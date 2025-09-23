MEXC 선물 빠른 거래 가이드: 거래 기회를 놓치지 않고 빠르게 체결하기

빠르게 움직이는 암호화폐 선물 시장에서는 타이밍이 매우 중요합니다. 완벽한 진입 기회가 나타날 때, 페이지 전환, 가격 입력, 주문 확인 등 작은 지연만으로도 기회를 놓칠 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 MEXC 는 빠른 거래 기능을 도입했습니다. 이 기능은 속도와 효율성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었으며, 주문 실행을 캔들스틱 차트에 직접 통합하여 시장 움직임에 더 빠르게 대응하고 체결 지연을 최소화할 수 있습니다.













빠른 거래는 MEXC 플랫폼에서 트레이더가 캔들스틱 차트 위에서 시장가 주문으로 포지션을 바로 오픈할 수 있는 기능입니다. 이 기능은 기존의 주문 과정보다 훨씬 간편하게 거래할 수 있습니다:





빠른 체결: 주문 패널을 왔다 갔다 할 필요 없이 차트에서 수량만 입력하고 바로 주문을 실행할 수 있습니다.

시장가로 즉시 체결: 급격한 가격 변동으로 인한 기회 손실을 방지할 수 있습니다.

효율적이고 직관적: 스캘퍼(scalpers), 스윙 트레이더(swing traders), 고빈도 거래자에게 적합하게 설계되었습니다.





참고: 빠른 거래는 시장가 주문으로 포지션을 오픈하는 것만 지원합니다. 레버리지 조정, 마진 모드 변경, 지정가 주문이나 수익실현/스탑로스 등 복잡한 주문 설정은 페이지 오른쪽의 주문 패널에서 미리 설정해야 합니다.









최대 효율성 : 시장 판단부터 주문 실행까지 단 1초 만에 모든 과정을 캔들스틱 차트에서 바로 처리할 수 있습니다.

단기 및 고빈도 트레이더에 최적 : 실시간으로 시장 기회를 포착할 수 있도록 특화된 기능입니다.

저비용 장점: 최근 MEXC의 : 최근 MEXC의 수수료 무료 이벤트 로 거래 비용이 크게 줄어 빠른 거래 경쟁력이 더욱 높아졌습니다.









빠른 거래의 핵심 장점은 속도이며, 특히 다음과 같은 상황에서 유용합니다:





돌파장 시장(Breakout markets) : 가격이 주요 지지선 또는 저항선을 돌파할 때 즉시 진입하여 기회를 놓칠 가능성을 줄입니다.

단기 및 고빈도 전략 : 낮은 시간대 거래에서는 빠른 체결이 필요합니다. 빠른 거래는 주문 지연을 최소화합니다.

높은 변동성 이벤트 : 뉴스로 인해 시장이 급격히 움직일 때, 빠른 거래를 통해 트레이더가 몇 초 만에 대응할 수 있습니다.

빠른 헤징 또는 포지션 조정: 수익 실현, 손절, 반대 방향 모드 등 모든 상황에서 빠른 거래는 즉시 주문 체결을 보장합니다.





빠른 거래는 모든 트레이더를 위한 기능이 아닙니다. 단기, 돌파, 뉴스 기반, 고빈도 거래 전략을 위한 목표 지향적 도구입니다.









현재 빠른 거래는 MEXC 웹사이트에서만 지원됩니다. 아래 예시는 USDT-M 선물을 기준으로 설명합니다.









선물 → USDT-M 선물을 클릭하여 선물 거래 페이지로 이동합니다. 거래 페이지에서 오른쪽 상단의 환경 설정 버튼을 클릭합니다. 공식 MEXC 웹사이트를 열고 계정에 로그인합니다.을 클릭하여 선물 거래 페이지로 이동합니다. 거래 페이지에서 오른쪽 상단의버튼을 클릭합니다.









환경설정 페이지에서 빠른 거래 옆 스위치를 켜 기능을 활성화하세요.













빠른 거래는 네 가지 단위 옵션을 제공합니다. 수량(USDT) 또는 수량(Cont) 설정 오른쪽의 ▼ 아이콘을 클릭하여 선물 단위 설정 창을 엽니다. 사용할 단위를 선택한 후 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용하세요.









선물 단위를 BTC로 선택하면 입력한 수량이 BTC로 표시되며, 이에 상응하는 USDT 금액이 알림으로 표시됩니다. 예를 들어, 아래와 같이 0.1 BTC를 입력하면 팝업창에 해당 금액의 USDT 환산값이 표시됩니다.









선물 단위를 Cont로 선택하면 입력한 수량이 Cont로 표시되며, 이에 상응하는 BTC 금액이 알림으로 표시됩니다. 예를 들어, 아래와 같이 10 Cont를 입력하면 팝업창에 해당 금액의 BTC 환산값이 표시됩니다.





참고: 수량(Cont)과 BTC 간의 환산 비율은 1 Cont = 0.0001 BTC입니다.









선물 단위를 USDT(주문 가치)로 선택하면 입력한 수량이 USDT로 표시되며, 이에 상응하는 BTC 금액이 알림으로 표시됩니다. 예를 들어, 아래와 같이 100 USDT를 입력하면 팝업창에 해당 금액의 BTC 환산값이 표시됩니다.





참고: 선물 단위를 USDT(주문 가치)로 선택하면 레버리지를 조정하여 포지션에 필요한 증거금을 변경할 수 있습니다.









선물 단위를 비용별 주문(USDT)으로 선택하면 입력한 수량이 USDT로 표시됩니다. 예를 들어, 아래와 같이 주문 금액 100 USDT를 입력했습니다.





참고: USDT(주문 가치)와 달리, 선물 단위를 비용별 주문(USDT)으로 선택하면 레버리지에 따라 비용이 변동되지 않습니다.

















선물 거래 페이지에서 빠른 거래를 활성화하면 캔들스틱 차트 위에 빠른 거래 주문 패널이 표시됩니다. 수량 입력 칸에 원하는 수량을 입력한 후, 시장가 매수 또는 시장가 매도를 클릭하면 현재 시장가로 선물 포지션을 즉시 오픈할 수 있습니다.













극심한 변동성 기간에는 시장가 주문이 슬리피지 위험에 노출될 수 있습니다.

마지막 순간에 조정으로 인한 오류를 방지하기 위해 레버리지와 마진 모드를 사전에 설정하는 것이 좋습니다.

빠른 거래는 고빈도 및 단기 전략에 더 적합하며, 장기 포지션에는 일반적인 주문 방식이 더 적절합니다.









MEXC의 선물 빠른 거래 기능은 전문 트레이더와 고빈도 참여자를 위해 설계된 고효율 도구입니다. 주문 입력을 캔들 차트에 직접 통합함으로써 판단과 실행 사이의 간격을 크게 단축시켜 치열한 시장 경쟁에서 한발 앞서 나갈 수 있도록 돕습니다. 빠른 거래를 숙달하면 선물 거래에서 강력한 무기로 활용할 수 있습니다.













면책 고지: 본 자료는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 어떠한 자산의 매수·매도·보유에 대한 권고도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만을 제공하며, 투자 조언에 해당하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 신중히 결정하시기 바랍니다. 모든 투자 결정과 그 결과는 전적으로 사용자 본인의 책임입니다.



