KiloEx는 무기한 계약 거래에 중점을 둔 탈중앙화 거래소(Perp DEX)입니다. 이 거래소는 사용자에게 편리하고 효율적인 거래 경험을 제공하는 동시에, 메커니즘 혁신을 통해 거래의 안정성과 신뢰성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. KiloEx는 BNB 체인, opBNB, Manta, Taiko, Base 등 여러 블록체인을 지원합니다.
KiloEx: 원활한 거래에서 메커니즘 혁신까지, Perp DEX의 재정의

2025년 7월 16일
KiloEx는 무기한 계약 거래에 중점을 둔 탈중앙화 거래소(Perp DEX)입니다. 이 거래소는 사용자에게 편리하고 효율적인 거래 경험을 제공하는 동시에, 메커니즘 혁신을 통해 거래의 안정성과 신뢰성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. KiloEx는 BNB 체인, opBNB, Manta, Taiko, Base 등 여러 블록체인을 지원합니다.

KiloEx는 펀딩 비율 차이를 활용하여 무기한 계약 가격을 현물 가격에 고정함으로써 가격 안정성을 보장합니다. KiloEx 플랫폼에서 거래할 때 사용자는 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다:

  • 네이티브 가스 토큰 불필요: USDT 또는 USDC로 가스 수수료를 지불할 수 있어 추가적인 전환이 필요하지 않습니다.
  • 매끄러운 경험을 제공하는 가스 수수료 없는 거래: 번거로운 서명 과정이 없어 사용자 친화적인 거래 경험을 보장합니다.
  • CEX와 견줄 수 있는 효율적인 실행: 최적화된 기술로 거래 속도와 상호 작용 효율성을 향상시킵니다.
공식 데이터에 따르면, KiloEx의 총 거래량은 360억 달러를 초과했고 미결제 약정은 800만 달러를 초과했습니다(24시간 미결제 약정 130만 달러 포함). 이 플랫폼의 사용자는 약 800만 명이고, 텔레그램 커뮤니티의 회원은 100만 명을 넘었습니다.


1. KiloEx의 핵심 기능과 장점


KiloEx는 완전히 탈중앙화된 무기한 계약 프로토콜을 제공하며, BTC, ETH, 밈코인, DeFi 토큰, AI 관련 자산, 외환 거래 페어 등 70개 이상의 암호화폐 자산에 대해 최대 125배의 레버리지 거래를 지원합니다. KiloEx는 고유한 볼트(Vault) 유동성 풀 모델을 통해 유동성 효율성을 높이고 안정적인 수익을 보장합니다.

1.1 리스크를 줄이기 위한 이중 풀 구조


KiloEx는 전통적인 호가창 모델을 혁신적인 이중 풀 시스템으로 대체합니다. 이 시스템은 사용자가 유동성 풀과 실시간으로 직접 거래할 수 있도록 합니다. 또한 슬리피지를 제거하고 일방적인 시장 움직임으로 인한 유동성 위험을 완화합니다.

1.2 혁신적인 수익 분배 메커니즘


  • 수수료 분배: 사용자 거래 수수료의 30%가 볼트(Vault)에 할당되며, 나머지는 리베이트 및 생태계 성장에 활용됩니다.
  • 스테이킹 보상: 기본 풀 스테이커는 거래 수수료의 일부를 받으며, 버퍼 풀(Buffer Pool)의 장기 적립을 통해 약세장에서도 경쟁력 있는 수익을 제공하여 주요 이자 농사 프로토콜보다 높은 성과를 달성합니다.
KiloEx는 스마트 계약을 통해 리베이트 수익을 고정함으로써, 광범위한 파트너 네트워크를 구축하여 플랫폼의 사용자 수를 기하급수적으로 늘리고 있습니다.

1.3 초보자에게 친숙하고 직관적인 디자인


KiloEx는 초보자를 위해 간소화된 거래 인터페이스를 제공합니다. 복잡한 매개변수를 숨기고 단 3단계로 포지션 오픈과 청산을 가능하게 합니다. 청산 위험이 있는 경우, 사용자가 원금 전체를 잃지 않도록 부분 청산 메커니즘이 구현됩니다.


1.4 하이브리드 볼트(Hybrid Vault)로 다중 자산 유동성 제공


하이브리드 볼트를 사용하면 여러 유형의 자산에 유동성을 제공하여 자본 구조를 최적화하면서 LST 및 기타 주류 자산에 대한 실질적이고 실질적인 수익을 창출할 수 있습니다. 하이브리드 볼트는 두 부분으로 구성되어 있습니다. USDT는 전체 볼트 가치의 절반을 차지하고, 나머지 절반은 비 USDT 자산으로 구성됩니다. 이처럼 높은 수익률은 볼트 모델 내에서 사용자가 기여하는 거래 수수료에서 비롯됩니다.

