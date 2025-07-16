LABUBU: 트렌디한 장난감부터 밈까지, 글로벌 센세이션의 판타지 여정

아직 LABUBU를 소유하고 있지 않더라도 이 글로벌 문화 현상에 대해 들어보셨을 가능성이 높습니다.









벨기에계 중국인 아티스트 카싱 룽(Kasing Lung)이 2015년부터 제작한 '몬스터' 시리즈의 주인공인 Labubu ,는 특유의 '귀엽지만 사나운' 모습으로 전 세계 팬들을 단숨에 사로잡았습니다. 2019년에는 블라인드 박스의 마법과 트렌드 문화의 추진력을 활용한 팝마트와의 강력한 콜라보레이션으로 LABUBU가 폭발적인 인기를 얻으며 젊은 세대 사이에서 '소셜 화폐'로 자리 잡았습니다.





LABUBU는 단순히 트렌디한 장난감 IP를 넘어 정서적 연결과 공감을 상징합니다. 날카로운 귀와 크게 벌린 입, 날카로운 송곳니가 독특한 대비를 이루며 Z세대의 마음을 사로잡습니다. 샤오홍슈, 도우인, 인스타그램과 같은 소셜 플랫폼에서 LABUBU의 존재감은 어디에나 존재하며 트래픽과 화제성을 모두 상징합니다.













LABUBU의 Web3 여정은 솔라나 블록체인에서 커뮤니티 주도의 밈 프로젝트로 시작되었습니다. 처음에는 LABUBU 요소가 포함된 밈 이미지에서 영감을 받은 이 프로젝트는 공식적인 IP 제휴를 주장하지 않았습니다. 그러나 감성을 자극하는 비주얼과 효과적인 커뮤니티 관리로 LABUBU는 빠르게 많은 토큰 보유자를 끌어모았습니다.





LABUBU 토큰은 트렌디한 장난감 IP의 인기와 솔라나 생태계의 밈 문화를 교묘하게 결합하여 태국, 베트남, 한국과 같은 시장에서 빠른 인기를 얻고 있습니다. 많은 투자자들은 커뮤니티 정서에 의해 주도되고 문화적 상징성에 의해 강화된 초기 밈코인인 DOGE PEPE 와 유사한 잠재적인 “문화적 암호화폐 자산”으로 보고 있습니다.









LABUBU의 인기는 오래 전부터 실물 트렌디 장난감 시장을 뛰어넘어 암호화폐 영역으로 성공적으로 확장되었습니다.





최근 LABUBU의 이름을 딴 멤코인 LABUBU는 새로운 제품 시리즈 출시 이후 인기가 급상승하며 다시 한 번 시장의 주목을 받고 있습니다. 잘 알려진 안셈을 비롯한 수많은 영향력 있는 암호화폐 KOL이 LABUBU 이미지가 포함된 트윗을 게시하여 커뮤니티의 큰 반향을 일으켰습니다.





GMGN 데이터에 따르면, LABUBU의 시가총액은 수십만 달러에서 1,800만 달러로 수십 배로 치솟았고, 전성기에는 24시간 거래량이 950만 달러를 넘어서며 솔라나 체인에서 가장 인기 있는 밈 프로젝트 중 하나가 되었습니다. 동시에, 소셜 미디어 참여도 급증하여, 텔레그램 커뮤니티의 회원 수가 수만 명으로 급성장하고, 트위터 토픽 인기도가 지속적으로 상승하고, 구글 검색량이 기하급수적으로 증가했습니다.









특히 이미지와 IP의 '준공식' 스타일로 인해 일부 사용자들은 팝마트에서 시작한 공식 Web3 프로젝트로 착각하여 더욱 주목받았습니다. 과열 양상은 다소 진정되었지만, 전반적으로 LABUBU의 인기는 다른 밈 프로젝트보다 훨씬 높아 문화적 고착성이 강하다는 것을 보여줍니다.









LABUBU의 미래는 시장의 큰 주목을 받고 있습니다. 한편으로는 트렌디한 장난감 시장에서 폭발적인 인기를 끌며 전 세계 젊은이들 사이에서 '만능 화폐'로 자리 잡았고, 팝마트의 비즈니스 모델에 플라이휠 효과를 불러일으켰습니다. 몬스터 시리즈는 비닐 봉제 제품이 매년 베스트셀러에 오르는 등 팝마트에 상당한 수익을 안겨주었습니다.





반면에 LABUBU는 시장 거품과 과대광고 리스크로 인한 어려움에 직면해 있습니다. 과거 전 세계적으로 과대 포장된 대체 불가능한 토큰과 마찬가지로, LABUBU도 희소성을 창출하고 소비자들의 FOMO(Fear of Missing Out)를 이용해 시장 투기를 부추겼습니다. 그러나 역사는 이러한 과대광고 이후 많은 상품이 결국 진정세로 돌아서거나 심지어 투기 거품이 터지는 후유증을 겪었다는 사실을 알려줍니다.





LABUBU의 궤적에 대한 시장의 의견은 다양합니다. 일부는 대체 불가능한 토큰과 유사한 시장 변동성을 경험할 수 있다고 보는 반면, 다른 이들은 LABUBU의 독특한 문화적 매력과 엔드투엔드 상업적 역량 덕분에 트렌디한 장난감과 암호화폐 시장 모두에서 강력한 모멘텀을 유지할 수 있다고 주장합니다. 어쨌든 LABUBU의 글로벌 상승세는 신세대의 문화 경제를 관찰할 수 있는 훌륭한 사례 연구입니다.





의심할 여지 없이 LABUBU는 문화적 공감을 바탕으로 탄생한 새로운 종류의 암호화폐 현상입니다. 최고의 트렌디한 장난감에서 밈 토큰 센세이션에 이르기까지 예술, 패션, 사회적 상호작용, 웹3.0을 성공적으로 연결했습니다. LABUBU 토큰의 성공은 우연이 아니며, 현실 세계에서 영향력 있는 비주얼 IP를 암호화폐 공간에서 감성 엔진과 가치 컨테이너로 전환하는 새로운 트렌드를 나타냅니다. 앞으로 LABUBU는 더 이상 장난감이나 밈이 아닌 차세대 '디지털 아이덴티티'의 일부가 되어 우리를 새로운 디지털 시대로 이끌 수 있습니다.





