 거래로 이동합니다.













선물 거래 페이지에서 주문 & 거래 내역을 선택한 후, 오른쪽 상단의 내보내기 아이콘을 탭합니다. 그런 다음 + 새로 내보내기를 탭하면 내보내기 설정 창이 열립니다.





기간, 거래 페어, 주문 방향을 설정할 수 있으며, 현재는 지정가 주문만 내보내기를 지원합니다. 모든 항목을 설정한 후 생성을 탭하면 과거 주문 내역 내보내기가 완료됩니다.





생성되면 이메일 보내기 옵션을 체크하지 않은 경우에도 이메일 또는 SMS로 알림이 전송됩니다. 알림에 따라 7일 이내에 파일을 다운로드해 주세요. 또한, 내보내기 완료 후 이메일 보내기 버튼을 수동으로 탭하여 받은 이메일에서 직접 보고서를 다운로드할 수도 있습니다.









앱에서는 최근 18개월 이내(전일까지)의 기간 중 원하는 360일간의 데이터를 내보낼 수 있습니다. 한 번에 최대 10만 건까지 내보낼 수 있으며, 월 최대 10회까지 다운로드가 가능합니다.





MEXC의 선물 주문 내보내기 기능은 거래 내역을 관리하고 전략을 검토하는 데 유용한 도구입니다. 웹과 앱 플랫폼 모두에서 유연한 설정을 통해 과거 주문 및 자금 흐름 내역을 PDF 형식으로 신속하게 내보낼 수 있어, 데이터 보존, 감사, 분석을 보다 효율적으로 수행할 수 있습니다. 이 기능을 잘 활용하면 기록 관리 효율성과 거래 투명성을 크게 향상시킬 수 있습니다.





