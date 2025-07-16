레이어뱅크(LayerBank)는 이더리움, 아비트럼, 옵티미즘을 포함한 여러 주요 블록체인 네트워크를 지원하는 비허가형 비위탁 탈중앙화 대출 프로토콜입니다. 사용자는 암호화폐 자산을 담보로 레이어뱅크에 예치하여 대출을 받거나 예금 이자를 받을 수 있습니다. 레이어뱅크는 사용자가 암호화폐 자산을 보다 효율적으로 관리하고 자본 활용도를 높이며 수익을 극대화하여레이어뱅크(LayerBank)는 이더리움, 아비트럼, 옵티미즘을 포함한 여러 주요 블록체인 네트워크를 지원하는 비허가형 비위탁 탈중앙화 대출 프로토콜입니다. 사용자는 암호화폐 자산을 담보로 레이어뱅크에 예치하여 대출을 받거나 예금 이자를 받을 수 있습니다. 레이어뱅크는 사용자가 암호화폐 자산을 보다 효율적으로 관리하고 자본 활용도를 높이며 수익을 극대화하여
레이어뱅크(LayerBank): 크로스체인 호환 가능한 탈중앙화 금융 시장 구축

레이어뱅크(LayerBank)는 이더리움, 아비트럼, 옵티미즘을 포함한 여러 주요 블록체인 네트워크를 지원하는 비허가형 비위탁 탈중앙화 대출 프로토콜입니다. 사용자는 암호화폐 자산을 담보로 레이어뱅크에 예치하여 대출을 받거나 예금 이자를 받을 수 있습니다.

레이어뱅크는 사용자가 암호화폐 자산을 보다 효율적으로 관리하고 자본 활용도를 높이며 수익을 극대화하여 궁극적으로 종합적인 크로스체인 금융 생태계를 구축할 수 있도록 지원하는 범용 크로스체인 호환 탈중앙화 화폐 시장을 만드는 것을 목표로 합니다.

1. 핵심 기능


탈중앙화 대출: 레이어뱅크는 개방형 대출 시장을 제공하여 사용자가 비트코인, 이더리움, USDC와 같은 주류 암호화폐를 담보로 다른 자산을 빌릴 수 있도록 합니다. 기존 은행 대출과 달리, 레이어뱅크는 중개자를 제거하여 사용자 간에 직접 자본이 이동할 수 있도록 합니다.

크로스 체인 호환성: 이 프로토콜은 크로스체인 자산 상호 작용을 지원하여 사용자가 서로 다른 블록체인 네트워크 간에 자유롭게 자산을 전환할 수 있습니다. 이는 자산 유동성과 접근성을 크게 향상시킵니다.

동적 이자율 조정: 레이어뱅크는 스마트 컨트랙트를 활용하여 시장 수요와 공급에 따라 이자율을 자동으로 조정합니다. 자금 수요가 증가하면 이자율이 상승하여 더 많은 예금을 유도하고, 수요가 감소하면 이자율이 하락하여 대출을 촉진합니다.

보안과 투명성: 모든 거래와 자금 흐름은 블록체인에 공개적으로 기록되고 투명하게 공개되므로 사용자는 스마트 컨트랙트를 통해 자금의 이동을 추적할 수 있습니다. 또한, 레이어뱅크는 스마트 컨트랙트의 보안을 보장하기 위해 높은 수준의 감사 기준을 준수합니다.

유동성 채굴 및 수익률 최적화: 레이어뱅크는 자금을 예치하는 사용자에게 보상을 제공하는 유동성 채굴 메커니즘을 갖추고 있습니다. 이 플랫폼은 또한 자동 복리 전략을 지원하여 사용자가 수익을 극대화할 수 있도록 돕습니다.

2. 레이어뱅크의 기술적 장점


2.1 비허가형 탈중앙화 아키텍처


중앙화된 대출 플랫폼과 달리, 레이어뱅크는 사용자가 KYC 인증(신원 확인)을 완료할 필요가 없습니다. 누구나 자유롭게 자금을 입출금할 수 있으며, 거래는 스마트 컨트랙트를 통해 직접 실행됩니다.

2.2 자동화된 금리 조정 메커니즘

레이어뱅크는 자동화된 금리 조정 메커니즘을 통해 자산 가격 변동성이 극심한 기간 동안 시스템이 자동으로 위험을 조정하여 대출자와 대출자 모두의 이익을 보호할 수 있도록 합니다.

2.3 체인 간 상호운용성


레이어뱅크는 서로 다른 블록체인 네트워크에서 원활한 대출을 가능하게 하여 기존 DeFi 대출 플랫폼에서 흔히 볼 수 있는 고립성을 줄여줍니다.

3. 토크노믹스


레이어뱅크 생태계는 네이티브 토큰인 ULAB을 중심으로 돌아갑니다. ULAB은 여러 기능을 제공합니다:

  • 거버넌스 투표: ULAB 보유자는 커뮤니티 거버넌스에 참여하여 플랫폼의 미래 방향을 결정할 수 있습니다.
  • 수익 분배: ULAB 보유자는 토큰을 스테이킹하여 추가 보상을 받을 수 있습니다.
  • 바이백 및 소각 메커니즘: 플랫폼은 수익의 일부를 사용하여 ULAB을 환매 및 소각하여 유통량을 줄이고 토큰 가치를 높입니다.

4. 왜 레이어뱅크인가?


기존의 대출 절차는 번거롭고, 대출자가 금융기관에 직접 담보를 제시해야 하는 경우가 많습니다. 레이어뱅크는는 자산 거래, 선물 계약, 예금 계좌에서 중개자를 제거함으로써 이러한 기존 모델을 혁신하여 사용자에게 보다 직접적이고 효율적인 대출 환경을 조성합니다. 또한 레이어뱅크는 특정 블록체인에 국한되지 않고 모든 EVM-L2 네트워크를 지원하여 사용자가 전체 블록체인 생태계에서 향상된 유동성과 사용성을 누릴 수 있으며, 이는 전례 없는 수준의 편의성을 제공합니다.

DeFi 대출 플랫폼으로서 레이어뱅크는 지속적으로 기능적 경계를 확장하고 있습니다. 플랫폼을 다양화하고 다양한 사용자의 다양한 요구를 충족하기 위해 더 많은 크로스체인 자산을 지원합니다. 동시에, 레이어뱅크는 스마트 컨트랙트 알고리즘을 최적화하여 동적 이자율 조정을 더욱 정확하고 효율적으로 수행함으로써 수요와 공급 간의 균형 잡힌 시장을 보장합니다. 또한, 레이어뱅크는 탈중앙화된 자율 조직 거버넌스 기능을 도입하여 커뮤니티에 더 큰 의사결정 권한을 부여하고 플랫폼 민주화를 촉진할 계획입니다.

