클릭 한 번으로 MEXC 고객 지원 받기





MEXC 서비스를 이용하다 보면 다양한 종류의 문제가 발생할 수 있습니다. 사용자가 발생할 수 있는 모든 문제를 해결하도록 하기 위해 MEXC는 온라인 고객 서비스 담당자와 셀프 서비스 옵션에 즉시 접속하여 모든 요구 사항을 해결할 수 있도록 했습니다.





MEXC 플랫폼에서는 필요한 정확한 지원을 쉽게 찾을 수 있습니다. 옵션에는 문의 제출, 개선 제안 제공, 비정상 자금 신고, 사법 지원 요청, 주소가 공식 MEXC 채널에 속하는지 확인 등이 포함됩니다. 온라인 고객 서비스 포털을 통해 고객 서비스에 직접 문의할 수 있으며, 발생한 문제 유형에 따라 적절한 서비스 포털을 선택하여 상담을 받을 수 있습니다.













온라인 셀프 서비스의 범위는 티켓 제출, 개선 제안, 공식 계정 확인 등 광범위합니다. 계정 기능에 문제가 있거나 입출금과 관련된 질문이 있는 경우, MEXC 사용 환경 개선을 위한 제안이 있는 경우, 온라인 셀프 서비스를 통해 MEXC 플랫폼에 피드백을 제공할 수 있습니다.





문의에 추가 서류가 필요한 경우 셀프 서비스 시스템을 통해 제출할 수 있습니다. 문제의 성격에 따라 다른 포털을 선택할 수 있습니다. 제출이 접수되면 MEXC에서 문제를 확인하여 처리하고, 확인 및 해결 후 이메일을 통해 답변해 드립니다.









MEXC 플랫폼에서는 다양한 유형의 티켓을 제출할 수 있습니다. 문의사항 제출, 비정상적인 자금 신고, 사법 지원 요청 등을 할 수 있습니다. 이러한 다양한 포털은 동일한 페이지에 있습니다. 여기서는 설명 목적으로 문의 제출을 예로 들어 설명하겠습니다.





웹사이트





MEXC 공식 웹사이트에 방문하여 로그인한 후 홈페이지 하단으로 스크롤하여 '고객 지원'에서 [문의 제출]을 선택합니다.









페이지의 안내에 따라 문제를 설명하고 관련 첨부 파일을 업로드할 수 있습니다. 완료했으면 페이지 하단의 [제출] 버튼을 클릭합니다.





이 페이지에서 이상 자금 신고, 사법 지원 요청, 불만 제기 등 다양한 유형의 티켓을 제출하도록 선택할 수도 있습니다. 페이지의 정보에 따라 문제를 설명하고 해당 첨부 파일을 업로드한 후 완료되면 [제출] 버튼을 클릭합니다.









앱





MEXC 앱을 열고 홈페이지의 배너 캐러셀 아래에서 [더 보기]를 탭합니다. "지원" 섹션에서 [요청 제출]을 탭하여 문의 제출 페이지로 들어갑니다.





페이지의 안내에 따라 문제를 설명하고 관련 첨부 파일을 업로드한 다음 페이지 하단의 [제출]을 탭합니다.





이 페이지에서는 비정상적인 자금 신고, 사법 지원 요청 등 다양한 유형의 티켓을 제출하도록 선택할 수도 있습니다. 페이지의 정보에 따라 문제를 설명하고 해당 첨부 파일을 업로드한 후 완료되면 [제출] 버튼을 탭하세요.













페이지 표시 문제, 지연, 앱 충돌, 기타 제품 관련 문제 등 플랫폼을 정기적으로 사용하면서 문제가 발생하면 [개선 제안]을 클릭하여 해당 문제에 대한 피드백을 제공할 수 있습니다.





웹사이트





MEXC 공식 웹사이트에 방문하여 로그인한 후 홈페이지 하단으로 스크롤하여 '사용자 지원'에서 [개선 제안]을 선택합니다.









개선 제안 페이지에서 제안하려는 유형에 따라 [제품 기능 제안], [운영 이벤트 제안], [페이지 콘텐츠 제안], [보안 제안], [기타 제안] 등의 옵션 중에서 적절한 카테고리를 선택합니다.









클릭하여 제출할 제안 유형을 선택하고 페이지를 아래로 스크롤한 다음 안내에 따라 정보를 입력합니다. 관련 첨부 파일을 업로드할 수 있습니다(선택 사항). 완료했으면 페이지 하단의 [제출] 버튼을 클릭합니다.





설명를 위해 '기타 제안'을 예로 들어 보겠습니다. 기타 제안]을 선택하면 버튼 배경이 회색에서 파란색으로 바뀌고 입력이 필요한 관련 필드가 아래에 나타납니다. 페이지의 안내에 따라 정보를 입력한 후 완료되면 [제출] 버튼을 클릭합니다.









앱





MEXC 앱을 실행하고 홈페이지 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 탭한 후 [고객 서비스 및 지원]을 선택합니다. 고객 서비스 및 지원 페이지에서 [개선 제안]을 탭합니다. 제안 내용에 따라 [제품 기능 제안], [운영 이벤트 제안], [페이지 콘텐츠 제안], [보안 제안], [기타 제안] 등의 옵션에서 적절한 카테고리를 선택합니다.





클릭하여 제출하려는 제안 유형을 선택하고 페이지를 아래로 스크롤한 다음 페이지에 제공된 정보에 따라 정보를 입력합니다. 관련 첨부 파일을 업로드할 수 있습니다(선택 사항). 작성을 완료했으면 페이지 하단의 [제출] 버튼을 탭합니다.









