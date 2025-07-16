시장 유동성 회복, 2025년 DeFi 1분기 성과 기대

2024년 하반기 이후 글로벌 경제는 긴축 사이클에서 점차 회복되고 주요 중앙은행의 통화정책이 완화되기 시작했으며 시장의 위험선호도가 크게 증가했습니다. 이러한 배경에서 디지털 자산 시장으로의 자본 유입이 크게 증가했습니다. 통계에 따르면 2024년 4분기에 암호화폐 시장의 총 시가총액은 45.7% 증가했으며, DeFi 부문의 자금 비중이 지속적으로 증가하여 이 분야에 대한 투자자들의 높은 관심을 보여주었습니다. 2025년 1분기를 앞두고 업계 관계자들은 대체로 DeFi 부문의 성과, 특히 자본 수익률, 기술 혁신, 멀티체인 생태계 시너지 측면에서 DeFi가 새로운 폭발적인 성장의 시기를 맞이할 것으로 전망하고 있습니다.





다음은 AI, PayFi, 밈, GameFi, 레이어1, 레이어2 등 다양한 분야를 아우르는 각 주요 채널의 최근 성과를 요약한 것입니다. 일부 채널에서 큰 폭의 하락이 있었음에도 불구하고, PayFi와 DeFi가 전분기 대비 87.55%의 수익률을 기록하며 탈중앙화 금융의 큰 잠재력을 입증하는 등 계속해서 강세를 이어가고 있습니다. 시장이 회복되고 혁신이 발전함에 따라 DeFi는 계속해서 투자자와 개발자에게 중요한 기회를 제공할 것입니다.

채널 주간 수익률 월간 수익률 분기별 수익률 AI 13.37% -13.79% -30.54% PayFi 11.25% -8.16% 241.72% 밈 8.16% -17.71% 101.86% Depin 6.17% -22.41% 38.13% GameFi 5.88% -24.66% 38.65% 레이어 2 5.26% -22.86% 25.66% 레이어 1 4.68% -8.72% 44.57% RWA 3.66% -13.95% 78.09% DeFi 2.48% -5.61% 87.55% NFT 2.17% -29.79% 52.31% CeFi 0.93% -0.07% 40.19% SocialFi -1.28% -17.81% 6.37%

DeFi 생태계의 발전은 시장 자본의 지원뿐만 아니라 기술 혁신과 정책 환경의 시너지 효과에 달려 있습니다.





크로스체인 기술 성숙: 2024년, LayerZero와 Cosmos로 대표되는 크로스체인 프로토콜이 획기적인 발전을 이루며 오랫동안 DeFi 시장을 괴롭혀온 유동성 섬 문제를 해결했습니다. 오늘날 사용자는 서로 다른 체인 간에 자산을 원활하게 전송할 수 있어 거래 비용을 크게 절감할 수 있습니다.

개인정보 보호 기술의 도입: 영지식 증명(ZKP)과 같은 개인정보 보호 기술이 널리 적용되면서, 탈중앙 금융 활동에 참여할 때 사용자의 개인정보 보호가 더욱 강화되었습니다. 이는 일반 사용자의 안전감을 높여줄 뿐만 아니라 규정을 준수하는 자금이 시장에 더 많이 유입되도록 유도합니다.

DeFi 생태계에서 유동성 채굴, 대출 프로토콜, 탈중앙 거래소(DEX), 수익 어그리게이터의 핵심 트랙은 새로운 혁신을 경험하고 있습니다.





유동성 채굴의 확대: 2020년 DeFi 여름과 달리, 현재의 유동성 채굴은 장기적인 인센티브와 자본 효율성 최적화에 더 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 역동적인 수익 공유 메커니즘을 갖춘 프로토콜이 시장의 초점이 되고 있으며, 더 많은 장기 자본을 시장에 끌어들이고 있습니다.

크로스체인 상호운용성: 멀티체인 생태계의 시너지가 더욱 심화되고 있습니다. Cosmos와 Polkadot으로 대표되는 크로스체인 솔루션은 서로 다른 블록체인 생태계를 연결하는 중요한 가교가 되었습니다. LayerZero와 같은 프로토콜의 인기는 자산의 크로스체인 전송을 위한 보다 효율적인 솔루션을 제공하고 사용자 경험을 크게 향상시킵니다.

합성자산과 스테이블코인: 스테이블코인 시장은 계속해서 DeFi의 필수적인 부분이며, 특히 규제 준수가 강화되고 유동성 지원 메커니즘이 최적화되면서 2025년 초에는 탈중앙화 스테이블코인의 시가총액이 새로운 성장의 물결을 이룰 것으로 예상됩니다. 동시에 합성자산 프로토콜은 전통적인 자산 매핑에서 복잡한 금융 파생상품에 이르기까지 그 적용 시나리오를 계속 확장하고 있습니다.

인공지능과 탈중앙 금융의 융합(DeFAI): AI Agent 트랙은 AI 기반 자산 관리 도구, 자동화된 트레이딩 전략, 지능형 리스크 관리 모델 등을 통해 DeFi에 힘을 실어주고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 DeFi 프로토콜의 운영 효율성과 보안을 개선하고 더 많은 주류 투자자들의 관심을 끌었습니다.









시장 유동성 증가와 인프라 개선을 배경으로 2025년 1분기에는 다음과 같은 주요 이유로 DeFi 분야가 주목받고 있습니다:





성장을 주도하는 블루칩 프로토콜: Uniswap, Aave, Curve와 같은 베테랑 DeFi 프로토콜은 전체 생태계의 유동성 허브가 되었으며, 혁신과 사용자 경험 측면에서 지속적인 최적화를 통해 업계에 새로운 성장 모멘텀을 가져오고 있습니다.

신흥 부문: 탈중앙화 파생상품 거래, 온체인 보험, NFT 금융화 등 신흥 부문이 점점 더 많은 개발자와 사용자를 끌어들이고 있습니다. 이러한 분야는 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며 시장에 새로운 피를 불어넣고 있습니다.

토크노믹스 최적화: 점점 더 많은 DeFi 프로토콜이 토큰 환매, 소각, 보상 조정을 통해 토큰의 가치 포착을 개선하여 토큰 보유에 대한 사용자의 신뢰를 높이고 있습니다.









DeFi 시장은 유망한 미래에도 불구하고 여전히 많은 도전과 잠재적 위험에 직면해 있습니다:





보안 문제: 스마트 컨트랙트 취약성과 해킹은 여전히 DeFi 영역에 큰 위협으로 남아 있습니다. 지난 한 해 동안 여러 프로젝트가 보안 문제로 큰 타격을 입었습니다.

유동성 파편화: 크로스체인 기술의 획기적인 발전에도 불구하고 과도한 유동성 파편화 문제는 완전히 해결되지 않았으며, 일부 소규모 온체인 프로토콜은 충분한 자금을 확보하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.

규제 불확실성: 규제 프레임워크가 명확해지고 있지만, 국가 간 정책 차이는 글로벌화된 DeFi 프로젝트에 걸림돌이 될 수 있습니다.









DeFi 시장은 유동성 회복, 기술 발전, 최적화된 정책 환경이 업계에 새로운 모멘텀을 불어넣으며 2025년 1분기에 강력한 회복세를 보였습니다. 그러나 지속 가능한 시장 성장을 위해서는 보안과 규정 준수에 여전히 주의를 기울여야 합니다. 그 결과, 투자자와 개발자는 많은 기회와 도전에 직면해 있습니다.




