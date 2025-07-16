KiloEx: 혁신적인 토큰 경제를 갖춘 탈중앙화 거래 플랫폼 구축

KiloEx 는 다기능 탈중앙화 거래 플랫폼을 만드는 데 전념하는 혁신적인 블록체인 프로젝트입니다. 사용자에게 원활하고 안전하며 효율적인 암호화폐 거래 경험을 제공합니다. 기본적인 거래 기능 외에도 KiloEx는 스테이킹, 유동성 풀, 보상 메커니즘을 통합하여 암호화폐 애호가 및 투자자에게 포괄적인 서비스를 제공합니다.





암호화폐와 DeFi 공간에서 토크노믹스는 프로젝트의 성공에 중요한 요소입니다. KiloEx는 혁신적인 토큰 경제 모델을 통해 장기적인 지속 가능성을 보장하고, 사용자 참여를 장려하며, 유동성 공급자를 유치합니다.









KiloEx의 토큰 경제는 KILO와 xKILO라는 두 가지 네이티브 토큰을 중심으로 이루어집니다. 각 토큰은 고유한 기능을 수행하는 동시에 플랫폼의 안정적인 생태계를 유지하기 위해 함께 작동합니다.





KILO : KiloEx 플랫폼의 기본 유틸리티 토큰으로, 거래 수수료 지불, 거버넌스 참여, 사용자 보상 등에 사용됩니다.

xKILO: 수익 분배, 인센티브 메커니즘, 리스크 관리를 위해 주로 사용되는 양도 불가능한 유동성이 없는 토큰입니다.









KiloEx 토큰 경제의 두 가지 핵심 기둥은 KILO와 xKILO입니다. 이들은 기능적으로 서로를 보완하여 플랫폼의 건전한 발전을 보장합니다.





1:1 교환 메커니즘: 사용자는 수익 공유의 혜택을 받기 위해 KILO를 xKILO로 교환할 수 있습니다. 이 메커니즘을 통해 KILO는 유동성 관리를 지원하고 xKILO는 플랫폼 생태계에 대한 장기적인 참여를 장려할 수 있습니다.

인센티브 메커니즘: xKILO를 스테이킹하는 사용자는 플랫폼 거래 수수료의 일부를 받을 뿐만 아니라 추가적인 보상과 특권을 누릴 수 있습니다. 이 이중 인센티브 시스템은 플랫폼 활동을 유지하고, 사용자 충성도를 강화하며, 지속적인 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다.













xKILO는 KiloEx의 수익 분배 메커니즘에서 중심적인 역할을 합니다. 사용자가 KILO를 xKILO로 전환하면 플랫폼 수익 분배의 대상이 됩니다. 특히, 단일 스테이킹 풀에 참여하는 사용자는 xKILO와 USDT 보상을 받을 수 있을 뿐 아니라 거래 수수료의 일부를 받을 수 있습니다.





거래 수수료 분배는 다음과 같은 구조를 따릅니다:





플랫폼 성장과 운영에 40%가 할당됩니다.

장기 보유와 참여를 장려하기 위해 xKILO 보유자에게 30%가 보상으로 지급됩니다.

시장 안정성과 원활한 거래를 보장하기 위해 유동성 풀에 30%가 할당됩니다.









xKILO를 스테이킹하는 사용자는 수익 분배에 참여할 수 있을 뿐 아니라 거래 수수료 할인, 새로운 플랫폼 기능에 대한 우선 접근권 등 VIP 특전을 잠금 해제할 수 있습니다. 이러한 구조는 장기 보유와 스테이킹을 장려하여 KiloEx의 생태계를 더욱 건강하게 만듭니다.









