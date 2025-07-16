Matrixport: 비트코인, 여름 조정장 진입 가능성… 주요 지지선 주목

Matrixport 의 최신 시장 리서치 보고서에 따르면, 비트코인( BTC )은 봄 랠리에서 점차 '여름 조정 국면'으로 전환되고 있는 것으로 보입니다. 단기적으로는 정책 및 자금 흐름에 힘입어 상승 모멘텀이 유지되고 있지만, 거시경제 불확실성, ETF 자금 유입 둔화, 온체인 활동 감소 등의 여러 악재가 시장에 부담을 주기 시작했습니다. 투자자들은 주요 기술적 지표를 면밀히 주시하고, 이에 따라 투자 전략을 조정할 것이 권장됩니다.









Matrixport에 따르면 6월 첫째 주 기준 비트코인은 주간 고점 대비 6% 이상 하락하며 103,068달러까지 떨어졌으며, 이는 3월 이후 가장 큰 주간 하락폭(약 6.9%)을 기록했습니다. 이더리움 솔라나 같은 주요 알트코인도 각각 4%, 11% 이상 하락하며 전반적인 시장 조정세를 반영했습니다.





주요 기술적 관찰 사항:





비트코인 가격이 주요 지지선을 하향 돌파하며 상승 모멘텀 약화를 시사

자금 순환 속도 둔화 및 섹터 간 빠른 이동 현상

투자자들의 위험 선호도 하락으로 인해 시장 포지션이 불안정함을 보여줌









Matrixport 는 최근 미국 ISM 비제조업 구매관리자지수(PMI)가 2024년 7월 이후 최저 수준으로 하락했다고 지적하며, 이는 서비스 부문의 완만한 위축을 나타내며 경제 성장 기대를 약화시키고 있다고 분석했습니다.





다른 거시경제 신호들도 위험 자산에 부담을 주고 있습니다:





미국 달러 인덱스는 단기적 약세에도 불구하고 여전히 강세를 유지하고 있어, 글로벌 위험 회피 심리가 여전함을 시사

국제 유가가 지속적으로 하락하고 있어 세계 수요 둔화를 반영

연준의 금리 인하에 대한 시장 기대는 여전히 불안정해 정책적 불확실성을 키우고 있음





이러한 요인들이 복합적으로 작용해 암호화폐 시장의 상방 돌파 가능성을 제한하는 완만한 스태그플레이션 국면을 암시하고 있습니다.









ETF 및 온체인 데이터를 종합하면, 시장 모멘텀 약화가 뚜렷하게 나타나고 있습니다:





지난주 비트코인 현물 ETF에서는 총 1억 4,400만 달러 이상이 순유출되었으며, 이틀 연속 순유출을 기록함

반면, 이더리움 관련 ETF는 승인 기대감에 힘입어 2억 8,500만 달러 규모의 순유입을 기록해 기관 투자 전략의 엇갈림을 보여줌

스테이블코인 공급 증가세가 둔화되고, 활성 지갑 수가 감소하면서 신규 자금 유입 부족이 나타남





Matrixport는 이더리움 ETF의 승인은 장기적으로 긍정적인 요소이지만, 단기적인 자금 유입은 대부분 차익 거래에 기반한 움직임으로, 지속적인 투자 수요로 보기 어렵다고 분석했습니다.









최근 온체인 데이터는 비트코인의 가격 움직임에서 중요한 심리적·기술적 지지 및 저항 구간을 드러냅니다. 6월 8일자 크립토퀀트(CryptoQuant) 보고서에 따르면,10만 6,200달러는 과거 1~4주 사이에 진입한 투자자들의 평균 매입가로, 주요 저항선으로 작용하고 있습니다. 비트코인이 이 수준에 근접하면 단기 보유자들이 수익 실현에 나서면서 매도 압력이 생깁니다.





크립토퀀트 애널리스트 부라크 케스메지(Burak Kesmeci)는 "단기 보유자가 손실을 보고 있을 때는 불안에 휩싸이기 쉽습니다. 가격이 본전 근처까지 오르면 '이 정도 리스크면 충분해'라고 생각하고 매도 버튼을 누르게 되죠. 그 결과 해당 구간이 저항선으로 작용하게 됩니다 (예: 10만 6,200달러)"라고 설명했습니다.





반면, 9만 7,500달러는 3~6개월 전에 진입한 투자자들의 평균 매입가로, 강한 지지선으로 분석됩니다. 단기 보유자와는 달리, 이들 중장기 보유자는 높은 확신을 유지하고 있어 시장에 기반을 제공하는 핵심 지지층 역할을 합니다.









