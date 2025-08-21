MEXC 카피 트레이딩 개념 설명





카피 트레이딩에서 투자자는 전문 트레이더의 매매를 복제하여 자산을 늘립니다. 카피 트레이딩의 인기는 단순성과 편리성 덕분입니다. 이 거래 방법을 최대한 활용하려면 초보자는 주요 개념과 용어를 이해하는 것이 필수적입니다. 이 글에서는 MEXC 카피 트레이딩의 핵심 개념을 자세히 설명하여 이 투자 도구를 더 잘 이해할 수 있도록 도와드립니다.









관련 용어는 [ 카피 트레이딩 파라미터 설정 ] 페이지에서 확인할 수 있습니다. 용어를 이해하고 숙지하면 카피 트레이딩 매개변수를 빠르게 설정하고 카피 트레이딩을 시작하는 데 도움이 됩니다.













스마트 비율: 이 모드는 트레이더의 자금 배분을 비례적으로 복제합니다.

예시: 트레이더의 계정 잔고가 1,000 USDT이고 거래에 100 USDT(자산의 10%)를 사용하며 카피 트레이딩 서브 계정에 110 USDT가 있는 경우, 주문에 11 USDT(자산의 10%)를 사용하게 됩니다.





고정 금액: 이 모드에서는 각 카피 트레이딩마다 미리 정해진 금액의 증거금을 투자합니다.

예시: 트레이더의 거래 규모에 관계없이 50 USDT를 고정 금액으로 설정하면 주문에 항상 50 USDT가 증거금으로 사용됩니다.





고정 비율: 이 모드는 주문 수량을 트레이더 주문 수량의 배수로 설정합니다.

예시: 고정 팔로우 비율을 0.7로 설정하고 트레이더가 계약 100장의 주문을 체결하면 주문은 70장이 됩니다.









사용 가능: 표시된 사용 가능 잔액은 현물 계정의 사용 가능한 잔액을 나타냅니다. 카피 트레이딩 정보를 제출하면 시스템에서 지정한 자금을 현물 계정에서 카피 트레이딩 계정으로 이체합니다. 카피 트레이딩 자금은 30 USDT 이상이어야 합니다.









계정 스탑로스: 계정 잔고가 사전 설정한 임계값에 도달하면 카피 트레이딩 관계가 취소됩니다. 모든 미체결 주문은 시장가로 청산되며 남은 자산은 현물 계정으로 다시 이체됩니다. 시장 변동으로 인해 취소 시점의 실제 순자산은 사전 설정한 가치와 다를 수 있습니다.









청산 팔로우: 트레이더의 포지션이 청산되면 해당 카피 트레이딩도 그에 따라 청산됩니다.





팔로우하지 않음: 선택하면 트레이더의 리드 거래 포지션이 청산되면 해당 카피 트레이딩 포지션은 청산되지 않습니다. 이 경우 시스템에서 알림을 보내며 나의 카피 트레이딩 → 현재로 이동하여 카피 트레이딩 포지션을 관리해야 합니다. 자동 증거금 추가를 활성화하여 청산 위험을 낮추거나 포지션을 청산할 수 있습니다.









주문당 최대 비율: 단일 선물 주문의 비용이 최대 자산 비율에 도달하면 시스템은 최대 주문 비용으로 주문을 체결합니다. 개별 주문이 너무 커지는 것을 방지하기 위해 최대 주문 비율을 설정할 수 있습니다.









트레이더 팔로우: 트레이더가 주문에 격리 마진 모드를 사용하는 경우 팔로워도 격리 마진 모드를 사용하게 됩니다. 트레이더가 교차 마진 모드를 사용하는 경우 팔로워도 교차 마진 모드를 사용하게 됩니다.





교차: 트레이더가 격리 마진 또는 교차 마진을 사용하는지 여부에 관계없이 팔로워는 항상 교차 마진 모드를 사용합니다.





격리: 트레이더가 격리 마진 또는 교차 마진을 사용하는지 여부에 관계없이 팔로워는 항상 격리 마진 모드를 사용합니다.









