Mantle Network: 온체인 금융을 강화하는 이더리움 레이어 2 생태계 구축

Mantle Network(이하 Mantle)는 이더리움 기반의 모듈형 레이어 2 롤업(rollup) 솔루션입니다. 이더리움 메인넷의 보안을 유지하면서도 EVM 호환성, 높은 확장성, 낮은 거래 비용을 결합한 것이 특징입니다.





Mantle은 고급 계층화 아키텍처를 채택하여 복잡한 연산 및 저장 작업을 여러 노드에 분산시킴으로써 효율적인 데이터 처리와 거래 검증을 가능하게 합니다. 또한, Mantle는 사용자 데이터 보안과 프라이버시를 최우선으로 고려하여 다양한 암호화 기술과 리스크 관리 조치를 적용함으로써 네트워크가 안전하고 안정적으로 운영될 수 있도록 합니다.









롤업 아키텍처: Mantle은 이더리움 검증자와 합의 프로토콜을 활용하여 가스비를 크게 줄이고, 지연 시간을 낮추며, 처리량을 증가시킵니다. 사용자는 자신의 필요에 맞게 거래 확인 요구 사항을 커스터마이즈할 수 있어, 보안 저하를 최소화하면서 거의 즉각적인 확인 지연을 실현할 수 있습니다.





모듈형 아키텍처: 거래 실행, 합의, 정산, 저장을 독립적인 모듈로 분리하여 모듈형 블록체인을 형성합니다. 여기에는 EVM과 호환되는 Mantle의 실행 계층, 이더리움에 기반을 둔 합의 및 정산 계층, EigenDA가 지원하는 외부 데이터 가용성(DA) 컴포넌트가 포함됩니다.





이더리움 보안: L2 상태 전환은 이더리움 검증자에 의해 검증되며, L1 거래와 동일한 합의 및 정산 과정을 거칩니다.





모듈형 데이터 가용성: EigenDA와 같은 독립적인 DA 모듈을 활용하여, Mantle은 L1 온체인 데이터 가용성에 비해 90% 이상의 비용 절감을 실현합니다.









Mantle Tectonic 하에서 1년 이상의 안정적인 운영을 거친 후, Mantle은 이제 Everest 업그레이드를 출시하며 큰 도약을 이뤘습니다. 이 업그레이드는 기존 인프라를 강화할 뿐만 아니라, 이더리움의 다가오는 Pectra 업그레이드와의 원활한 호환을 위해 네트워크를 완벽하게 준비시킵니다. Everest의 주요 특징 중 하나는 EigenDA의 공식 출시로, 이는 데이터 관리 효율성과 보안을 획기적으로 향상시키는 데이터 가용성 솔루션을 제공합니다.





Mantle은 EigenDA와 긴밀히 협력해 왔습니다. EigenDA의 메인넷이 출시되기 전에, Mantle은 EigenDA 기술로 지원되는 서드파티 데이터 가용성 계층인 Mantle DA를 데이터 가용성 솔루션으로 사용했습니다.





이더리움 레이어 2 솔루션으로서, Mantle은 Pectra 업그레이드가 도입한 변화에 적응하기 시작했습니다. 여기에는 EIP-7685(블록 헤더에 위치)에서 도입된 새로운 (RequestsHash) 필드를 통합하고, EIP-7702에서 도입된 새로운 거래 유형(SetCodeTx)을 지원하는 내용이 포함됩니다. 이러한 노력은 Mantle Network가 이더리움의 진화와 완벽하게 호환되도록 보장하며, 사용자에게 안정적이고 중단 없는 서비스를 지속적으로 제공합니다.













Mantle은 지속 가능한 토큰 경제 모델을 채택하고 있으며, MNT는 Mantle 생태계의 네이티브 통화로 사용됩니다. MNT의 총 공급량은 6,219,316,768, 토큰 출시 일정은 장기적인 지속 가능성을 보장하기 위해 몇 년에 걸쳐 단계적으로 잠금 해제가 이루어지도록 설계되었습니다.









가스 수수료 지불: Mantle 생태계의 네이티브 토큰인 MNT는 레이어 2 거래 수수료를 지불하는 데 필요합니다.





거버넌스 투표: MNT 보유자는 프로토콜 업그레이드 및 자금 배분과 같은 제안에 대해 투표함으로써 커뮤니티 거버넌스에 참여할 수 있습니다.





생태계 인센티브: Mantle은 초기 단계 프로젝트를 지원하고 생태계 성장을 촉진하기 위해 EcoFund를 설립했습니다. MNT를 보유한 사용자는 분배된 보상의 일부를 받을 자격이 있습니다.









Mantle 생태계의 빠른 성장은 세계적인 암호화폐 거래소 중 하나인 MEXC와의 파트너십을 통해 더욱 큰 동력을 얻었습니다. MEXC는 낮은 수수료, 빠른 거래 속도, 다양한 자산 커버리지, 깊은 유동성으로 잘 알려져 있으며, 전 세계 투자자들의 신뢰를 받고 있습니다. 신생 프로젝트에 대한 예리한 안목과 초기 단계 개발에 대한 강력한 지원은 잠재력이 큰 벤처들이 성장할 수 있는 비옥한 토대가 됩니다.





MEXC는 MNT 토큰을 현물 선물 거래 모두에 최초로 상장한 거래소입니다. 사용자는 MEXC에서 초저 수수료로 MNT를 거래할 수 있습니다.





1）MEXC 앱 실행 후 로그인하거나 공식 웹사이트 를 방문합니다.

2）검색창에 MNT를 입력하고 MNT 토큰에 대해 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.

3）주문 유형을 선택하고 원하는 수량과 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.



