MEXC 계정 가입 방법 (웹)





주로 휴대전화로 암호화폐 거래를 하는 경우라면 " MEXC 앱 다운로드 및 MEXC 계정 가입 방법 "에서 자세한 내용을 살펴볼 수 있습니다.





데스크탑 웹페이지 거래에 익숙한 분들을 위해 이 글에서는 이메일/휴대전화 가입 및 제 3자 계정 로그인이라는 2가지 방법으로 MEXC 계정 가입 방법을 소개하고자 합니다.









구글 크롬 브라우저에서 MEXC 공식 웹사이트( https://www.mexc.com )에 접속합니다.









이메일 또는 휴대전화 번호를 사용하여 가입할 수 있습니다. 여기서는 이메일을 사용한 가입 과정을 보여드리겠습니다.





회원가입을 위해 이메일 주소를 입력하신 후 [다음 단계]를 클릭하세요.









'로봇이 아닙니다' 옆의 체크박스에 체크하여 캡차 인증을 완료하세요. 인증에 성공하면 자동으로 다음 페이지로 이동됩니다.









비밀번호를 입력하세요. 비밀번호는 10자 이상이어야 하며 대문자, 소문자, 숫자, 특수 기호를 조합하여 입력해야 합니다.





"추천 코드"란은 선택 사항입니다. 추천인이 있을 경우, 추천 코드를 입력해 주세요. MEXC에 친구 초대 시 얻을 수 있는 혜택과 관련된 자세한 내용은 " 친구에게 MEXC에 가입하도록 초대하기 "를 참고하시기 바랍니다.





사용자 약관 및 개인 정보 보호 정책에 동의하는 체크박스에 체크한 후, [회원가입]을 클릭하세요.









가입 시 전송된 인증 코드를 이메일 받은 편지함에서 확인하세요. 수신된 인증번호 6자리를 입력하고 [확인]을 클릭하면 회원가입이 완료됩니다.





이메일 받은 편지함, 스팸 폴더, 기타 페이지에서 인증 코드를 찾을 수 없는 경우, [인증 코드를 받지 못하셨나요?]를 클릭하여 인증 코드를 다시 요청할 수 있습니다.













구글 계정, 애플 계정, 메타마스크(MetaMask) 지갑, 텔레그램 계정 등을 사용하여 빠르게 로그인할 수도 있습니다. 메타마스크 지갑을 예로 들어보겠습니다.





메타마스크 지갑 로고를 클릭하여 로그인하면 서명 요청 창이 나타납니다. [Sign]을 클릭하여 확인하세요.









[신규 MEXC 계정 가입하기]를 클릭하세요.









이메일 또는 휴대전화 번호를 통해 가입할 수 있습니다. 여기서는 이메일을 사용한 가입 과정을 보여드리겠습니다.





이메일, 비밀번호를 입력하고, 사용자 약관 및 개인정보 보호정책에 동의하는 체크박스에 체크한 후, [회원가입]을 클릭하세요.









안내에 따라 이미지를 순서대로 클릭한 후 [확인]을 클릭하면 인증이 완료됩니다.









가입 시 전송된 인증 코드를 이메일 받은 편지함에서 확인하세요. 수신된 인증번호 6자리를 입력하고 [확인]을 클릭하면 회원가입이 완료됩니다.





이메일 받은 편지함, 스팸 폴더, 기타 페이지에서 인증 코드를 찾을 수 없는 경우, [인증 코드를 받지 못하셨나요?]를 클릭하여 인증 코드를 다시 요청할 수 있습니다.













회원가입이 완료되면 MEXC 공식 홈페이지로 이동되며, 현물 거래 또는 선물 거래를 선택하여 암호화폐 거래를 시작할 수 있습니다.









MEXC 튜토리얼에서 더 많은 학습 콘텐츠를 검색하여 암호화폐 세계를 빠르게 이해하고 암호화폐 거래자로서의 여정을 시작하는 데 도움을 받을 수 있습니다.







