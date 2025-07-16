1분 안에 Arbitrum 에어드랍에 대해 알아보기

초기 공급 비율
토큰 수
할당 대상
42.78%
42억 7800만
Arbitrum DAO 트레저리
26.94%
26억 9400만
Offchain Labs 팀 및 Future 팀 + 어드바이저
17.53%
17억 5300만
Offchain Labs Investors 투자자
11.62%
11억 6200만
Arbitrum 플랫폼 사용자(사용자 지갑 주소로 에어드랍)
1.13%
1억 1천 3백만
Arbitrum에서 앱을 구축하는 DAO(DAO 트레저리 주소로 에어드랍)
적립 포인트
에어드랍 자격
3 미만
자격이 없음
3
1,200
4
1,700
5
2,200
6
3,200
7
3,700
8
4,200
9
6,200
10
6,700
11
7,200
12 이상
10,200