놀랍게도, 리서치 회사인 Santiment 는 도널드 트럼프와 일론 머스크가 소셜 미디어에서 벌인 최근 공개적인 충돌이 오히려 시장 긴장을 완화시켰을 수 있다고 제안했습니다. 두 명의 유명한 암호화폐 지지자 간의 분쟁이 처음에는 우려를 불러일으켰지만, Santiment는 이 공개적인 대립이 근본적인 정치적 리스크를 해소하는 배출구 역할을 했을 가능성이 있다고 봅니다. 회사 측은 이러한 부정적 심리의 조기 방출이 단기적인 시장 안정화에 도움이 될 수 있다고 평가합니다.









시장 구조 관점에서 비트코인 은 현재 단기 투기 자금과 장기 투자 자금이 정면으로 충돌하는 중요한 분기점에 있습니다. 이러한 보유 패턴의 차이는 $106,200과 $97,500를 핵심 가격대으로 만듭니다. 투자자들은 이 두 지점을 중심으로 한 가격 움직임을 면밀히 주시해야 하며, 이는 향후 시장 방향을 가늠하는 주요 지표가 될 수 있습니다.









거시경제 및 구조적 요인을 종합적으로 고려할 때, Matrixport는 비트코인이 2021년 9월부터 2022년 초까지 나타났던 것과 유사한 "중기 조정 국면"에 진입할 수 있으며, 이는 1.5개월에서 2개월 정도 지속될 수 있다고 전망합니다: "이미 일부 지표에서 약세 신호가 나타나고 있으며, 향후 두 달간 경제적 불확실성이 이어질 가능성이 있습니다. 이러한 환경에서는 비트코인이 지속적으로 상승 랠리를 이어가기 어렵습니다. 특히 인플레이션 기대치가 높은 상황에서 연준이 금리 인하에 나설 가능성도 낮습니다."





이러한 전망을 뒷받침하는 주요 요인은 다음과 같습니다:





ETF 유입 둔화 및 온체인 자금 흐름의 뚜렷한 반등 부재

금리나 재정 부양책이 뚜렷하지 않은 과도기적 거시경제 정책

기술적으로는 고점 부근에서 박스권에 갇혀 있으며 돌파 모멘텀 부재









Matrixport는 투자자들이 두 가지 주요 거시경제 지표인 국제 유가와 미국 달러 지수를 주목해야 한다고 강조합니다. 유가는 전 세계 경제 활동의 바로미터로, 유가가 계속 하락하면 수요 약화를 의미하는 경우가 많습니다. 달러 지수는 연준 정책에 대한 기대 변화를 반영합니다.





현재 시장 가격, 특히 채권 수익률의 횡보 움직임은 투자자들이 연준의 정책 방향을 재평가하고 있음을 시사합니다. 정책 결정자들이 새로운 관세 정책이 인플레이션 재발을 초래할 수 있다는 우려를 갖고 있어, 금리가 예상보다 더 오랜 기간 높은 수준을 유지할 가능성이 큽니다. 이러한 신중한 태도는 시장의 새로운 제약 요인으로 작용하고 있습니다.





또한 관세의 지연 효과에 유의해야 합니다. 관세는 향후 경제 지표의 예상치 못한 악화를 초래할 수 있습니다. 이러한 정책 불확실성 증가는 이미 투자자들의 보수적인 포지셔닝을 촉진하고 있습니다. 최근 거시경제 지표들은 글로벌 경제 성장 모멘텀 약화를 보여주고 있으며, 향후 두 달간 변동성 확대 위험이 커지고 있습니다.





이러한 거시경제 환경 속에서 비트코인은 전통 금융 자산과의 상관관계가 점차 커지고 있습니다. 특히 연준이 강경 기조를 유지하고 인플레이션 압력이 해결되지 않은 상황에서는 암호화폐 시장이 독립적으로 반등을 지속하기 어려울 것입니다. 투자자들은 시스템 리스크가 증가하고 있으며, 어느 한 자산군도 거시경제 영향에서 자유로울 수 없다는 점을 인식해야 합니다.









6월에는 기술적 조정과 정책 불확실성이 맞물리며 시장이 다소 침체된 모습을 보였으나, 장기적인 관점에서는 여전히 긍정적인 여지가 남아 있습니다. ETF 제도화 같은 구조적 개혁, 다가오는 거시경제 전환, 그리고 새로운 투자 테마의 부상이 다음 상승 국면을 이끌 동력이 될 수 있습니다.





투자자들은 단기 변동성 속에서 구조적 기회를 모색하고, 합리적이고 유연한 태도를 유지하며, 온체인 신호와 글로벌 금융 트렌드를 모두 반영하여 중장기적으로 견고한 투자 전략을 구축해야 합니다.