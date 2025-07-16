지난 한 주 동안 이더리움 메인넷은 매우 활발한 온체인 시장을 보였습니다. 연방준비제도의 금리 인하 신호가 온체인 시장에 활기를 불어넣으며 새로운 성장 열풍을 불러일으켰습니다. 밈 토큰(밈 코인)의 가격 변동이 잦아지고 있으며, 특히 주말에 시장이 집중적으로 활동하는 시기에는 하루에 여러 차례의 강한 시장 급등이 발생하는 것이 일반화되었습니다. 이러한 시장지난 한 주 동안 이더리움 메인넷은 매우 활발한 온체인 시장을 보였습니다. 연방준비제도의 금리 인하 신호가 온체인 시장에 활기를 불어넣으며 새로운 성장 열풍을 불러일으켰습니다. 밈 토큰(밈 코인)의 가격 변동이 잦아지고 있으며, 특히 주말에 시장이 집중적으로 활동하는 시기에는 하루에 여러 차례의 강한 시장 급등이 발생하는 것이 일반화되었습니다. 이러한 시장
밈 열풍과 TON 게임 폭풍: 사용자 트래픽을 위한 새로운 아레나 오픈

2025년 7월 16일
지난 한 주 동안 이더리움 메인넷은 매우 활발한 온체인 시장을 보였습니다. 연방준비제도의 금리 인하 신호가 온체인 시장에 활기를 불어넣으며 새로운 성장 열풍을 불러일으켰습니다.

밈 토큰(밈 코인)의 가격 변동이 잦아지고 있으며, 특히 주말에 시장이 집중적으로 활동하는 시기에는 하루에 여러 차례의 강한 시장 급등이 발생하는 것이 일반화되었습니다. 이러한 시장 급등과 함께 메인넷의 가스비도 급등하여 한때 약 70Gwei에 달하기도 했습니다.

이러한 시장의 홍수 속에서 TON 미니 게임도 두각을 나타내고 있습니다. 낮은 진입 장벽, 다양한 게임 메커니즘, 뛰어난 사용자 경험으로 빠르게 많은 사용자를 끌어모았습니다. TON 미니 게임의 부상은 사용자에게 더 다양한 엔터테인먼트 옵션을 제공했을 뿐만 아니라 블록체인 생태계의 번창하는 발전에 새로운 활력을 불어넣었습니다.

밈 시장의 폭발적인 성장과 번영


2024년 이후 밈 시장은 강력한 성장 모멘텀을 이어가며 엄청난 잠재력을 보여주고 있습니다. 시장 변동성이 커졌지만 전반적인 성과는 여전히 인상적입니다. 코인게코의 최신 데이터에 따르면 2분기 밈 코인 섹터의 평균 수익률은 무려 789.3%에 달했습니다. 1분기의 1,312.6%보다는 약간 낮지만, 여전히 다른 암호화폐 카테고리를 크게 앞지르고 있습니다.

시장의 전반적인 강세에도 불구하고 밈 코인 간의 차별화가 점점 더 뚜렷해지고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 온체인 시장에서는 다양한 혁신적 개념이 빠르게 등장하면서 치열한 '영역 쟁탈전'이 벌어지고 있습니다. 도지코인 창립자의 애완견부터 엘론 머스크의 “화성 도시” 프로젝트, 트럼프 실버 코인의 부문 간 통합에 이르기까지 새로운 아이디어가 끊임없이 등장하고 있습니다.

시장 트렌드가 진화함에 따라 밈 시장은 초기의 “개념 발견” 단계를 넘어 보다 세련된 “각도 경쟁”의 시대로 접어들었습니다. 최근 Neiro와 NEIRO 간의 치열한 경쟁이 막 끝나고 머스크가 제안한 “화성 도시” 컨셉이 시장의 주목을 받으며 $TERMINUS, $BAR, $THOG와 같은 잠재력이 높은 여러 프로젝트가 탄생했습니다. 이더리움은 또한 다시 한 번 도지 밈 토큰 생산 라인을 시작하여 $HANA, $ESTEE, $ESTI, $GOU, $EDOGE와 같은 새로운 멤버를 탄생시켰습니다.

