5월 MX 존 이벤트 보고서





5월에는 이더리움 현물 ETF 승인에 영향을 받아 전체 시장이 등락을 거듭하는 가운데 점진적인 상승세를 보였습니다. MX 토큰은 지난 급등 이후 상승세가 둔화되면서 가격이 약 4달러로 회복되었습니다. 연초 2.77달러에서 최고 5.86달러로 111.6% 상승했으며 현재 44.4%의 상승률을 유지하고 있습니다.





MX를 장기간 보유하면 상당한 수익을 얻을 수 있다는 것은 분명합니다. MX 토큰을 보유하면 가격 상승으로 인한 수익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 매월 진행되는 독점 이벤트에 참여하여 무료 에어드랍 보상을 받을 수 있습니다. MX 보유의 혜택에 대한 자세한 내용은 " MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택 " 문서를 참조하세요.









2024년 5월, MEXC 플랫폼은 Launchpool 이벤트 2개와 Kickstarter 이벤트 248개를 포함하여 총 250개의 에어드랍 이벤트를 진행했습니다. 이러한 이벤트를 통해 1,333만 달러 이상의 보상을 지급하여 인상적인 이벤트 APY(연간 수익률) 60%를 달성했습니다.





MEXC 플랫폼 데이터에 따르면, 5월에 250개 에어드랍 보상에서 상위 10개 토큰은 모두 100% 이상의 상승률을 기록했습니다. 그 중 MAGAETH가 675.28%로 가장 높은 상승률을 보였고, KTC가 224.3% 상승률로 2위를 차지했습니다. 가격 상승률 기준 상위 10개 토큰 보상에서는 모든 토큰이 130%를 초과하는 상승률을 기록했습니다.





프로젝트 이름 에어드랍 시간 (MX 커밋 시간) 가격 상승률 % (5월 31일 기준) MAGAETH 2024/5/22 675.28% KTC 2024/5/31 224.30% SABAI 2024/5/14 185.33% MON 2024/5/27 156.67% RBT 2024/5/16 149.36% KARRAT 2024/5/10 149.20% MPC 2024/5/31 146.00% DSYNC 2024/5/20 144.20% FOMONET 2024/5/2 135.16% BEER 2024/5/29 130.25%









Launchpool 및 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. MX 보유자라면 이 이벤트에 참여하려면 최소 1,000개의 MX 토큰을 30일 이상 연속으로 보유해야 합니다.





MEXC 공식 홈페이지를 엽니다. 홈페이지 상단의 탐색 모음에서 [현물거래] 위로 마우스를 가져가면 드롭다운 메뉴에서 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 접속할 수 있는 링크를 찾을 수 있습니다.













현재 MX 보유자가 아니지만 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여하려면 먼저 MEXC 플랫폼에서 MX 토큰을 구매하고 특정 기간 동안 보유해야 합니다. 요건을 충족하면 이벤트에 참여할 수 있습니다. MX 토큰을 구매하는 방법에 대한 지침은 " 1분 안에 MX 구매하기 "를 참조하여 튜토리얼의 단계를 따르세요.





MX 토큰을 보유하면 에어드랍 이벤트에 무료로 참여할 수 있을 뿐만 아니라 거래 수수료 할인 혜택도 누릴 수 있습니다. MX 보유자라면 선물 계정으로 MX를 이체하고 USDT-M 선물 수수료에 MX 공제를 사용하여 10%의 수수료 할인을 받을 수 있습니다.





면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.