MEXC 카피 트레이딩 개념 설명

2025년 8월 21일
카피 트레이딩에서 투자자는 전문 트레이더의 매매를 복제하여 자산을 늘립니다. 카피 트레이딩의 인기는 단순성과 편리성 덕분입니다. 이 거래 방법을 최대한 활용하려면 초보자는 주요 개념과 용어를 이해하는 것이 필수적입니다. 이 글에서는 MEXC 카피 트레이딩의 핵심 개념을 자세히 설명하여 이 투자 도구를 더 잘 이해할 수 있도록 도와드립니다.

1. 카피 트레이딩 용어


관련 용어는 [카피 트레이딩 파라미터 설정] 페이지에서 확인할 수 있습니다. 용어를 이해하고 숙지하면 카피 트레이딩 매개변수를 빠르게 설정하고 카피 트레이딩을 시작하는 데 도움이 됩니다.


1.1 카피 트레이딩 모드


스마트 비율: 이 모드는 트레이더의 자금 배분을 비례적으로 복제합니다.
예시: 트레이더의 계정 잔고가 1,000 USDT이고 거래에 100 USDT(자산의 10%)를 사용하며 카피 트레이딩 서브 계정에 110 USDT가 있는 경우, 주문에 11 USDT(자산의 10%)를 사용하게 됩니다.

고정 금액: 이 모드에서는 각 카피 트레이딩마다 미리 정해진 금액의 증거금을 투자합니다.
예시: 트레이더의 거래 규모에 관계없이 50 USDT를 고정 금액으로 설정하면 주문에 항상 50 USDT가 증거금으로 사용됩니다.

고정 비율: 이 모드는 주문 수량을 트레이더 주문 수량의 배수로 설정합니다.
예시: 고정 팔로우 비율을 0.7로 설정하고 트레이더가 계약 100장의 주문을 체결하면 주문은 70장이 됩니다.

1.2 카피 트레이딩 수량


사용 가능: 표시된 사용 가능 잔액은 현물 계정의 사용 가능한 잔액을 나타냅니다. 카피 트레이딩 정보를 제출하면 시스템에서 지정한 자금을 현물 계정에서 카피 트레이딩 계정으로 이체합니다. 카피 트레이딩 자금은 30 USDT 이상이어야 합니다.

1.3 계정 스탑로스


계정 스탑로스: 계정 잔고가 사전 설정한 임계값에 도달하면 카피 트레이딩 관계가 취소됩니다. 모든 미체결 주문은 시장가로 청산되며 남은 자산은 현물 계정으로 다시 이체됩니다. 시장 변동으로 인해 취소 시점의 실제 순자산은 사전 설정한 가치와 다를 수 있습니다.

1.4 트레이더 청산 설정


청산 팔로우: 트레이더의 포지션이 청산되면 해당 카피 트레이딩도 그에 따라 청산됩니다.

팔로우하지 않음: 선택하면 트레이더의 리드 거래 포지션이 청산되면 해당 카피 트레이딩 포지션은 청산되지 않습니다. 이 경우 시스템에서 알림을 보내며 나의 카피 트레이딩 → 현재로 이동하여 카피 트레이딩 포지션을 관리해야 합니다. 자동 증거금 추가를 활성화하여 청산 위험을 낮추거나 포지션을 청산할 수 있습니다.

1.5 리스크 관리 설정


주문당 최대 비율: 단일 선물 주문의 비용이 최대 자산 비율에 도달하면 시스템은 최대 주문 비용으로 주문을 체결합니다. 개별 주문이 너무 커지는 것을 방지하기 위해 최대 주문 비율을 설정할 수 있습니다.

1.6 마진 모드


트레이더 팔로우: 트레이더가 주문에 격리 마진 모드를 사용하는 경우 팔로워도 격리 마진 모드를 사용하게 됩니다. 트레이더가 교차 마진 모드를 사용하는 경우 팔로워도 교차 마진 모드를 사용하게 됩니다.

교차: 트레이더가 격리 마진 또는 교차 마진을 사용하는지 여부에 관계없이 팔로워는 항상 교차 마진 모드를 사용합니다.

격리: 트레이더가 격리 마진 또는 교차 마진을 사용하는지 여부에 관계없이 팔로워는 항상 격리 마진 모드를 사용합니다.

1.7 증거금 설정


참고: 이 설정은 격리 마진 모드의 포지션에만 적용됩니다.

증거금 조정 안 함: 강제 청산 위험을 줄이기 위해 카피 트레이딩 포지션의 증거금을 조정할 수 없습니다.

자동 증거금 추가: 강제 청산을 방지하기 위해 격리 포지션이 위험에 처하면 카피 트레이딩 잔고가 자동으로 추가 증거금으로 사용됩니다. 이는 강제 청산을 방지하는 데 도움이 되지만 극단적인 시장 상황에서는 해당 트레이더에게 할당된 모든 자금을 잃을 수 있습니다.

트레이더 설정 기준: 카피 트레이딩 포지션의 증거금은 자동 증거금 추가 및 수동 증거금 조정을 포함한 트레이더의 증거금 설정에 따라 결정됩니다.

1.8 레버리지 및 슬리피지 설정


슬리피지: 카피 트레이딩은 슬리피지 설정을 따르는 IOC(즉시 또는 취소) 지정가 주문을 사용합니다. 지정한 슬리피지 범위 내에서 일치하는 주문이 없으면 주문이 자동으로 취소되고 카피 트레이딩은 실패한 것으로 표시됩니다.

