Lorenzo Protocol (BANK) 은 탈중앙화 프로토콜로, BTC를 탈중앙 금융 및 기타 블록체인 생태계에 연결하여 비트코인(BTC)의 유동성을 확보합니다. Lorenzo Protocol은 전통적인 금융 원칙과 블록체인 기술을 결합하여 비트코인 스테이킹, 유동성 관리, 수익 분배를 위한 효율적이고 안전한 프레임워크를 제공합니다.
Lorenzo Protocol (BANK): 비트코인의 진정한 가치 실현

2025년 7월 16일MEXC
Lorenzo Protocol (BANK) 은 탈중앙화 프로토콜로, BTC를 탈중앙 금융 및 기타 블록체인 생태계에 연결하여 비트코인(BTC)의 유동성을 확보합니다. Lorenzo Protocol은 전통적인 금융 원칙과 블록체인 기술을 결합하여 비트코인 스테이킹, 유동성 관리, 수익 분배를 위한 효율적이고 안전한 프레임워크를 제공합니다.

BANK는 이제 MEXC에서 현물선물 거래에 모두 사용할 수 있습니다. 또한 MEXC Airdrop+ 페이지를 방문하여 BANK 입금 및 거래 이벤트에 참여하고 1,000,000 BANK와 50,000 USDT의 보상 풀을 공유할 수 있습니다.

1.Lorenzo Protocol의 핵심 개념


Lorenzo Protocol은 비트코인(BTC)을 위한 탈중앙화되고 안전하며 유연한 유동성 솔루션을 제공합니다. Lorenzo Protocol은 유동성 원리금 토큰(LPT)과 이자 수익 토큰(YAT)을 도입하여 비트코인의 프로그램 가능성 한계를 극복하는 동시에 BTC 유동성과 수익 잠재력을 향상시킵니다. Lorenzo는 다양한 탈중앙 금융 플랫폼과의 긴밀한 통합을 통해 BTC를 수동적인 가치 저장 수단에서 대출, 유동성 스테이킹 및 기타 탈중앙 금융 운영을 위한 능동적인 금융 자산으로 전환합니다. 사용자는 BTC를 스테이킹하여 stBTC와 YAT를 받은 다음, 이 토큰을 여러 DeFi 시나리오에서 담보로 사용할 수 있습니다.

2. Lorenzo Protocol 기능 및 특징


Lorenzo Protocol은 사용자가 DeFi 생태계 내에서 비트코인 자산을 최대한 활용할 수 있도록 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다:

2.1 유동성 스테이킹


Lorenzo Protocol을 통해 사용자는 프로토콜에 비트코인을 스테이킹하고 그에 상응하는 유동성 스테이킹 토큰인 stBTC를 받을 수 있습니다. 이 토큰은 사용자가 스테이킹한 비트코인을 나타낼 뿐만 아니라 대출 및 유동성 채굴과 같은 다양한 탈중앙 금융 활동에 참여할 수 있게 해줍니다.

2.2 원금과 수익률 분리


이 프로토콜은 원금과 수익률을 분리하기 위해 유동성 원금 토큰(LPT)과 수익률 발생 토큰(YAT)을 도입했습니다. LPT는 기본 BTC 지분을 나타내며, YAT는 해당 지분에서 생성된 수익률을 추적합니다. 이러한 분리를 통해 사용자는 자산을 더 유연하게 관리하고 배치할 수 있습니다.

2.3 크로스 체인 상호 운용성


Lorenzo는 Wormhole 및 LayerZero와 같은 프로토콜과 통합함으로써 여러 블록체인에서 stBTC가 작동할 수 있도록 지원합니다. 이러한 크로스 체인 기능은 더 넓은 블록체인 생태계에서 비트코인 자산의 사용 사례를 넓혀줍니다.

2.4 다양한 수익률 전략


Lorenzo는 다양한 수익률 전략을 지원하므로 사용자는 자신의 목표에 가장 적합한 방식을 선택할 수 있습니다. 옵션에는 유동성 채굴과 기존 탈중앙 금융 프로토콜을 통한 대출이 포함되어 있어 사용자가 수익 잠재력을 최적화할 수 있습니다.