참고: 이 설정은 격리 마진 모드의 포지션에만 적용됩니다.





증거금 조정 안 함: 강제 청산 위험을 줄이기 위해 카피 트레이딩 포지션의 증거금을 조정할 수 없습니다.





자동 증거금 추가: 강제 청산을 방지하기 위해 격리 포지션이 위험에 처하면 카피 트레이딩 잔고가 자동으로 추가 증거금으로 사용됩니다. 이는 강제 청산을 방지하는 데 도움이 되지만 극단적인 시장 상황에서는 해당 트레이더에게 할당된 모든 자금을 잃을 수 있습니다.





트레이더의 설정 기준: 카피 트레이딩 포지션의 증거금은 자동 증거금 추가 및 수동 증거금 조정을 포함한 트레이더의 증거금 설정에 따라 결정됩니다.









슬리피지: 카피 트레이딩은 슬리피지 설정을 따르는 IOC(즉시 또는 취소) 지정가 주문을 사용합니다. 지정한 슬리피지 범위 내에서 일치하는 주문이 없으면 주문이 자동으로 취소되고 카피 트레이딩은 실패한 것으로 표시됩니다.









트레이더 세부 정보 페이지에 있습니다. 여기에서 트레이더의 데이터를 여러 측면에서 살펴보고 자신의 거래 스타일에 맞는 트레이더를 선택할 수 있습니다. 이러한 용어들은페이지에 있습니다. 여기에서 트레이더의 데이터를 여러 측면에서 살펴보고 자신의 거래 스타일에 맞는 트레이더를 선택할 수 있습니다.













총 손익: 이전에 청산한 모든 거래의 누적 손익입니다.

총 ROI: 총 수익은 카피 트레이딩에 사용된 과거 증거금의 합계로 나눈 값입니다.

총 팔로워 수: 이 트레이더를 팔로우하는 고유 사용자 수입니다. 동일한 사용자의 여러 팔로워는 한 번만 계산됩니다.

팔로워 손익: 해당 트레이더의 모든 팔로워가 얻은 총 손익입니다.

평균 주문 금액: 포지션 오픈에 대한 트레이더의 평균 주문 금액입니다.

손익률: 총 수익과 총 손실의 비율입니다.

총 승률: 전체 체결된 거래 중 손익이 양수인 체결된 주문의 비율입니다.

거래 빈도: 선택한 기간 내 주당 평균 거래 횟수입니다.

수익 횟수: 플러스 손익으로 마감된 총 리드 거래 수입니다.

손실 횟수: 0 또는 마이너스 손익으로 마감된 총 리드 거래 수입니다.









리드 거래 규모: 현재 이 트레이더의 모든 팔로워의 카피 트레이딩 계정에 있는 총 자산입니다.

총 자산: 이 트레이더의 선물 계정에 있는 총 자산(USDT로 환산)입니다.

최근 거래 시간: 트레이더가 가장 최근에 포지션을 오픈 또는 청산한 시간입니다.

팔로워: 현재 이 트레이더를 팔로우하는 사용자 수입니다.









누적 손익: 특정 기간 내 모든 리드 거래의 마감 손익의 합계입니다.

누적 손익률: 누적 수익을 특정 기간 동안 사용한 총 증거금으로 나눈 값입니다.









일일 손익: 당일 마감된 주문의 손익 합계입니다.

거래량: 체결된 모든 리드 거래 주문의 총 거래량입니다.









팔로워 손익: 이 트레이더가 트레이딩을 시작한 이후 모든 팔로워가 누적한 총 수익과 손실입니다.









선물 설정: 다른 선물에 대한 모든 체결된 리드 거래 주문의 데이터 요약입니다.









보유 기간: 시스템은 오픈 포지션을 포함한 각 트레이더의 전략에 따라 보유 기간과 해당 ROI를 자동으로 계산하여 표시합니다. 주문 통계는 각 주문의 보유 기간을 반영하고 포지션 통계는 각 포지션의 보유 기간을 표시합니다.









면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.