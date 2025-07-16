MEXC DEX+, 완전히 업그레이드된 혜택 프로그램과 함께 DEX+ 보상 공식 출시









MEXC DEX+ 보상은 긍정적 강화를 통해 사용자 참여를 높이고, 플랫폼 충성도를 강화하며, 지속 가능한 사용자 기반 확장을 촉진하기 위해 설계된 성장 및 인센티브 메커니즘입니다.





사용자는 MEXC DEX+ 플랫폼에서 거래 또는 신규 사용자 초대 등 일련의 지정된 미션을 완료하여 포인트를 적립할 수 있습니다. 이 포인트는 사용자의 활동 수준과 기여도를 반영할 뿐만 아니라 가상 자산의 역할도 합니다. 향후 단계에서는 다양한 플랫폼 혜택을 이용하거나 DEX+ 토큰으로 교환할 수 있어 지속적인 참여를 유도할 수 있습니다.













MEXC DEX+ 포인트는 플랫폼 생태계 내에서 핵심적인 인센티브 수단으로, 다음과 같은 다양한 혜택을 제공합니다:

미션 기반의 높은 유연성: 거래, 초대, 소셜 미디어 참여 등을 통해 포인트를 적립할 수 있습니다. 다양한 활동으로 사용자 참여와 성취감을 높일 수 있습니다.

보너스 배수 및 에어드랍 이벤트: 정기적인 포인트 배수 및 무료 에어드랍을 통해 포인트를 더 쉽고 더 많이 적립할 수 있습니다.

플랫폼 성장과 긴밀하게 통합: 포인트 시스템은 멤버십 구조 및 사용자 성장 단계와 밀접하게 연계되어 있으며, 사용자 기여도 및 참여도를 측정하는 주요 지표로 작용합니다. 이는 장기적인 유지율과 더 깊은 참여를 유도합니다.

확장 가능하고 가치 중심: 플랫폼 생태계가 발전함에 따라 포인트는 DEX+ 토큰으로의 전환 등 다양한 사용처를 통해 장기적인 가치를 제공합니다.









사용자는 플랫폼 미션을 완료하거나 온체인 에어드랍 이벤트에 참여하여 포인트를 적립할 수 있습니다.





온체인 에어드랍은 특정 기간 동안의 온체인 총 거래량에 따라 사용자에게 포인트를 보상합니다. 최신 규칙 및 분배 기준은 공식 이벤트 페이지를 통해 확인하실 수 있습니다





일반적인 플랫폼 미션은 다음과 같습니다:

일회성 미션: 제3자 지갑 연결, 입금 또는 이체, 자동 매도 기능 사용 등 사용자가 핵심 기능을 빠르게 익힐 수 있도록 돕기 위해 고안된 소개용 미션입니다. 반복 미션: 누적 거래량 기준에 도달하여 포인트를 적립하는 등 반복적으로 참여할 수 있는 미션으로 지속적인 거래 활동을 유도합니다. 소셜 미디어 미션: 공식 X 계정 팔로우, 특정 콘텐츠 리트윗, 공식 텔레그램 커뮤니티 가입 등 플랫폼과의 소셜 관계를 강화하고 사용자 소속감과 참여도를 높입니다.





MEXC DEX+ 포인트를 적립하고 수령하는 방법을 예시를 통해 설명해드리겠습니다.









보상 버튼을 클릭하여 라이징 스타 페이지로 이동합니다. 아래로 스크롤하여 현재 진행 중인 이벤트를 확인합니다. MEXC DEX+ 보상 홈페이지 상단의버튼을 클릭하여 라이징 스타 페이지로 이동합니다. 아래로 스크롤하여 현재 진행 중인 이벤트를 확인합니다.





각 미션의 안내에 따라 미션을 완료하고 DEX+ 보상 페이지로 돌아가 포인트 받기 버튼을 클릭하여 해당 보상을 받습니다.













DEX+ 보상 페이지에서 현재 총 포인트를 확인할 수 있습니다.









나의 포인트를 클릭하시면, 수령한 포인트의 상세 내역을 확인할 수 있습니다.









주의 사항: 미션 유형에 따라 포인트는 즉시 적립되거나 확인 기간이 지난 후에 적립될 수 있습니다.





지속적으로 포인트를 적립하면 향후 추가적인 혜택과 보상을 잠금 해제할 수 있으므로 다양한 미션을 완료하여 포인트를 적립하시기 바랍니다. 미션 완료 또는 포인트 수령에 문제가 있는 경우, 고객 서비스 팀에 문의하거나 공식 리소스를 참고하여 추가 지원을 받으세요.