3. Lorenzo Protocol 운영 방식


Lorenzo Protocol의 워크플로우는 비트코인 자산을 보호하고 유동성을 유지하며 수익을 분배하기 위해 설계된 여러 단계로 구성됩니다.

3.1 커스터디 및 검증


Lorenzo는 사용자가 스테이킹한 비트코인을 안전하게 보관하고 관리하기 위해 Cobo, Ceffu, Chainup 등 신뢰할 수 있는 여러 커스터디 관리자를 지원하는 커스터디 모듈을 제공합니다. 모든 스테이킹 거래는 프로토콜에 승인되기 전에 진위 여부를 확인하기 위해 Lorenzo의 온체인 검증 절차를 거칩니다.

3.2 stBTC 민팅


사용자가 Lorenzo를 통해 비트코인을 스테이킹하면 프로토콜은 동일한 양의 stBTC 토큰을 채굴합니다. 각 채굴은 엄격한 검증을 거쳐 정확한 처리와 실제 BTC의 일대일 백업을 보장합니다. 그런 다음 사용자는 여러 탈중앙 금융 프로토콜에서 stBTC를 사용해 추가 수익을 얻을 수 있습니다.

3.3 수익 분배 및 상환


사용자가 비트코인을 스테이킹하여 얻은 보상은 YAT 토큰의 형태로 분배됩니다. 이 YAT 토큰은 스테이킹으로 생성된 보상을 나타내며, Lorenzo Protocol을 통해 필요할 때 수령할 수 있습니다.

4. Lorenzo Protocol 로드맵


Lorenzo Protocol의 개발은 여러 단계로 진행되며, 각 단계마다 뚜렷한 목표와 기능 확장이 있습니다.

4.1 1단계


첫 번째 단계에서 Lorenzo는 유동성 스테이킹 토큰인 stBTC를 출시하여 BTC 유동성에 집중할 것입니다. 사용자는 Lorenzo Vault Wallet에 비트코인을 보관하고 Babylon 생태계의 스테이킹 프로그램에 참여할 수 있습니다. 이 단계의 주요 목표는 Babylon의 메인넷 출시에 앞서 BTC의 총 가치 고정(TVL)을 구축하여 사용자가 가능한 한 빨리 보상을 받을 수 있도록 하는 것입니다.

4.2 2단계


2단계에서 Lorenzo는 wBTC, BTCB, FBTC, stBTC 등 더 광범위한 BTC 등가 자산 스테이킹을 지원하고, 원금과 수익을 분리하기 위해 수익 발생 토큰(YAT)을 도입할 예정입니다. 또한 이 프로토콜은 추가적인 지분 증명 체인에 대한 지원을 확대하고 고급 유동성 상품을 출시하여 탈중앙 금융 생태계 전반에 걸쳐 그 범위를 더욱 확장할 것입니다.

5. MEXC에서 BANK 구매 방법


Lorenzo Protocol은 탈중앙화된 비트코인 유동성 스테이킹을 위한 혁신적인 프레임워크를 제공하여 BTC의 유동성 및 수익률 관리 문제를 해결합니다. Lorenzo는 유동성 원리금 토큰(LPT)과 수익률 발생 토큰(YAT)을 발행하고 크로스 체인 상호 운용성을 가능하게 함으로써 비트코인을 탈중앙 금융에 도입하여 사용자에게 자산 관리와 수익 창출을 위한 유연한 도구를 제공합니다. 프로토콜이 두 번째 단계에 접어들면서 더 많은 온체인 자산에 대한 지원을 추가하고 수익률 전략을 다각화하여 자본 효율성과 수익을 더욱 개선할 것입니다. 동시에, Lorenzo는 비트코인과 그 파생상품이 여러 탈중앙 금융 생태계에서 원활하게 이동할 수 있도록 크로스체인 인프라를 개선하여 비트코인의 금융 잠재력을 완전히 실현할 것입니다.

이제 MEXC에서 현물 및 선물 거래 모두에 BANK를 사용할 수 있습니다. MEXC에서 BANK를 구매하려면 다음 단계를 따르세요:

MEXC 앱 또는 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다.
검색창에 BANK를 입력하고 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.
주문 유형을 선택하고 금액과 가격을 입력한 다음 주문을 제출합니다.

면책 조항: 본 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정과 결과는 전적으로 사용자의 책임입니다.

