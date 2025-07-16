MEXC DEX+, 완전히 업그레이드된 혜택 프로그램과 함께 DEX+ 보상 공식 출시

1. MEXC DEX+ 사용자 보상 시스템이란 무엇인가요? MEXC DEX+ 보상은 긍정적 강화를 통해 사용자 참여를 높이고, 플랫폼 충성도를 강화하며, 지속 가능한 사용자 기반 확장을 촉진하기 위해 설계된 성장 및 인센티브 메커니즘입니다. 사용자는 MEXC DEX+ 플랫폼에서 거래 또는 신규 사용자 초대 등 일련의 지정된 미션을 완료하여 포인트를 적립할 1. MEXC DEX+ 사용자 보상 시스템이란 무엇인가요? MEXC DEX+ 보상은 긍정적 강화를 통해 사용자 참여를 높이고, 플랫폼 충성도를 강화하며, 지속 가능한 사용자 기반 확장을 촉진하기 위해 설계된 성장 및 인센티브 메커니즘입니다. 사용자는 MEXC DEX+ 플랫폼에서 거래 또는 신규 사용자 초대 등 일련의 지정된 미션을 완료하여 포인트를 적립할
1. MEXC DEX+ 사용자 보상 시스템이란 무엇인가요?


MEXC DEX+ 보상은 긍정적 강화를 통해 사용자 참여를 높이고, 플랫폼 충성도를 강화하며, 지속 가능한 사용자 기반 확장을 촉진하기 위해 설계된 성장 및 인센티브 메커니즘입니다.

사용자는 MEXC DEX+ 플랫폼에서 거래 또는 신규 사용자 초대 등 일련의 지정된 미션을 완료하여 포인트를 적립할 수 있습니다. 이 포인트는 사용자의 활동 수준과 기여도를 반영할 뿐만 아니라 가상 자산의 역할도 합니다. 향후 단계에서는 다양한 플랫폼 혜택을 이용하거나 DEX+ 토큰으로 교환할 수 있어 지속적인 참여를 유도할 수 있습니다.

MEXC DEX+에 대해 자세히 알아보려면 MEXC DEX+ 사용 방법MEXC DEX+ 자주하는 질문 가이드를 확인하세요.

2. MEXC DEX+ 포인트의 장점은 무엇인가요?


MEXC DEX+ 포인트는 플랫폼 생태계 내에서 핵심적인 인센티브 수단으로, 다음과 같은 다양한 혜택을 제공합니다:
  • 미션 기반의 높은 유연성: 거래, 초대, 소셜 미디어 참여 등을 통해 포인트를 적립할 수 있습니다. 다양한 활동으로 사용자 참여와 성취감을 높일 수 있습니다.
  • 보너스 배수 및 에어드랍 이벤트: 정기적인 포인트 배수 및 무료 에어드랍을 통해 포인트를 더 쉽고 더 많이 적립할 수 있습니다.
  • 플랫폼 성장과 긴밀하게 통합: 포인트 시스템은 멤버십 구조 및 사용자 성장 단계와 밀접하게 연계되어 있으며, 사용자 기여도 및 참여도를 측정하는 주요 지표로 작용합니다. 이는 장기적인 유지율과 더 깊은 참여를 유도합니다.
  • 확장 가능하고 가치 중심: 플랫폼 생태계가 발전함에 따라 포인트는 DEX+ 토큰으로의 전환 등 다양한 사용처를 통해 장기적인 가치를 제공합니다.

3. MEXC DEX+ 포인트 적립 방법


사용자는 플랫폼 미션을 완료하거나 온체인 에어드랍 이벤트에 참여하여 포인트를 적립할 수 있습니다.

온체인 에어드랍은 특정 기간 동안의 온체인 총 거래량에 따라 사용자에게 포인트를 보상합니다. 최신 규칙 및 분배 기준은 공식 이벤트 페이지를 통해 확인하실 수 있습니다

일반적인 플랫폼 미션은 다음과 같습니다:
  1. 일회성 미션: 제3자 지갑 연결, 입금 또는 이체, 자동 매도 기능 사용 등 사용자가 핵심 기능을 빠르게 익힐 수 있도록 돕기 위해 고안된 소개용 미션입니다.
  2. 반복 미션: 누적 거래량 기준에 도달하여 포인트를 적립하는 등 반복적으로 참여할 수 있는 미션으로 지속적인 거래 활동을 유도합니다.
  3. 소셜 미디어 미션: 공식 X 계정 팔로우, 특정 콘텐츠 리트윗, 공식 텔레그램 커뮤니티 가입 등 플랫폼과의 소셜 관계를 강화하고 사용자 소속감과 참여도를 높입니다.

MEXC DEX+ 포인트를 적립하고 수령하는 방법을 예시를 통해 설명해드리겠습니다.

3.1 MEXC DEX+ 포인트 적립 및 수령 방법


MEXC DEX+ 보상 홈페이지 상단의 보상 버튼을 클릭하여 라이징 스타 페이지로 이동합니다. 아래로 스크롤하여 현재 진행 중인 이벤트를 확인합니다.

각 미션의 안내에 따라 미션을 완료하고 DEX+ 보상 페이지로 돌아가 포인트 받기 버튼을 클릭하여 해당 보상을 받습니다.


3.2 MEXC DEX+ 포인트 확인


DEX+ 보상 페이지에서 현재 총 포인트를 확인할 수 있습니다.


나의 포인트를 클릭하시면, 수령한 포인트의 상세 내역을 확인할 수 있습니다.


주의 사항: 미션 유형에 따라 포인트는 즉시 적립되거나 확인 기간이 지난 후에 적립될 수 있습니다.

지속적으로 포인트를 적립하면 향후 추가적인 혜택과 보상을 잠금 해제할 수 있으므로 다양한 미션을 완료하여 포인트를 적립하시기 바랍니다. 미션 완료 또는 포인트 수령에 문제가 있는 경우, 고객 서비스 팀에 문의하거나 공식 리소스를 참고하여 추가 지원을 받으세요.

면책 조항: 이 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 자산을 매수, 매도 또는 보유할 것을 권장하지도 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만 제공하며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해한 후 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정 및 결과는 전적으로 사용자의 책임입니다.