2. 트레이더 용어


이러한 용어들은 트레이더 세부 정보 페이지에 있습니다. 여기에서 트레이더의 데이터를 여러 측면에서 살펴보고 자신의 거래 스타일에 맞는 트레이더를 선택할 수 있습니다.


2.1 성과


총 손익: 이전에 청산한 모든 거래의 누적 손익입니다.
총 ROI: 총 수익은 카피 트레이딩에 사용된 과거 증거금의 합계로 나눈 값입니다.
총 팔로워 수: 이 트레이더를 팔로우하는 고유 사용자 수입니다. 동일한 사용자의 여러 팔로워는 한 번만 계산됩니다.
팔로워 손익: 해당 트레이더의 모든 팔로워가 얻은 총 손익입니다.
평균 주문 금액: 포지션 오픈에 대한 트레이더의 평균 주문 금액입니다.
손익률: 총 수익과 총 손실의 비율입니다.
총 승률: 전체 체결된 거래 중 손익이 양수인 체결된 주문의 비율입니다.
거래 빈도: 선택한 기간 내 주당 평균 거래 횟수입니다.
수익 횟수: 플러스 손익으로 마감된 총 리드 거래 수입니다.
손실 횟수: 0 또는 마이너스 손익으로 마감된 총 리드 거래 수입니다.

2.2 팔로워


리드 거래 규모: 현재 이 트레이더의 모든 팔로워의 카피 트레이딩 계정에 있는 총 자산입니다.
총 자산: 이 트레이더의 선물 계정에 있는 총 자산(USDT로 환산)입니다.
최근 거래 시간: 트레이더가 가장 최근에 포지션을 오픈 또는 청산한 시간입니다.
팔로워: 현재 이 트레이더를 팔로우하는 사용자 수입니다.

2.3 누적 손익


누적 손익: 특정 기간 내 모든 리드 거래의 마감 손익의 합계입니다.
누적 손익률: 누적 수익을 특정 기간 동안 사용한 총 증거금으로 나눈 값입니다.

2.4 일일 거래 실적


일일 손익: 당일 마감된 주문의 손익 합계입니다.
거래량: 체결된 모든 리드 거래 주문의 총 거래량입니다.

2.5 팔로워 손익


팔로워 손익: 이 트레이더가 트레이딩을 시작한 이후 모든 팔로워가 누적한 총 수익과 손실입니다.

2.6 선물 설정


선물 설정: 다른 선물에 대한 모든 체결된 리드 거래 주문의 데이터 요약입니다.

2.7 보유 기간


보유 기간: 시스템은 오픈 포지션을 포함한 각 트레이더의 전략에 따라 보유 기간과 해당 ROI를 자동으로 계산하여 표시합니다. 주문 통계는 각 주문의 보유 기간을 반영하고 포지션 통계는 각 포지션의 보유 기간을 표시합니다.

카피 트레이딩에 대해 자세히 알아보려면 MEXC 카피 트레이딩 튜토리얼(앱)MEXC 카피 트레이딩 튜토리얼(웹사이트)을 확인하세요.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩은 투자자가 다른 숙련된 트레이더의 거래 행위를 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 거래 투자 전략입니다. 전문 지식이나 거래 경험이 많지 않은 초보자에게 매우 사용자 친화적인 투자 전략입니다.1. 카피 트레이딩의 특징자동화: 투자자가 팔로우할 트레이더를 선택하면 시스템이 자동으로 해당 트레이더와 동일한 매수 및 매도 작업을 실행합니다.투명성:

MEXC 펀딩 비율 이해: 선물 거래의 숨겨진 비용과 작별하세요

MEXC 펀딩 비율 이해: 선물 거래의 숨겨진 비용과 작별하세요

이런 경험 해보신 적 있으신가요? 선물 거래에서 시장 방향을 정확히 예측했는데 수익이 계속 줄어들거나, 잔액이 이상하게 줄어든 적이 있으신가요? 그 원인은 초보자들이 대부분 간과하는 부분, 바로 펀딩 비율일 수 있습니다.MEXC의 무기한 선물 거래에서 펀딩 비율은 경험이 부족한 트레이더들이 간과하기 쉬운 중요한 비용 변수입니다. 이 글에서는 펀딩 비율이 무

증거금 및 손익 계산

증거금 및 손익 계산

MEXC는 두 가지 유형의 선물 거래를 제공합니다: USDT-M 선물 (선도 계약)과 코인-M 선물 (인버스 계약)입니다. 계산 원리는 비슷하지만 몇 가지 차이점이 있습니다. 아래에서 구체적인 예시와 설명을 제공해드리겠습니다. 참고: 다음 계산은 증거금 계산을 명확하고 간결하게 하기 위해 매우 복잡한 논리를 피했습니다.1. 증거금 소개MEXC 무기한 선물에

선물 거래 페어를 선택하는 방법은 무엇인가요?

선물 거래 페어를 선택하는 방법은 무엇인가요?

선도적인 글로벌 디지털 화폐 거래소 중 하나인 MEXC는 사용자에게 고품질 투자 옵션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 광범위한 선물 거래 옵션을 고려할 때 초보 사용자는 적절한 투자 대상을 선택하는 것이 어려울 수 있습니다. 이 글의 목적은 MEXC 사용자 여러분에게 올바른 선물 거래 페어를 선택하는 데 도움이 되는 통찰력을 제공하는 것입니다.1.

