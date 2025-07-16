원화 스테이블코인 배틀 시작: 누가 주도권을 잡을 것인가-은행, 기술, 혁신가?

디지털 화폐와 블록체인 기술이 전 세계적으로 발전함에 따라 디지털 경제의 필수 요소인 스테이블코인 이 여러 국가에서 규제 및 상업적으로 빠르게 주목받고 있습니다. 아시아 핀테크 혁신의 핵심 허브인 한국에서도 원화 연동 스테이블코인 개발 경쟁이 본격화되고 있습니다. 이 글에서는 한국의 은행 연합, 거대 기술 기업, Web3 기업의 최근 움직임을 심층 분석하여 누가 디지털 화폐 혁신의 물결을 주도할 수 있을지 살펴봅니다.









2023년 가상자산 이용자 보호법이 도입된 이후, 한국 규제 당국은 스테이블코인, 특히 원화에 연동된 스테이블코인을 최우선 규제 대상으로 삼을 것임을 분명히 했습니다. 이러한 정책 변화는 몇 가지 주요 요인에서 비롯됩니다:





테라 붕괴의 여파 : 2022년 : 2022년 LUNA 와 UST 사건으로 인해 한국 사용자들은 큰 손실을 입었습니다. 이에 따라 규제 당국은 모든 스테이블코인 프로젝트에 투명하고 감사 가능한 준비금 메커니즘을 구현하도록 의무화했습니다.

결제 보안과 시스템적 리스크 관리에 대한 필요성 증가 : 스테이블코인은 결제, 저축, 국경 간 송금을 위한 실용적인 도구로 점점 더 많이 인식되고 있습니다. 규제가 없다면 금융 시스템에 리스크를 초래할 수 있습니다.

핀테크 및 블록체인 혁신 지원: 한국 정부는 규제의 신중함에도 불구하고 스테이블코인이 미래 핀테크 발전에 기여할 수 있는 가능성을 열어두고 있으며, 규제를 준수하는 프로젝트와 외국인 투자를 유치하기 위해 노력하고 있습니다.





2025년 6월에 발표된 스테이블코인 규제 초안은 시장의 중요한 전환점이 될 것입니다. 정부는 디지털 자산 기본법 입법을 적극적으로 추진하고 있으며, 이를 통해 허가된 기관의 원화 연동 스테이블코인 발행을 공식적으로 지원하고 있습니다. 이를 통해 해당 분야에 대한 탄탄한 법적, 정책적 기반이 마련될 것입니다. 2025년 말부터 2026년 초까지가 원화 스테이블코인의 폭발적인 성장에 중요한 시기가 될 것으로 예상됩니다.





잘 규제된 환경은 시장의 신뢰를 높이고 금융 기관과 혁신 기업의 투자를 유치하며 결제 결제, 해외 송금 및 광범위한 디지털 금융 생태계에서 스테이블코인 채택을 가속화할 것입니다.









최근 발표된 규제 프레임워크 초안에 따르면, 한국은 스테이블코인 발행에 대한 높은 기준을 설정하고 금융 규제 준수와 기술적 통제라는 두 가지 목표를 강조하고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:









다음 요건을 충족하는 기관만 원화 스테이블코인 발행을 신청할 수 있습니다:





금융기관 경력이 있거나 금융 규제 기관의 인증을 받아야 합니다.

100% 준비금을 확보해야 합니다(준비금은 현금 또는 단기 국채로 보유해야 함).

매일 또는 매주 감사를 실시하고 준비금 자산의 구성을 공개적으로 공개해야 합니다.

현지 은행 수탁 계좌를 개설하고 규제 당국의 실시간 접근을 허용해야 합니다.









스테이블코인은 무허가 거래소에 상장하는 것이 금지됩니다.

거래소는 거래 기록의 투명성을 보장하는 인터페이스를 제공해야 합니다.

가격 디페깅이 발생하면 플랫폼은 경고를 발령하고 거래를 제한해야 합니다.









사전 규제 승인 없이 “스테이블코인” 또는 “원화 연동”과 같은 용어를 사용하는 것은 금지됩니다;

사용자를 오도하는 것으로 밝혀진 프로젝트는 즉시 상장 폐지되며, 책임자는 행정적 또는 형사적 처벌을 받을 수 있습니다.





이러한 규제 프레임워크는 싱가포르 통화청(MAS) 홍콩 통화청(HKMA) 의 규제 프레임워크에 필적하는 것으로, 스테이블코인 발행에 대한 리스크 억제와 Web3 개발에 대한 전략적 지침이라는 한국의 이중 목표를 반영하고 있습니다.













정책 발표 이후 국내 은행들은 발 빠르게 대응했습니다. 이미 여러 은행 그룹이 “KRW 스테이블코인”과 관련된 상표를 등록하거나 출원했습니다. 예를 들면 다음과 같습니다:





IBK기업은행 , 신한금융그룹, 하나은행 등 주요 기관들이 스테이블코인 개발팀을 구성했습니다. 등 주요 기관들이 스테이블코인 개발팀을 구성했습니다.

카카오페이, 토스 등 핀테크 기반 결제 플랫폼은 스테이블코인을 이커머스 및 게임 결제와 통합하는 모델을 모색하고 있습니다.

KB국민은행은 원화 연동 메커니즘, 온체인 청산/결제, 금융 규제 통합을 결합한 시나리오를 테스트하기 위해 국내 블록체인 기업 아이콘과 기술 샌드박스에서 협력하고 있는 것으로 알려졌습니다. 은 원화 연동 메커니즘, 온체인 청산/결제, 금융 규제 통합을 결합한 시나리오를 테스트하기 위해 국내 블록체인 기업 아이콘과 기술 샌드박스에서 협력하고 있는 것으로 알려졌습니다.





