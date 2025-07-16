다가오는 "이더리움 상하이 업그레이드"에 대한 모든 것: 기대되는 이유는?





먼저, 이더리움의 "상하이 업그레이드"는 상하이와 실질적인 관계가 없으며 단지 "상하이"라는 이름을 채택한 것 뿐입니다. 간단히 말해서 "상하이 업그레이드"는 이더리움의 기술적 업그레이드의 버전 이름이라고 할 수 있습니다.





또한, 모두 알다시피 퍼블릭 체인인 이더리움은 2022년에 버전 1.0에서 버전 2.0으로 업그레이드 되었습니다. 이번 상하이 업그레이드는 버전 2.0으로의 중요한 업그레이드 입니다.





그렇다면 왜 이 업그레이드가 주목받고 있으며 메이저 업그레이드라고 불리는 것일까요? 업그레이드 전과 후의 변화에서 그 답을 찾을 수 있습니다.













상하이 업그레이드 이전에 이더리움은 채굴(PoW)에서 스테이킹(PoS)으로의 생성 방식을 완성했습니다.













세 가지 주요 이더리움 프로토콜 추가:



EIP-4895: 보다 유연한 스테이킹 메커니즘 제공



EIP-3855: 이더리움 네트워크의 트랜잭션 속도 를 높이는 것 을 목표로 함



EIP-3860: 거래 수수료 절감 을 목표로 함







DeFi 및 NFT와 같은 애플리케이션에서 이더리움 네트워크를 사용하는 경험을 개선하고 이더리움 생태계의 유용성과 매력도를 향상시킵니다.









업그레이드 전:





(PoS)로 인해 업그레이드 전 이더리움 생태계에 많은 양의 ETH가 담보로 되어 출금할 수입이 없습니다.



업그레이드 후:





출금할 수 확률이 있습니다. 이더리움에 담보로 된 ETH 와 수입은





대체로 상장 회사가 최대 2년 동안 일부 주식을 잠그는 것을 이해할 수 있습니다. 회사가 기술 혁신을 완료하면 이 주식은 배당금과 함께 시장에 출시될 것입니다.









이 상하이 업그레이드는 전체 이더리움 체인의 모든 경제 생태계에 영향을 미칠 것입니다.









NFT의 부상은 2021년으로 거슬러 올라갑니다. 2021년과 2022년 초에 NFT 생성 열풍을 통해 이더리움 생태 체인은 많은 좋은 사용자 경험과 높은 가스 요금을 얻었습니다. 이 업그레이드는 ETH의 속도를 높이고 트랜젝션 비용을 줄이며 NFT 생태계의 "금 흡수" 능력을 확실히 다시 향상시킬 것입니다. NFT 및 웹3.0 프로젝트에 투자하여 수익을 얻을 수 있는 기회입니다.









ETH의 사용 비용이 줄어들고 자체 기술 혁신이 나타날 때 ETH의 내생적 가치는 지속적으로 증가할 것입니다. 이것이 연초부터 ETH 가격이 약 $1,200에서 약 $1,800로 약 50% 상승한 이유입니다.













이더리움은 출금 제한 메커니즘을 만들기 위해 ETH를 담보로 할 것입니다:





각 에포크에서 약 6.4분마다 6명의 검증인만이 담보된 ETH를 출금할 수 있습니다. 매일 최대 1,350명의 검증자가 스테이킹에서 출금합니다. 이 추정치를 기반으로 상하이 업그레이드 후 이더리움은 매일 최대 43,200 ETH만 출금할 수 있습니다.





스테이킹 "헤징":





주요 ETH2.0 프로토콜은 약 4.8%의 최소 APY(연간 수익률)를 제공하며 여전히 상승 여력이 많습니다. 담보 제공자가 탈퇴하면 상당수의 사용자가 담보로 몰릴 가능성이 있습니다.