1.5 원활한 크로스체인 거래를 위한 멀티체인 배포


KiloEx는 BNB 체인, opBNB, Manta, Taiko, Base 등 여러 블록체인을 지원합니다. 내장된 크로스체인 브리지를 통해 사용자는 네트워크 간에 원활하게 전환할 수 있습니다. 앞으로 KiloEx는 Solana와 같은 다른 퍼블릭 체인으로 확장할 계획입니다.

2. MEXC에서 KiloEx 토큰을 구매하는 방법


KILO는 KiloEx 플랫폼의 네이티브 토큰으로, 총 공급량은 10억 개입니다. 이 토큰은 사용자에게 플랫폼 거버넌스 참여, 거래 수수료 공유, 스테이킹 보상 등 다양한 혜택을 제공합니다. KiloEx의 토큰 이코노미에 대한 자세한 내용은 “KiloEx: 혁신적인 토큰 경제를 갖춘 탈중앙화 거래 플랫폼 구축”을 참조해 주세요.

MEXC는 KILO를 현물선물 거래에 공식적으로 상장하여 사용자가 매우 낮은 수수료로 토큰을 거래할 수 있도록 했습니다.

MEXC에서 KILO를 구매하기 위한 단계:
1）MEXC 앱을 열고 로그인하거나 공식 MEXC 웹사이트를 방문하세요.
2）검색창을 사용하여 KILO를 검색한 다음, 현물 또는 선물 거래를 선택하세요.
3）주문 유형을 선택하고, 수량, 가격을 입력한 다음, 거래를 완료하세요.

세계적인 디지털 자산 거래소인 MEXC는 낮은 거래 수수료, 빠른 거래 속도, 다양한 자산 범위, 풍부한 유동성을 제공하여 투자자들이 빠르게 변화하는 암호화폐 시장에서 기회를 잡을 수 있도록 돕습니다.

면책 조항: 이 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만 제공하며 투자 조언을 제공하지 않습니다. 관련된 위험을 완전히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 사용자가 취하는 모든 투자 조치는 이 사이트와 무관합니다.


MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

Eclipse: 이더리움과 솔라나를 통합한 통합 레이어 2 솔루션

Eclipse: 이더리움과 솔라나를 통합한 통합 레이어 2 솔루션

Eclipse는 솔라나 가상머신(SVM) 환경 내에서 작동하는 이더리움 최초의 레이어 2 솔루션입니다. 모듈식 아키텍처는 웹3.0 애플리케이션과 dApp에서 수백만 명의 사용자에게 빠르고 안전하며 유연한 상호작용을 지원하는 데 필요한 기본 인프라를 제공하도록 설계되었습니다.1. Eclipse의 배경과 기원Eclipse는 블록체인 생태계 내에서 계속되는 확장

StakeStone (STO)이란? 크로스체인 유동성 플랫폼이 수익을 극대화하는 방법 자세히 살펴보기

StakeStone (STO)이란? 크로스체인 유동성 플랫폼이 수익을 극대화하는 방법 자세히 살펴보기

암호화폐 시장에서 유동성과 수익률은 종종 상충하는 목표로 여겨집니다. 하지만 StakeStone은 자체 토큰 STO를 활용한 크로스체인 유동성 인프라로 이 문제를 혁신적으로 해결합니다. 이를 통해 높은 유동성과 최적화된 수익을 동시에 달성할 수 있습니다. 이번 글에서는 StakeStone의 핵심 기능과 디지털 자산 시장에서 유동성을 새롭게 정의하는 방식을

MilkyWay: 블록체인 보안을 통합하고 모듈형 생태계를 강화하다

MilkyWay: 블록체인 보안을 통합하고 모듈형 생태계를 강화하다

현재 블록체인 생태계는 프로젝트와 체인이 각각 자체 검증자와 스테이킹 네트워크를 통해 독립적으로 운영되는 등 파편화된 보안에 직면해 있습니다. 이로 인해 자산이 분산되고 보안이 약화되며 중복 인프라로 인한 비효율성이 발생합니다.MilkyWay는 리스테이킹을 통해 이러한 문제를 해결하여 스테이킹된 자산이 여러 체인을 동시에 보호할 수 있도록 합니다. 검증자

텔레그램 봇 한 번에 이해하기

텔레그램 봇 한 번에 이해하기

세계 최고의 소셜 앱 중 하나인 텔레그램(Telegram)은 8억 명 이상의 사용자를 자랑하며 매일 250만 명 이상의 신규 등록이 이루어지고 있습니다. 사용자는 보안과 암호화 때문에 다른 많은 선택지보다 텔레그램을 선호합니다.텔레그램 봇은 항상 플랫폼의 주요 기능이었으며, 많은 그룹이 자동화 운영, 인증 및 스팸 제거를 위해 제 3자 봇을 사용합니다.디스