이들 은행은 규제 준수 요건에 대응할 뿐만 아니라 현지 결제, 해외 송금, Web3 통합 결제에서 국내 스테이블코인의 장기적인 잠재력에 주목하고 있습니다.









한국의 대표적인 모바일 결제 서비스 제공업체인 카카오페이는 “KRW”, ‘K’, “P” 등의 키워드로 구성된 다수의 상표를 특허청에 출원하는 등 스테이블코인 이니셔티브에 박차를 가하고 있습니다. 출원된 상표는 가상자산 거래, 전자 송금, 금융 중개 서비스 등 다양한 분야에 걸쳐 있습니다.





카카오페이 뒤에는 카카오의 자회사 그라운드 X와 라인의 블록체인 계열사 핀치아가 공동 개발한 네트워크인 카이아 퍼블릭 블록체인이 있습니다. 이 프로젝트는 2억 5천만 명의 카카오톡과 라인 사용자들이 블록체인과 소셜 커뮤니케이션, 결제의 통합 생태계를 발전시킬 수 있도록 크로스체인 연결을 지원하는 것을 목표로 합니다. 카이아체인 의장은 메인넷에서 원화 스테이블코인의 포괄적인 발행을 지원하여 새로운 디지털 자산 인프라로 자리매김할 것이라고 공개적으로 밝힌 바 있습니다.









넥서스와 같은 Web3 기반 기업들은 원화 스테이블코인 KRWx를 출시하고 관련 상표권을 확보했으며, 해외 온체인 시장으로 활발히 진출하고 있습니다. 한편, 다날과 같은 기존 결제 기업들은 성숙한 POS 및 청산 시스템을 활용하여 오프라인 결제 및 소비자 거래에서 스테이블코인 애플리케이션을 지원함으로써 디지털 자산 전략을 부활시키고 있습니다. 이러한 기업들은 기술 혁신과 생태계 통합을 강조하며 시장 수요에 유연하게 대응하고 국경 간 결제 및 DeFi 사용 사례와 같은 틈새 부문에서 강력한 잠재력을 보여주고 있습니다.









현재의 규제 프레임워크와 시장 발전을 고려할 때, 원화 스테이블코인은 다음과 같은 주요 영역에서 각광받을 것으로 예상됩니다:









한국의 탄탄한 게임 산업과 활발한 NFT 시장을 활용하면 원화 스테이블코인은 포인트 시스템이나 게임 내 아이템 거래를 위한 온체인 화폐로 사용될 수 있습니다. 이를 통해 게임 생태계 내에서 규정 준수를 강화하고 사용자 리텐션을 높일 수 있습니다.









한국의 확립된 KYC 인프라와 통합된 원화 스테이블코인은 일본, 대만, 홍콩으로의 송금 통로를 포함하여 동아시아 전역에서 빠른 결제를 가능하게 할 잠재력을 가지고 있습니다. 이는 안정적이고 효율적인 결제 솔루션을 제공함으로써 한국 브랜드의 글로벌 진출을 지원할 수 있습니다.









일부 은행은 전통적인 내부 은행 시스템과 온체인 자산을 연결하기 위해 은행 간 청산에 스테이블코인을 시범적으로 사용하고 있습니다. 이는 B2B 결제와 외환 흐름에 블록체인 기반의 대안을 제시할 수 있습니다.





명확한 규제 방향과 유망한 전망에도 불구하고 몇 가지 과제가 남아 있습니다:





기술 및 재무 감사 통합이 복잡함: 은행은 블록체인 팀과 긴밀히 협력하여 검증 가능하고 규제 당국에 친화적인 준비금 시스템을 구축해야 합니다.

발행을 위한 높은 자본 장벽: 스타트업이 이 분야에 진입하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 잠재적으로 과점적인 스테이블코인 시장으로 이어질 수 있습니다.

법 집행의 공백의 지속: 일부 해외 플랫폼은 미승인 원화 연동 스테이블코인 서비스를 계속 제공할 수 있어 완전한 규제 통제가 어려울 수 있습니다.









스테이블코인 규제 도입은 한국의 디지털 자산 정책 프레임워크를 완성하는 중요한 단계입니다. 투자자 자산 보호를 강화할 뿐만 아니라 은행과 혁신 프로젝트에 명확한 진입 신호를 제공합니다. 글로벌 관점에서 한국은 규제를 준수하는 스테이블코인, 제도적 지원, 감사 가능한 기술 구현을 결합한 포괄적인 생태계를 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 이 경쟁은 금융 혁신뿐만 아니라 한국의 디지털 경제 발전을 견인하고 국제 결제 경쟁력을 높일 수 있는 기회이기도 합니다. 누가 주도권을 잡느냐에 따라 글로벌 스테이블코인 환경의 분위기가 결정될 수 있으므로 주목할 만한 가치가 있는 발전입니다.





선도적인 글로벌 디지털 자산 거래 플랫폼으로서 MEXC 는 한국 스테이블코인 이니셔티브의 진행 상황을 면밀히 모니터링하고 있습니다. MEXC는 규정을 준수하는 스테이블코인 프로젝트에 고품질 거래 및 유동성 서비스를 제공하여 글로벌 시장에서 빠른 채택과 성장을 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 광범위한 생태계 자원과 기술적 강점을 바탕으로 MEXC는 전 세계 혁신 프로젝트와 사용자 사이의 중요한 가교 역할을 하고 있습니다.