MEXC은 항상 "사용자 우선, 사용자를 위한 변화"라는 철학을 고수하며 각 사용자의 피드백을 소중히 여기고 있습니다. 소중한 제안이 채택되면 선물 보너스 또는 암호화폐로 최대 1,000 USDT의 보상을 받을 수 있습니다.









소셜 미디어에서 MEXC 계정을 만났을 때 공식 계정인지 확실하지 않은 경우, MEXC의 공식 검증 서비스를 이용할 수 있습니다.





웹사이트





MEXC 공식 웹사이트에 접속하여 로그인한 후 홈페이지 하단으로 스크롤하여 '사용자 지원'에서 [공식 채널 검증]을 선택합니다.









입력란에 소셜 미디어 계정 ID를 입력한 후 검색 버튼[🔍]을 클릭하여 확인합니다. 공식 계정인 경우 녹색 체크 아이콘이 해당 설명과 함께 표시됩니다. 공식 계정이 아닌 경우 해당 설명과 함께 빨간색 십자 아이콘이 표시됩니다.





다음 이미지와 같이 MEXC의 공식 트위터 계정 ID(@MEXC_Official)를 사용하여 인증하는 방법을 보여드립니다.









앱





MEXC 앱을 실행하고 홈페이지 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 탭한 후 [고객 서비스 및 지원]을 선택합니다. 고객 서비스 및 지원 페이지에서 [공식 채널 검증]을 클릭합니다. 입력란에 소셜 미디어 계정 ID를 입력한 후 검색 버튼 [🔍]을 클릭하여 인증합니다.





공식 계정인 경우 녹색 확인 아이콘과 함께 해당 설명이 표시됩니다. 공식 계정이 아닌 경우 빨간색 십자 아이콘과 함께 해당 설명이 표시됩니다.









아래 이미지에서 볼 수 있듯이 가짜 트위터 계정 ID(@MEXC_SEA)를 사용하여 인증하는 방법을 시연합니다.













MEXC는 편리한 온라인 셀프 서비스 옵션을 제공할 뿐만 아니라 업계 최고의 온라인 고객 서비스 팀을 보유하고 있으며, 연중무휴 24시간 다국어로 고품질 서비스를 제공합니다. 온라인 고객 서비스 기능을 통해 MEXC 공식 직원과 신속하게 연결할 수 있습니다. 하지만 문의가 많은 시기에는 대기 시간이 필요할 수 있으므로 조금만 기다려 주시면 감사하겠습니다. 또는 온라인 셀프 서비스 옵션을 활용하여 문제를 해결할 수도 있습니다.









웹사이트





MEXC 공식 웹사이트에 접속하여 로그인한 후 홈페이지 하단으로 스크롤하여 '사용자 지원'에서 [고객 지원]을 선택하거나 화면 오른쪽 하단에 있는 고객 서비스 버튼을 클릭합니다.









페이지 오른쪽에 MEXC 고객 서비스 플로팅 창이 나타납니다. 자주 묻는 질문의 경우, 셀프 서비스 문의를 위해 MEXC 챗봇을 사용하여 원하는 답변을 얻을 수 있습니다.





챗봇이 질문에 대한 답변을 제공할 수 없는 경우, 오른쪽 하단의 [실시간 채팅]을 클릭하여 MEXC 온라인 고객 서비스 담당자의 도움을 받을 수 있습니다.









문제가 해결되었거나 지금 당장 필요하지 않은 경우, MEXC 고객 서비스 플로팅 창의 오른쪽 상단에 있는 [X] 버튼을 클릭하여 페이지를 닫을 수 있습니다.





앱





MEXC 앱을 실행하고 홈페이지 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 클릭한 후 [고객 서비스 및 지원]을 선택합니다. 고객 서비스 및 지원 페이지에서 [고객 지원]을 클릭합니다. 자주 묻는 질문의 경우, MEXC 챗봇을 사용하여 셀프 서비스 문의를 하고 원하는 답변을 얻을 수 있습니다.





챗봇이 질문에 답변할 수 없는 경우 오른쪽 상단의 [🎧] 버튼을 클릭하여 MEXC의 온라인 고객 서비스 담당자의 도움을 받을 수 있습니다.









또는 MEXC 앱 홈페이지 오른쪽 상단의 [🎧] 버튼을 탭하여 고객 서비스 페이지에 빠르게 액세스할 수 있습니다.









고객 서비스 페이지에서 왼쪽 상단 모서리에 있는 [◱](화살표와 사각형의 조합) 모양의 버튼을 탭하면 고객 지원 채팅 페이지가 플로팅 창으로 전환됩니다. 이렇게 하면 거래 중에도 방해받지 않고 문의를 계속할 수 있습니다.





고객 서비스 페이지로 돌아가려면 [💬]를 다시 탭합니다. 문제가 해결되었거나 추가 지원이 필요하지 않은 경우 오른쪽 상단의 [X] 버튼을 클릭하여 페이지를 닫을 수 있습니다.









공식 웹사이트와 앱의 고객 서비스 포털 외에도 MEXC는 다국어 소셜 미디어 커뮤니티도 활발히 운영하고 있습니다. 다른 사용자와 거래 경험에 대해 토론하고, MEXC의 최신 공식 정보를 얻을 수 있으며, MEXC의 공식 커뮤니티 직원이 언제든지 도움을 드릴 수 있습니다. MEXC 커뮤니티 채널에 대한 자세한 내용은 " MEXC 커뮤니티 가입하기 " 문서를 참조하세요.





안전한 거래 환경과 우수한 고객 서비스로 MEXC는 방대한 사용자층의 사랑과 지지를 받고 있습니다. 앞으로도 MEXC는 항상 고객의 요구를 우선시하며 우리의 사명에 전념할 것이며, 사용자에게 전문적인 서비스와 지원을 계속 제공할 것입니다.