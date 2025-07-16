이더리움 현물 ETF 출시 임박: 투자자들은 어떻게 대응해야 할까요?





요약: 우여곡절에도 불구하고 출시는 불가피합니다.





많은 기대를 모았던 이더리움 현물 ETF가 이번 주에 공식적으로 승인되어 거래될 것으로 예상됩니다.





지난주 SEC가 이더리움 현물 ETF 발행사에 S-1 양식을 다시 반려하면서 상장이 또다시 지연될 가능성이 있지만, 늦어도 올여름까지는 승인될 것으로 예상됩니다.





5월 20일 한 주를 돌아보면, 이 소식이 알려지면서 이더리움 가격은 하루 만에 20% 급등했고 주간 최고 상승률은 30%에 달했습니다. 이번 이더리움 현물 ETF의 공식 출시가 시장에 어떤 영향을 미칠 것이며, 투자자들은 이에 대응해 어떤 거래 전략을 취할 수 있을까요?









ETH 현물 ETF가 공식적으로 출시되기 위해서는 필수적으로 19B-4 양식과 S-1 양식이라는 두 가지 핵심 서류가 승인되어야 합니다. 간단히 말해, 19B-4 양식은 거래소가 제출하는 것으로 ETF를 거래소에 상장할 수 있는 승인 서류 역할을 하며, S-1 양식은 발행자가 제출하는 것으로 ETF에 대한 자세한 정보를 포함합니다.





올해 5월 24일, SEC는 BlackRock, Fidelity, Grayscale 등 8개의 이더리움 현물 ETF에 대한 19B-4 양식을 공식 승인했습니다. 그 후 초점은 거래가 시작되기 전에 ETF 발행자가 효력을 발생시켜야 하는 S-1 양식으로 옮겨졌습니다. 5월 31일에 S-1 서류의 초안을 제출한 후 6월 중순에 SEC는 의견을 제공했습니다. 6월 21일에 기관들은 S-1 양식의 수정본을 제출하여 1차 검토를 완료했습니다.





블룸버그 ETF 애널리스트 Eric Balchunas는 기사를 통해 각 발행사가 수정한 내용을 바탕으로 7월 2일에 이더리움 현물 ETF가 출시될 것으로 예상했습니다. 이러한 예측은 시장에서 널리 받아들여지고 있으며, 암호화폐 현물 ETF에 대한 Eric의 이전 분석이 모두 확인되면서 그의 분석은 신뢰할 수 있는 거래 지표로 자리 잡았습니다.





그러나 예상치 못한 상황이 발생했습니다. 6월 29일, SEC는 몇 가지 의견과 함께 S-1 양식을 다시 반송하면서 발행사에게 이러한 의견을 해결하고 7월 8일까지 다시 제출할 것을 요청했습니다. 즉, ETF 거래를 시작하려면 최소 한 차례 더 제출해야 한다는 뜻입니다. 따라서 7월 초에 ETF가 출시될 가능성은 거의 없습니다.





실제로 SEC 위원장 Gary Gensler는 이전에 공개적으로 S-1이 올여름에 승인될 것으로 예상한다고 밝힌 바 있습니다. "암호화폐 이더리움과 연계된 상장지수펀드(ETF)가 거래를 시작할 수 있는 시기는 발행자가 미국 증권거래위원회의 질의에 얼마나 빨리 응답하는지에 따라 크게 달라집니다. SEC는 시장 투명성을 보장하고 투자자의 이익을 보호하면서 가능한 한 빨리 S-1 서류 검토를 완료할 것입니다."





Gary Gensler의 발언은 근거 없는 말은 아닙니다. 일반적으로 S-1의 총 검토 기간은 60일에서 120일 정도 소요되므로 늦어도 9월에는 이더리움 현물 ETF를 시장에서 볼 수 있을 것입니다. 발행사가 SEC의 요구사항에 보다 적극적으로 대응한다면 ETH 현물 ETF가 "갑자기" 승인될 수도 있습니다.









투자자들은 이더리움 현물 ETF가 승인될 경우 시장 가격이 어떻게 변할지 가장 우려하고 있습니다.





비트코인 현물 ETF를 살펴보면, 올해 1월 10일 승인 이후 BTC 가격은 한때 49,000달러에서 38,500달러로 20% 이상 하락했습니다. 이러한 하락의 원인은 Grayscale의 시장 영향 때문인데, Grayscale 비트코인 현물 ETF(GBTC)의 관리 수수료는 1.5%인 반면 다른 여러 공급자의 수수료는 0.2% 정도입니다. 포트폴리오를 재조정해야 하는 일부 Grayscale 사용자들은 가격 하락을 초래했습니다.





ETH 현물 ETF에서도 같은 상황이 발생할 수 있습니다. 현재 Grayscale 이더리움 신탁(ETHE)의 관리 수수료는 1.5%이며, 총 보유량은 293만 1,000 ETH(약 99억 5,000만 달러)입니다. Grayscale보다 관리 수수료가 낮은 다른 신탁도 있습니다. 예를 들어 Franklin Templeton의 관리 수수료는 0.19%이며, VanEck는 2025년까지 첫 15억 달러의 자산에 대해 관리 수수료를 면제하고 그 이후에는 0.2%의 수수료를 부과합니다. 이 시나리오에서는 "Grayscale 매도"가 다시 발생할 가능성이 있으며, 이로 인해 이더리움 가격이 20% 이상 하락할 수 있습니다. 따라서 투자자는 상장 직후에 매수하는 것을 권장하지 않습니다.





실제로 초기 가격 하락 이후 BTC는 다음 달에 90% 이상 급등했습니다. 이러한 상승의 주요 동인은 BlackRock으로, 총 순자산 가치가 185억 2천만 달러에 달해 Grayscale을 능가하는 최고의 유동성을 보유한 BlackRock의 IBIT가 가장 높은 실적을 기록했습니다.





BlackRock은 이더리움에 대한 호감도도 높습니다. CEO Larry Fink는 인터뷰에서 이더리움 현물 ETF 출시의 가치를 보고 있으며, 금융 시장의 기술 혁명의 일부라고 생각한다고 말했습니다. 그는 토큰화를 미래의 트렌드로 보고 있으며, BlackRock의 디지털 유동성 펀드인 BUIDL 펀드는 이더리움에 상장되어 있습니다.





이더리움 현물 ETF가 공식 승인되면 BlackRock이 매수세에 돌입해 이더리움 가격을 50% 이상, 심지어 두 배 이상 끌어올릴 수 있다는 것은 쉽게 상상할 수 있습니다. 결국 월스트리트에는 이런 말이 있습니다: "BlackRock이 원하면, BlackRock이 가져간다." 10조 달러의 자산을 운용하는 거대 금융기업인 BlackRock은 미국 증권거래위원회(SEC)조차도 BlackRock의 손을 들어주는 듯합니다.





업계 관계자들도 이더리움 현물 ETF의 개발에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. J.P. Morgan의 전략가 Nikolaos Panigirtzoglou는 이더리움 현물 ETF가 올해 10억~30억 달러의 순유입을 이끌어낼 것으로 예상합니다. K33 리서치의 수석 애널리스트 Vetle Lunde는 첫 5개월에만 40억 달러가 순유입되어 이더리움의 유통 공급이 줄어들고 가격이 상승할 것으로 예측합니다. Bitfinex 파생상품 책임자 Jag Kooner는 이더리움 현물 ETF가 현재 비트코인 ETF로 유입되는 자금의 10~20%를 끌어들일 수 있다고 제안합니다.









면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.