1분 안에 Arbitrum 에어드랍에 대해 알아보기

Arbitrum 에어드랍은 무엇을 의미합니까?

3월 16일 Arbitrum은 거버넌스 토큰 ARB를 3월 23일 커뮤니티 구성원에게 에어드랍한다고 공식 발표했습니다. 동시에 많은 기대를 모았던 에어드랍의 세부 내용도 공개했습니다. 쿼리 링크가 발표되었습니다.

  • 그때부터 Arbitrum은 공식적으로 탈중앙화 자율 조직(DAO)으로 전환되었습니다.

  • ARB 보유자들은 투표를 통해 Arbitrum One 및 Arbitrum Nova를 관리할 것입니다.

왜 Arbitrum 에어드랍이 그렇게 기대되는 걸까요?


1. Arbitrum은 암호화 생태계에서 중추적인 위치를 차지합니다.

  • Aribtrum One의 네트워크 락업 물량은 36억 9천만 달러이며, Layer 2 시장 점유율은 55%에 근접하여 1위를 차지하고 있습니다.


2. Arbitrum 토큰(ARB)에 대한 수요공급보다 훨씬 많습니다.

  • 초기 총 공급량은 100억 개에 불과하며, 연간 최대 인플레이션은 2%입니다.


3. ARB 토큰을 보유한 "개인 투자자"의 비율이 너무 적습니다.

  • 에어드랍의 경우 초기 공급량의 11.62%만 Arbitrum 사용자에게 에어드랍됩니다.

초기 공급 비율
토큰 수
할당 대상
42.78%
42억 7800만
Arbitrum DAO 트레저리
26.94%
26억 9400만
Offchain Labs 팀 및 Future 팀 + 어드바이저
17.53%
17억 5300만
Offchain Labs Investors 투자자
11.62%
11억 6200만
Arbitrum 플랫폼 사용자(사용자 지갑 주소로 에어드랍)
1.13%
1억 1천 3백만
Arbitrum에서 앱을 구축하는 DAO(DAO 트레저리 주소로 에어드랍)

따라서 많은 사용자는 ARB 토큰을 얻는 것이 테슬라 및 애플 주식을 얻는 것과 같다고 생각합니다. 오랫동안 암호화 생태계에 대해 고민하고 투자해 온 사용자들은 이번 에어드랍을 "하룻밤에 부자가 될" 기회로 여기기까지 합니다.

그렇다면 누가 ARB 에어드랍을 받을 수 있을까요?


1. 이 자격은 스냅샷 채점을 통해 할당됩니다.


2. 채점 시스템:

  • Arbitrum 사용자: Arbitrum One 또는 Arbitrum Nova로 자금을 이체하는 사용자

  • 서로 다른 기간의 거래:2, 6개월 또는 9개월 내에 거래됨

  • 거래 및 상호 작용 빈도: 4, 10, 25 또는 100회 이상의 거래를 수행하거나 4, 10, 25 또는 100회 이상의 스마트 계약과 상호 작용

  • 거래 금액: $10,000, $50,000 또는 $250,000를 초과하는 총 거래 수행

  • 유동성 제공: USD 10,000, 50,000 또는 250,000 이상 입금된 유동성

  • Arbitrum Nova 이벤트 참여: 3회, 5회 또는 10회 이상의 거래


3. 자격:

적립 포인트
에어드랍 자격
3 미만
자격이 없음
3
1,200
4
1,700
5
2,200
6
3,200
7
3,700
8
4,200
9
6,200
10
6,700
11
7,200
12 이상
10,200

ARB 토큰을 클레임하려면 어떻게 해야 합니까?

  • 1단계: Arbitrum 공식 웹사이트에 로그인하고 Connect Wallet을 클릭하십시오.



  • 2단계: 지갑을 선택합니다. 이제 Arbitrum은 Rainbow, Coinbase Wallet, MetaMask, WalletConnect, Trust Wallet 및 Ledger Live의 6개 지갑만 지원합니다. 이 중 하나를 소유하고 있다면 해당 지갑을 클릭하십시오. 그렇지 않은 경우 Get a Wallet을 클릭하십시오.



  • 3단계: 자격이 있는 경우 왼쪽에는 에어드랍 중에 받게 될 토큰의 양이 표시되고 오른쪽에는 승인된 조치가 표시됩니다. + 기호를 사용하여 목록을 확장하여 자세한 내용을 볼 수도 있습니다.


MEXCers에게 의미하는 바는 무엇입니까?

  1. MEXC는 3월 23일 ARB/USDT를 상장합니다. 

  2. MEXCer가 MEXC에 50 USDT의 ARB를 입금한 후 ARB 토큰을 얻을 수 있는 운이 좋은 경우 5,000MX의 보상 풀을 무료로 즐길 수 있습니다. 더 많은 ARB를 입금할수록 더 많은 MX 보상을 받게 됩니다. 자세한 내용은 MEXC 공지 사항을 참조하십시오.


