MEXC DEX+ 보상 – 자주 묻는 질문









지갑 연결을 통해 가입할 때, 기존 MEXC 계정에 사용한 이메일 주소를 선택하면 자동으로 계정이 연동됩니다.









다음 세 가지 조건을 확인해 주세요:

1）지갑이 솔라나 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.

2）pump.fun 또는 다른 솔라나 기반 dApps에서 지갑을 사용하여 거래를 수행했는지 확인하세요.

3）2024년 10월 1일부터 2025년 1월 31일까지의 솔라나 거래량이 총 10 SOL 이상인지 확인하세요.









사용자 레벨은 MEXC DEX+ 플랫폼에서 적격 신규 사용자를 초대한 수에 따라 결정되는 등급 시스템입니다. 레벨이 높을수록 성공적으로 초대한 사용자 수가 많을수록 미션을 완료할 때 더 많은 포인트 배수를 받을 수 있습니다. 자세한 레벨 구조 및 규칙은 아래 표에 요약되어 있습니다.

레벨 적격 초대 사용자 포인트 배수 우드(Wood) <10 1배 스톤(Stone) ≥10 2배 아이언(Iron) ≥30 2.5배 브론즈(Bronze) ≥50 3배 실버(Silver) ≥100 3.5배 골드(Gold) ≥200 4배 플래티넘(Platinum) ≥500 4.5배 다이아몬드(Diamond) ≥1000 5배

플랫폼이 2025년 3월 18일에 출시된 이후, 유효한 초대 기준을 충족하는 모든 초대는 사용자 레벨 업그레이드에 반영됩니다.









아니요, 특정 순서는 없습니다. 포인트 미션을 먼저 완료하고 나중에 친구를 초대하더라도, 유효한 초대 수가 더 높은 사용자 레벨의 기준을 충족하면 반복 미션에서 획득한 포인트가 소급 적용되어 배수됩니다.





예: 현재 사용자 레벨이 우드이고 반복 미션을 통해 300포인트를 획득한 후, 나중에 10명의 적격 사용자를 초대하면 레벨이 스톤으로 업그레이드되고, 반복 미션 포인트는 300 × 2 = 600포인트로 재계산됩니다. 더 높은 레벨도 마찬가지입니다.









네. 포인트는 사용자가 수동으로 수령해야 합니다. 수령 기한은 없으며, 미션을 완료한 후 언제든지 수령할 수 있습니다. 수령한 포인트는 개인 DEX+ 포인트 계정에 적립됩니다.









대부분의 미션 유형의 경우, 포인트는 실시간으로 부여됩니다. 그러나 소셜 미디어 미션의 포인트는 수동으로 확인 및 지급됩니다.









포인트 미션에 대한 적격 거래량에는 매수 거래량만 계산됩니다. 매도 거래량은 계산에서 제외됩니다.









MEXC DEX+의 리스크 관리 시스템이 인위적인 거래량 조작 등 위반 행위나 악의적인 행위를 감지한 경우, 해당 포인트는 취소됩니다.









3월 18일부터 5월 23일 사이의 거래량 중 일부가 리스크 관리 메커니즘을 트리거하여, 자격을 계산하는 데 사용되는 유효 거래량에서 제외되었기 때문일 수 있습니다.



