MEXC 카피 트레이딩 수익 분배 규칙 설명

초급
2025년 8월 11일MEXC
카피 트레이딩은 다른 트레이더의 모든 거래 행동을 그대로 복제하는 거래 방식입니다.

시장 기회를 놓치고 싶지 않은 일반 계정 소유자는 전문 트레이더를 팔로우하고 그들의 거래 활동을 자동으로 동기화할 수 있습니다. 시작하려면 다음 가이드를 참고하세요: “MEXC 카피 트레이딩 튜토리얼 (앱)” 및 “MEXC 카피 트레이딩 튜토리얼 (웹사이트).”

탄탄한 거래 경험이 있고 카피 트레이더가 되고 싶다면 “리드 트레이더를 위한 카피 트레이딩 가이드”를 읽고 그 과정을 알아보세요. 트레이더는 매력적인 수익 분배 보상을 받을 기회도 있습니다.

1. 수익 분배 정보 보기 및 수정 방법


1.1 웹


MEXC 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다. 선물으로 이동한 다음 카피 트레이딩을 클릭하여 카피 트레이딩 페이지로 이동합니다.


카피 트레이딩 페이지에서 네임 카드의 >를 클릭하여 나의 거래로 들어갑니다.


내 카피 트레이딩 페이지에서 수익 분배 통계를 클릭하여 총 수익 분배, 예상 수익 분배 및 수익 분배 비율을 확인할 수 있습니다. 수익 분배 비율 변경을 요청하려면 연필 아이콘을 클릭하세요.


1.2 앱


1) MEXC 앱을 열고 로그인합니다. 홈페이지에서 빠른 접근 섹션의 더보기를 누릅니다.

2) 선물 카테고리에서 카피 트레이딩을 누릅니다.

3) 카피 트레이딩 페이지에서 리드 거래 관리를 누릅니다.


2. 수익 분배 개요


총 수익 분배: 지난 24시간 동안 완전히 청산된 모든 카피 트레이딩 포지션의 실현 수익을 기준으로 매일 01:00 (KST)에 계산됩니다. 정산 주기는 전날 01:00 (KST)부터 당일 01:00 (KST)까지입니다. 수익 분배는 정산 기간 동안 팔로워의 총 수익이 0보다 큰 경우에만 발생합니다. 각 정산이 끝나면 총 수익 분배 수치는 0으로 재설정됩니다.

예상 수익 분배: 마지막 정산 이후의 총 예상 분배 수익으로, 팔로워의 보류 수익을 기준으로 산정됩니다. 실제 분배 금액은 최종 정산 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

수익 분배 비율: 기본 비율은 10%입니다. 하루에 한 번 비율 변경 신청이 가능합니다. 신청 결과는 이메일, SMS 또는 사이트 내 알림을 통해 안내됩니다.

3. 수익 분배 계산


수익은 모든 팔로워 포지션이 완전히 청산되어 실현된 총 수익이 0보다 클 경우에만 트레이더와 공유됩니다.
부분적으로 청산된 포지션은 수익 분배 대상이 아닙니다.
팔로워에게 관련 오픈 포지션이 있는 경우, 정산은 다음 정산일로 연기됩니다.
팔로워가 트레이더를 언팔로우하는 경우, 수익 분배는 즉시 정산됩니다.

3.1 세부 정보:

사전 동결: 트레이더의 수익을 확보하기 위해, 팔로워가 포지션을 완전히 청산하고 실현 수익이 0보다 크면(마지막 정산 이후), 수익 분배 비율에 따라 수익의 일부가 시스템 중개 계정에 사전 동결됩니다.

실제 정산: 수익 분배는 매일 01:00~02:00 (KST)에 전날의 결과에 대해 정산됩니다. 마지막 정산 이후 완전히 청산된 모든 포지션의 실현 수익이 0보다 크면 수익 분배가 처리됩니다.

  • 공식: 트레이더의 실제 수익 분배 = 모든 팔로워 포지션의 총 실현 수익 × 수익 분배 비율
  • 팔로워가 여러 명인 경우, 각 팔로워에 대해 개별적으로 계산한 다음 합산합니다.

사전 동결 환불: 환불 = 사전 동결 금액 - 트레이더의 실제 수익 분배 (트레이더의 분배를 공제한 후 남은 금액은 팔로워의 선물 계정에 USDT-M으로 환불됩니다).

정산 시간: 수익 분배는 매일 01:00부터 02:00 (KST)까지 정산됩니다. 일반적으로 모든 정산은 02:00(KST)까지 완료됩니다.

