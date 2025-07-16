MEXC, TON (The Open Network)에 전략적 투자 발표





최저 수수료를 자랑하는 글로벌 암호화폐 거래소 MEXC의 자회사인 MEXC Ventures가 TON (The Open Network)과 전략적 투자 계약을 공식 체결한다고 발표했습니다. TON은 텔레그램과 통합된 블록체인 생태계로, 수십억 명의 사용자들이 디지털 소유권을 경험할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.





Open Network의 줄임말인 TON은 2021년에 공식적으로 데뷔했습니다. 약 8억명에 달하는 텔레그램 사용자를 암호화폐의 세계로 연결하는 가교 역할을 합니다. 개발팀은 TON을 장벽이 낮은 사용 시나리오와 대규모 트래픽 진입점으로 전환하여, 더 많은 사용자들이 빠르고 편리하게 암호화폐 자산을 획득할 수 있도록 하기 위해 최선을 다하고 있습니다.





2023년 9월 13일, 싱가포르에서 열린 Token 2049 컨퍼런스에서 TON 재단은 텔레그램과의 전략적 통합을 공개적으로 발표하며, 약 8억 명에 달하는 사용자 기반에 서비스를 확장할 것이라고 밝혔습니다. 최근 TG 봇의 인기가 급상승하면서 TON 네트워크와 생태계 서비스에 대한 관심이 더욱 높아졌습니다. 이러한 발전은 점점 더 많은 사용자들을 끌어들여 TON 네트워크의 확장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.





TON network의 네이티브 암호화폐인 Toncoin은 스마트 계약 실행, 탈중앙화 애플리케이션(dApps) 활용, 거버넌스 참여에 대한 비용을 지불하는 데 사용됩니다. 또한 개발팀은 생태계 발전을 장려하고 지원하기 위해 Toncoin의 일부를 TON 재단에 할당합니다. 현재까지 TON 생태계는 지갑, DeFi 프로토콜, 탈중앙화 거래소(DEX), 게임, NFT, 크로스 체인 브리지, 소셜을 아우르는 다양한 애플리케이션을 자랑하며 비교적 잘 구축된 기본 인프라를 갖추고 있습니다.





MEXC Ventures는 암호화폐 산업 발전을 위해 오랫동안 노력해 왔습니다. 이번 TON 재단과의 전략적 파트너십은 암호화폐 세계로 통하는 편리한 관문을 구축하고, TON network 생태계의 성장을 촉진하며, MEXC 사용자에게 더욱 안전하고 편리하며 풍요로운 암호화폐 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다.





이번 초기 투자 이후에도 MEXC Ventures와 TON 재단은 향후 블록체인 생태계 발전을 모색하고 제품 제공 및 시장 전략 측면에서 협력을 강화하기 위해 더욱 긴밀히 협력할 계획을 가지고 있습니다. MEXC는 이미 2022년 5월에 TON을 상장하고 플랫폼에서 네이티브 토큰 거래를 지원함으로써 이러한 방향으로 나아가기 위한 조치를 취한 바 있습니다. MEXC와 TON의 협업은 블록체인 산업을 새로운 시대로 이끌며 사용자, 개발자, 투자자 모두에게 더 많은 기회를 창출하고 블록체인 기술의 광범위한 채택을 촉진할 것입니다









MEXC는 고성능 매칭 기술을 사용하는 중앙화 암호화폐 거래소로, 암호화폐 업계 선물 거래 분야에서 꾸준히 선도적인 위치를 유지하고 있습니다. 업계 최저 거래 수수료, 24시간 업계 최고의 서비스 대응을 제공하는 전문 팀, 원활한 거래 경험을 제공하는 MEXC는 전 세계 170여 개국에서 1,000만 명 이상의 사용자를 확보하며 업계 사용자들로부터 높은 평가를 받고 있습니다. MEXC는 창립 이래로 항상 "사용자 우선, 팀워크가 상호 성공을 가져온다"는 가치를 고수해 왔습니다. 고객 만족은 항상 최우선 기준이었습니다. MEXC가 서비스에서 호평을 받는 근본적인 이유는 고객 만족을 달성하기 위한 노력 때문입니다. 자세한 내용은 다음을 방문하세요:









MEXC Ventures는 MEXC 그룹산하의종합펀드로전략적투자, M&A, FOF, 프로젝트인큐베이팅을통해암호화폐분야의혁신에힘을실어주기위해노력하고있습니다. Mexc Ventures는펀드자원을완전히공유하고프로젝트에대한탄탄한지원을제공함으로써 "기회를발견하고함께성장한다"는개념을고수합니다. 우리 팀은 전 세계 모든 지역에서 1억 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며 300개 이상의 투자 포트폴리오 프로젝트를 보유하고 있습니다.