사용자는 상환 옵션을 사용자 정의하여 스테이킹한 xKILO를 KILO로 다시 상환할 수 있습니다. 이 과정을 통해 사용자는 상환 비율(50%에서 100%)과 기간(15일에서 6개월)을 선택할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 사용자는 시장 상황과 개인 투자 목표에 맞게 KILO 보상을 전략적으로 관리할 수 있습니다.









xKILO는 거래 수수료 분배 외에도 KiloEx 내에서 핵심적인 보상 및 인센티브 메커니즘의 역할을 합니다. 파트너 및 사용자 보상을 포함한 플랫폼 운영에 사용되며, 플랫폼 재무 및 기타 특정 사용 사례에서 중요한 역할을 합니다.









iloEx는 두 가지 핵심 토큰을 중심으로 구축되었습니다: 유틸리티 토큰 KILO와 에스크로 토큰 xKILO,총 공급량은 10억 개입니다. 초기 유통 공급량은 21.17%로, 토큰 생성 이벤트(TGE)와 초기 화이트리스트 사용자를 위한 커뮤니티 에어드랍에 의해 결정됩니다. 토큰 분배는 다음과 같습니다:





생태계에 27% 할당, 4년에 걸쳐 선형적으로 출시

충성도가 높은 사용자에게 10% 에어드랍으로 배분

향후 스테이킹 보상을 위해 8% 4년에 걸쳐 배분

팀과 향후 확장 계획에 20% 할당, 1년 락업 기간과 3년 배분 기간 적용

프라이빗 세일에 8% 할당, 1년 락업 기간과 3년 배분 기간 적용

전략적 투자에 10% 할당, 1년 락업 및 3년 배분 기간 적용

어드바이저에게 5% 할당, 1년 락업 및 3년 배분 기간 적용

유동성 공급자에게 5% 할당

바이낸스 지갑을 통한 TGE 전용 공개 판매에 5% 할당

마케팅을 위해 2% 비축

이번 TGE 에어드랍을 위해 KiloEx는 $KILO와 $xKILO 토큰의 8.5%를 BNB 체인에 배포할 예정이며, 나머지 1.5%는 향후 에어드랍 이벤트를 통해 분배될 예정입니다. 출시 첫해에는 팀과 투자자 토큰이 락업 상태로 유지되어 공정하고 커뮤니티 중심의 출시 절차를 보장합니다.













거래 수수료 분배는 KiloEx 토큰 이코노미 모델의 중요한 부분입니다. 플랫폼은 다양한 이해관계자에게 수수료를 할당함으로써 균형 잡힌 이해관계를 보장하고, 안정적이고 건강한 생태계를 조성합니다.





거래 수수료 분배: 거래자가 지불하는 수수료는 플랫폼 생태계, xKILO 보유자, 유동성 풀에 비례적으로 분배됩니다. 이 메커니즘은 사용자가 xKILO를 보유하도록 장려할 뿐만 아니라 플랫폼이 향후 개발을 위한 충분한 자금을 확보할 수 있도록 합니다.





플랫폼 자금 관리 및 수익성: KiloEx의 자금 관리 시스템은 시장 동향을 정확하게 예측하는 거래자가 수익을 얻을 수 있도록 하는 한편, 잘못된 예측을 하는 거래자는 자금 관리 시스템으로부터 마진 보상을 받습니다. 이 설계는 충분한 자금을 보유한 유동성 풀을 유지하면서 공정하고 안정적인 거래 환경을 제공합니다.









KiloEx의 토큰 이코노미 모델은 플랫폼의 지속 가능성을 보장하고 장기적인 사용자 참여를 장려하도록 설계되었습니다. KILO와 xKILO의 결합은 거래소에 유동성과 인센티브를 제공할 뿐만 아니라 사용자에게 소득 공유, 리스크 관리 및 유연한 투자 옵션을 제공합니다. 탈중앙화 금융이 계속 발전함에 따라 KiloEx의 혁신적인 모델은 플랫폼 성장을 촉진하기 위해 더 많은 사용자, 유동성 공급자 및 파트너를 유치하여 업계 벤치마크가 될 잠재력을 가지고 있습니다.





면책 조항: 이 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 자문 또는 기타 관련 서비스를 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권장하는 것도 아닙니다. MEXC 신규 사용자 튜토리얼은 참고용 정보만을 제공하며, 투자 조언을 제공하지 않습니다. 관련된 위험을 충분히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 행동에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.