3.2 팔로워를 위한 실현 손익 수익 분배 프로세스 예시:

사용자 A가 트레이더 B를 팔로우하며 초기 투자금 1,000 USDT를 투입했다고 가정합니다. 트레이더 B의 수익 분배 비율은 10%입니다.

1일차:
사용자 A는 트레이더 B의 거래를 복사하여 200 USDT의 수익을 창출합니다. 10% 수익 공유 계약에 따라 20 USDT가 트레이더 B에게 배분됩니다. 수익 분배 후 사용자 A의 자산은 1,180 USDT가 됩니다.

2일차:
일일 손실은 150 USDT입니다. 마지막 수익 분배 이후(날짜 1 이후)의 누적 손익은 이제 -150 USDT입니다. 이 값이 음수이므로 수익 분배가 이루어지지 않습니다. 사용자 A의 자산은 1,030 USDT로 감소합니다.

3일차:
100 USDT의 수익이 기록됩니다. 마지막 수익 분배 이후 누적 손익은 이제 -50 USDT(-150 + 100)입니다. 여전히 음수이므로 수익 분배가 이루어지지 않습니다. 사용자 A의 자산은 1,130 USDT로 증가하지만, 이전 기준치인 1,180 USDT를 여전히 하회합니다.

4일차:
100 USDT의 수익이 다시 기록되어 누적 손익이 +50 USDT로 증가합니다. 이 수치가 이제 양수이므로, 트레이더 B에게 10% 분배액인 5 USDT가 할당됩니다. 수익 분배 전 사용자 A의 자산은 1,230 USDT에 도달하며, 분배 후 최종 자산은 1,225 USDT가 됩니다.

5일차 이후:
수익 분배는 사용자 A의 자산이 가장 최근 분배 후 기준치(현재 1,225 USDT)를 초과할 때만 적용되며, 이는 마지막 수익 분배 이후의 누적 손익이 양수여야 함을 의미합니다.

수익 분배 과정은 아래 표에 설명되어 있습니다:

일일 초기 자산
(USDT)
일일 손익 (USDT)

수익 분배 전 자산
(USDT)
순 수익?

수익 분배 후 누적 손익
(USDT)

트레이더 B에게 10% 수익 분배
(USDT)

수익 분배 후 자산
（USDT)

1일
1,000
+200
1,200
-
-20
1,180
2일
1,180
-150
1,030
-150
0
1,030
3일
1,030
+100
1,130
-50
0
1,130
4일
1,130
+100
1,230
+50
-5
1,225

결과: 사용자 A의 자산 = 1,000 (초기 자산) + 250 (누적 실현 손익) – 25 (수익 분배 금액) = 1,225 USDT.

수익 분배는 팔로워의 자산이 마지막 수익 분배 정산 시점 대비 증가했을 때만 발생합니다. 즉, 가장 최근의 수익 분배 이후 누적 실현 손익이 양수여야 새로운 수익 분배 라운드가 진행됩니다. 이 기간 동안 팔로워의 자산이 감소하여 누적 실현 손익이 음수인 경우, 트레이더에게 수익 분배가 할당되지 않습니다.

참고 사항:
  • 위 계산은 설명을 위한 예시일 뿐입니다. 모든 종류의 거래 관련 수수료는 제외되었습니다.
  • 수익 분배는 정산 시점에 트레이더와 연결된 활성 포지션이 전혀 없는 경우(즉, 모든 포지션을 완전히 청산한 경우)에만 정산됩니다.

4. 예상 수익 분배 계산


예상 수익 분배 = 팔로워로부터 보류된 수익의 합계

팔로워가 여러 명인 트레이더의 경우, 각 팔로워로부터의 수익 분배금은 별도로 계산된 후 합산됩니다.

예상 수익은 5분마다 업데이트됩니다. 이는 참고용으로만 제공되며, 최종 정산 금액은 예상 금액과 다를 수 있습니다.

예시:

트레이더 A(수익 분배 비율: 10%)는 팔로워 B가 한 명 있습니다. 특정 날에 트레이더 A는 두 개의 카피 트레이딩 포지션을 오픈하고, 팔로워 B는 두 포지션을 모두 자동으로 따라갑니다. 나중에 팔로워 B는 한 포지션을 완전히 청산하고 다른 포지션은 오픈 상태로 유지합니다.

팔로워 B가 청산한 포지션의 실현 수익은 100 USDT. 보류된 수익 분배 = 100 × 10% = 10 USDT

트레이더 A의 예상 수익 분배 = 10 USDT

면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지도 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 정보를 제공하며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해하고 투자에 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