프로젝트 이름의 미묘한 차이는 시장의 세분화와 치열한 경쟁을 상징하며, 수백 개의 다양한 프로젝트가 각자의 강점을 내세우며 경쟁하는 밈 시장의 번성하는 모습을 생생하게 보여줍니다.

TON 미니 게임: 새로운 트렌드의 급부상


2024년 초부터 웹 3.0 게임 부문의 시장 가치는 33% 감소하며 다른 암호화폐 자산 부문에 비해 더 큰 도전에 직면해 있습니다. 그러나 웹 3.0 게임은 여전히 중요한 플레이어로서 전체 디앱 활동의 30%를 차지하며 일일 활성 지갑이 210만 개에 달합니다.

특히, TON 생태계는 이러한 배경에서 강력하게 성장하며 웹3.0 게임 분야의 새로운 원동력이 되고 있습니다. TON은 텔레그램과의 원활한 통합을 통해 광범위한 소셜 네트워크를 구축하였습니다.

현재 텔레그램의 월간 활성 사용자는 9억 5천만 명에 달하며, 소셜 네트워크를 통한 바이럴 마케팅을 위한 광범위한 공간을 제공합니다. TON 생태계는 텔레그램 네트워크의 강력한 영향력을 능숙하게 활용하여, 수천만 명의 사용자 기반을 가진 여러 프로젝트를 육성하였으며, 게임 관련 프로젝트가 60%의 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. Notcoin과 같은 프로젝트는 공간에 대한 상상력을 확장시켰으며, Hamster Kombat은 트래픽 경쟁에서 두각을 나타냈고, Catizen은 보다 세련된 개발 경로를 선보였습니다. 이러한 프로젝트는 TON 생태계의 활력을 강조할 뿐만 아니라, 단일 상호작용 모델에서 벗어나 처음부터 긍정적인 현금 흐름 사이클을 구축하는 미래 개발 방향을 제시합니다.

이러한 맥락에서 MEXC는 시장과 보조를 맞춰 TON 전용 섹션을 만들고 $NOT, $CATI, $HMSTR 등 일부 토큰을 출시하여 투자자들에게 편리하고 효율적인 거래 채널을 제공하고 있습니다.

퍼스트 무버의 승리: 시장 기회 포착


거래소는 중립적인 심판이 아니라 커뮤니티와 개인 투자자의 정서를 예리하게 파악하고 적극적으로 대응하는 리더입니다. 밈 문화와 TON 미니 게임과 같은 새로운 영역이 커뮤니티에서 주목을 받고 강력한 공감대를 형성하면 거래소는 밈 코인과 TON 미니 게임을 신속하게 수용해야 합니다.

MEXC는 새로운 토큰을 가장 빠르게 상장하고 업계에서 가장 다양한 암호화폐를 제공하는 것으로 유명합니다. 뛰어난 응답 속도를 통해 플랫폼은 시장의 핫스팟에 빠르게 고정되어 밈 코인과 TON 미니 게임의 떠오르는 트렌드를 적극적으로 수용할 수 있습니다. MEXC는 다양한 자산 배분에 대한 사용자의 긴급한 수요를 충족하기 위해 노력할 뿐만 아니라 초저 수수료 정책을 시행하여 거래 비용을 크게 절감하여 사용자에게 실질적인 혜택을 제공합니다. 항상 업계를 선도하는 MEXC는 효율적이고 편리하며 포괄적인 암호화폐 거래 생태계를 구축하기 위해 사용자 중심의 접근 방식으로 플랫폼 기능과 서비스를 지속적으로 최적화하고 있습니다. 이를 통해 투자자는 보다 유연한 투자 전략을 채택하여 모든 시장 기회를 포착하고 자산을 늘릴 수 있습니다.

밈 시장과 TON 미니 게임 생태계가 계속 뜨거워지면서 MEXC와 같은 거래소의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다. 빠르게 변화하는 시장에서 예리한 통찰력을 유지해야 할 뿐만 아니라 커뮤니티의 증가하는 요구에 더 잘 부응할 수 있는 강력한 실행력과 혁신 역량을 갖춰 전체 블록체인 산업이 더 다양성과 포용성을 향해 나아갈 수 있도록 해야 합니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


