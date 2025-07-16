MX존 3월 이벤트 보고서





비트코인은 새로운 반감기를 목전에 두고 있으며, 그 영향으로 지난 몇 년과 비슷한 시장 추세가 형성되고 있습니다. 3월 상반기는 2월의 강세 추세를 이어가며 꾸준히 상승했습니다. 그러다 3월 후반에는 반감기가 다가오면서 가격이 계속 하락하여 비트코인 가격이 최저점인 약 6만 달러까지 떨어졌습니다.





이번 달 MX 토큰 가격은 꾸준히 상승하여 4.45달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했습니다. MX 토큰을 보유하면 가격 상승으로 인한 수익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 매월 진행되는 독점 이벤트에 참여하여 무료 에어드랍 보상에 참여할 수 있습니다. " MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택 " 문서에서 MX 보유 혜택에 대해 자세히 알아보세요.









2024년 3월, MEXC는 Launchpool 이벤트 2회, Kickstarter 이벤트 295회로 총 297회의 에어드랍 이벤트를 진행했습니다. 에어드랍 이벤트를 통해 1,758만 달러 이상의 리워드가 지급되었으며, 연간 수익률은 최대 99%에 달했습니다. 2024년 1분기 기준, MEXC는 총 697건의 에어드랍 이벤트를 개최하여 4157만 달러가 넘는 리워드를 지급했습니다. 월 평균 232건의 이벤트가 개최되어 1,386만 달러의 보상을 지급했습니다.





MEXC 플랫폼 데이터 통계에 따르면 3월의 297번의 에어드랍 보상 중 상위 4개 토큰은 모두 500% 이상의 증가율을 기록했습니다. 3월에 가장 높은 상승률을 보인 토큰은 최대 38,943%까지 가격이 급등한 DAT였습니다. 이번 달에 두 번째로 높은 상승률을 기록한 토큰은 1,057% 급등한 CATBOY였습니다. 가격 상승률 상위 10개 토큰 중 모든 토큰이 250% 이상의 상승률을 기록했습니다.





프로젝트 이름 에어드랍 시간 (MX 커밋 시간) 가격 상승률 % (3/31 기준) DAT 3/25/2024 38,943% CATBOY 3/5/2024 1,057% CSWAP 3/17/2024 951% FAKEAI 3/1/2024 502% ETHFI 3/18/2024 344% GOLDEN 3/2/2024 299% WX 3/4/2024 295% GUI 3/14/2024 291% TONUP 3/16/2024 266% KOKO 3/28/2024 265%









Launchpool 및 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. MX 보유자는 30일 이상 연속으로 1,000 MX 토큰 이상을 보유해야 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여할 수 있습니다.





MEXC 공식 홈페이지에서 홈페이지 상단의 내비게이션 바에서 [현물거래]를 선택하면 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여할 수 있는 포털을 확인할 수 있습니다.













아직 MX 보유자가 아니지만 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여하고 싶으시다면, MEXC 플랫폼에서 MX 토큰을 매수하고 특정 기간 동안 보유하셔야 합니다. 조건을 충족하시면 해당 이벤트에 참여할 수 있습니다. MX 토큰 매수에 대한 자세한 내용은 " 1분 안에 MX 매수하기 "를 참조하여 튜토리얼의 단계에 따라 매수하실 수 있습니다.



