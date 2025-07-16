KiloEx: 원활한 거래에서 메커니즘 혁신까지, Perp DEX의 재정의





KiloEx 는 무기한 계약 거래에 중점을 둔 탈중앙화 거래소(Perp DEX)입니다. 이 거래소는 사용자에게 편리하고 효율적인 거래 경험을 제공하는 동시에, 메커니즘 혁신을 통해 거래의 안정성과 신뢰성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. KiloEx는 BNB 체인, opBNB, Manta, Taiko, Base 등 여러 블록체인을 지원합니다.





KiloEx는 펀딩 비율 차이를 활용하여 무기한 계약 가격을 현물 가격에 고정함으로써 가격 안정성을 보장합니다. KiloEx 플랫폼에서 거래할 때 사용자는 다음과 같은 이점을 누릴 수 있습니다:





네이티브 가스 토큰 불필요 : USDT 또는 USDC로 가스 수수료를 지불할 수 있어 추가적인 전환이 필요하지 않습니다.

매끄러운 경험을 제공하는 가스 수수료 없는 거래 : 번거로운 서명 과정이 없어 사용자 친화적인 거래 경험을 보장합니다.

CEX와 견줄 수 있는 효율적인 실행: 최적화된 기술로 거래 속도와 상호 작용 효율성을 향상시킵니다.

공식 데이터에 따르면, KiloEx의 총 거래량은 360억 달러를 초과했고 미결제 약정은 800만 달러를 초과했습니다(24시간 미결제 약정 130만 달러 포함). 이 플랫폼의 사용자는 약 800만 명이고, 텔레그램 커뮤니티의 회원은 100만 명을 넘었습니다.













KiloEx는 완전히 탈중앙화된 무기한 계약 프로토콜을 제공하며, BTC, ETH, 밈코인, DeFi 토큰, AI 관련 자산, 외환 거래 페어 등 70개 이상의 암호화폐 자산에 대해 최대 125배의 레버리지 거래를 지원합니다. KiloEx는 고유한 볼트(Vault) 유동성 풀 모델을 통해 유동성 효율성을 높이고 안정적인 수익을 보장합니다.









KiloEx는 전통적인 호가창 모델을 혁신적인 이중 풀 시스템으로 대체합니다. 이 시스템은 사용자가 유동성 풀과 실시간으로 직접 거래할 수 있도록 합니다. 또한 슬리피지를 제거하고 일방적인 시장 움직임으로 인한 유동성 위험을 완화합니다.









수수료 분배: 사용자 거래 수수료의 30%가 볼트(Vault)에 할당되며, 나머지는 리베이트 및 생태계 성장에 활용됩니다.

스테이킹 보상: 기본 풀 스테이커는 거래 수수료의 일부를 받으며, 버퍼 풀(Buffer Pool)의 장기 적립을 통해 약세장에서도 경쟁력 있는 수익을 제공하여 주요 이자 농사 프로토콜보다 높은 성과를 달성합니다.

KiloEx는 스마트 계약을 통해 리베이트 수익을 고정함으로써, 광범위한 파트너 네트워크를 구축하여 플랫폼의 사용자 수를 기하급수적으로 늘리고 있습니다.









KiloEx는 초보자를 위해 간소화된 거래 인터페이스를 제공합니다. 복잡한 매개변수를 숨기고 단 3단계로 포지션 오픈과 청산을 가능하게 합니다. 청산 위험이 있는 경우, 사용자가 원금 전체를 잃지 않도록 부분 청산 메커니즘이 구현됩니다.













하이브리드 볼트를 사용하면 여러 유형의 자산에 유동성을 제공하여 자본 구조를 최적화하면서 LST 및 기타 주류 자산에 대한 실질적이고 실질적인 수익을 창출할 수 있습니다. 하이브리드 볼트는 두 부분으로 구성되어 있습니다. USDT는 전체 볼트 가치의 절반을 차지하고, 나머지 절반은 비 USDT 자산으로 구성됩니다. 이처럼 높은 수익률은 볼트 모델 내에서 사용자가 기여하는 거래 수수료에서 비롯됩니다.









KiloEx는 BNB 체인, opBNB, Manta, Taiko, Base 등 여러 블록체인을 지원합니다. 내장된 크로스체인 브리지를 통해 사용자는 네트워크 간에 원활하게 전환할 수 있습니다. 앞으로 KiloEx는 Solana와 같은 다른 퍼블릭 체인으로 확장할 계획입니다.









KILO는 KiloEx 플랫폼의 네이티브 토큰으로, 총 공급량은 10억 개입니다. 이 토큰은 사용자에게 플랫폼 거버넌스 참여, 거래 수수료 공유, 스테이킹 보상 등 다양한 혜택을 제공합니다. KiloEx의 토큰 이코노미에 대한 자세한 내용은 “ KiloEx: 혁신적인 토큰 경제를 갖춘 탈중앙화 거래 플랫폼 구축 ”을 참조해 주세요.





MEXC는 KILO를 현물 선물 거래에 공식적으로 상장하여 사용자가 매우 낮은 수수료로 토큰을 거래할 수 있도록 했습니다.





MEXC에서 KILO를 구매하기 위한 단계:

MEXC 앱을 열고 로그인하거나 공식 MEXC 웹사이트를 방문하세요. 1）을 열고 로그인하거나를 방문하세요.

KILO를 검색한 다음, 현물 또는 선물 거래를 선택하세요. 2）검색창을 사용하여를 검색한 다음,또는를 선택하세요.

3）주문 유형을 선택하고, 수량, 가격을 입력한 다음, 거래를 완료하세요.





세계적인 디지털 자산 거래소인 MEXC는 낮은 거래 수수료, 빠른 거래 속도, 다양한 자산 범위, 풍부한 유동성을 제공하여 투자자들이 빠르게 변화하는 암호화폐 시장에서 기회를 잡을 수 있도록 돕습니다.





면책 조항: 이 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만 제공하며 투자 조언을 제공하지 않습니다. 관련된 위험을 완전히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 사용자가 취하는 모든 투자 조치는 이 사이트와 무관합니다.