다가오는 "이더리움 상하이 업그레이드"에 대한 모든 것: 기대되는 이유는?

2025년 7월 16일
1. 이더리움 상하이 업그레이드란?


  • 먼저, 이더리움의 "상하이 업그레이드"는 상하이와 실질적인 관계가 없으며 단지 "상하이"라는 이름을 채택한 것 뿐입니다. 간단히 말해서 "상하이 업그레이드"는 이더리움의 기술적 업그레이드의 버전 이름이라고 할 수 있습니다.

  • 또한, 모두 알다시피 퍼블릭 체인인 이더리움은 2022년에 버전 1.0에서 버전 2.0으로 업그레이드 되었습니다. 이번 상하이 업그레이드는 버전 2.0으로의 중요한 업그레이드입니다.

그렇다면 왜 이 업그레이드가 주목받고 있으며 메이저 업그레이드라고 불리는 것일까요? 업그레이드 전과 후의 변화에서 그 답을 찾을 수 있습니다.

2. 업그레이드 전 vs 업그레이드 후


2.1 업그레이드 배경


상하이 업그레이드 이전에 이더리움은 채굴(PoW)에서 스테이킹(PoS)으로의 생성 방식을 완성했습니다.

2.2 발전


2.2.1 기술적인 측면


  • 세 가지 주요 이더리움 프로토콜 추가:

    • EIP-4895: 보다 유연한 스테이킹 메커니즘 제공

    • EIP-3855: 이더리움 네트워크의 트랜잭션 속도높이는 것을 목표로 함

    • EIP-3860: 거래 수수료 절감을 목표로 함

DeFi 및 NFT와 같은 애플리케이션에서 이더리움 네트워크를 사용하는 경험을 개선하고 이더리움 생태계의 유용성과 매력도를 향상시킵니다.

2.2.2 경제적인 측면


  • 업그레이드 :

담보 (PoS)로 인해 업그레이드 전 이더리움 생태계에 많은 양의 ETH가 담보로 되어 출금할 수입이 없습니다.

  • 업그레이드:

이더리움에 담보로 된 ETH와 수입은 출금할 수 확률이 있습니다.

대체로 상장 회사가 최대 2년 동안 일부 주식을 잠그는 것을 이해할 수 있습니다. 회사가 기술 혁신을 완료하면 이 주식은 배당금과 함께 시장에 출시될 것입니다.

3. 상하이 업그레이드의 영향


이 상하이 업그레이드는 전체 이더리움 체인의 모든 경제 생태계에 영향을 미칠 것입니다.

3.1 NFT의 부활?


NFT의 부상은 2021년으로 거슬러 올라갑니다. 2021년과 2022년 초에 NFT 생성 열풍을 통해 이더리움 생태 체인은 많은 좋은 사용자 경험과 높은 가스 요금을 얻었습니다. 이 업그레이드는 ETH의 속도높이고 트랜젝션 비용을 줄이며 NFT 생태계의 "금 흡수" 능력을 확실히 다시 향상시킬 것입니다. NFT 및 웹3.0 프로젝트에 투자하여 수익을 얻을 수 있는 기회입니다.

3.2 ETH 내생적 가치 증가


ETH의 사용 비용이 줄어들고 자체 기술 혁신이 나타날 때 ETH의 내생적 가치는 지속적으로 증가할 것입니다. 이것이 연초부터 ETH 가격이 약 $1,200에서 약 $1,800로 약 50% 상승한 이유입니다.


3.3 ETH 실행?


  • 이더리움은 출금 제한 메커니즘을 만들기 위해 ETH를 담보로 할 것입니다:

각 에포크에서 약 6.4분마다 6명의 검증인만이 담보된 ETH를 출금할 수 있습니다. 매일 최대 1,350명의 검증자가 스테이킹에서 출금합니다. 이 추정치를 기반으로 상하이 업그레이드 후 이더리움은 매일 최대 43,200 ETH만 출금할 수 있습니다.

  • 스테이킹 "헤징":

주요 ETH2.0 프로토콜은 약 4.8%의 최소 APY(연간 수익률)를 제공하며 여전히 상승 여력이 많습니다. 담보 제공자가 탈퇴하면 상당수의 사용자가 담보로 몰릴 가능성이 있습니다.

4. MEXC 사용자 여러분에게 상하이의 업그레이드는 무엇을 의미하나요?


4.1 ETH를 이미 보유하고 있는 MEXC 사용자


이미 ETH를 보유하고 있는 MEXC 사용자의 경우 ETH에 대한 평가 기대가 있기 때문에 MEXC 예금을 계속 보유하고 사용하여 더 많은 ETH 수익을 얻는 것이 좋은 선택입니다.

동시에 ETH를 스테이킹하여 BETH+MX 이중 수입을 얻으면MX 현물에 대해 매우 높은 평가 기대를 할 수 있습니다.

4.2 아직 ETH를 보유하지 않은 MEXC 사용자


MEXC에서는 ETH를 얻을 수 있으며, 동시에 MEXC는 이번 "상하이 업그레이드"를 통해 NFT를 구매하든 웹3.0 프로젝트에 투자하든 최고 품질의 금융 서비스제공할 것입니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?

탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?

2020년에는 DeFi가 번성하기 시작했고, 2021년에는 DeFi 서머가 시장에 불을 지폈습니다. 2022년에는 총 락업된 가치가 2,194억 7,000만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 그렇다면 탈중앙화 금융이란 정확히 무엇일까요?1. 탈중앙화 금융(DeFi)이란 무엇인가요?탈중앙화 금융의 줄임말인 DeFi는 스마트 계약을 통해 블록체인 네트워크에

탈중앙화 대출이란?

탈중앙화 대출이란?

DEX 거래소와 마찬가지로 탈중앙화 대출 역시 탈중앙화 금융의 핵심 요소 중 하나입니다. 2020년 여름의 탈중앙화 금융 (DeFi)가 다양한 DEX 간의 경쟁으로 유동성 경쟁을 촉발했다면, 컴파운드 대출과 DEX의 통합은 흥미로운 트렌드의 프롤로그가 될 것입니다.1. 탈중앙화 대출이란?기존 금융 시스템에서는 사용자가 금융 서비스를 이용하려면 은행 계좌가

탈중앙화 거래소란?

탈중앙화 거래소란?

MEXC, 바이낸스(Binance), 코인베이스(Coinbase) 등과 같은 잘 알려진 거래소는 중앙화 거래소(CEX)에 속합니다. 이와 반대로 흔히 DEX라고 불리는 탈중앙화 거래소가 있습니다.1. DEX와 CEX의 차이점1.1 자산 관리: CEX에서 사용자의 자산은 거래소에서 관리하며 사용자는 자산을 거래소의 지갑으로 입금합니다. 사용자가 자산을 거래소

이더리움이란?

이더리움이란?

종종 &#34;세계의 컴퓨터&#34;라고 불리는 이더리움은 스마트 계약으로 알려진 프로그램을 실행할 수 있는 오픈 소스, 전 세계적으로 탈중앙화된 컴퓨팅 인프라입니다.이더리움은 블록체인을 사용하여 시스템 상태를 동기화하고 저장하며 이더(ETH)를 활용하여 프로그램 실행 중에 소비되는 리소스를 측정하고 할당합니다.이더리움은 개발자에게 탈중앙화 애플리케이션(D

