튜토리얼/마켓 인사이트/이벤트 존/Kickstarter...조정 및 업그레이드!

Kickstarter 및 Launchpool 이벤트 계수 규칙 조정 및 업그레이드!

2025년 8월 22일MEXC
Kickstarter 및 Launchpool 이벤트는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. 활발한 참여를 유도하고 보상을 늘리기 위해 MEXC는 Kickstarter 및 Launchpool 이벤트의 레벨 보상 계수 규칙을 조정했습니다. 조정 된 사항은 다음과 같습니다:

  • 조정 전: 이벤트에 MX를 많이 커밋할수록 해당 커밋 계수가 높아지고, 더 많은 보상을 공유.
  • 조정 후: 이벤트에 초대한 유효 사용자 수가 많을수록 해당 커밋 계수가 높아지고, 더 많은 보상을 공유.

초대한 유효 사용자 수에 따른 레벨 및 계수 관련 세부 사항은 아래 표와 같습니다:
레벨
요구 사항 (MX 보유)
계수
V1
5 MX 24시간 연속 보유
x1
V2
유효 사용자 1명 초대
x1.5
V3
유효 사용자 2명 초대
x1.55
V4
유효 사용자 3명 초대
x1.6
V5
유효 사용자 4명 초대
x1.65
V6
유효 사용자 5명 초대
x1.7
V7
유효 사용자 6명 초대
x1.75

계수 관련 설명:


앞서 언급했듯이 Kickstarter 및 Launchpool 이벤트의 레벨 계수 규칙이 조정됨에 따라, 초대한 유효 사용자 수가 많을수록 해당 커밋 계수가 높아지고 더 많은 보상을 공유하게 됩니다. 이를 간단한 예로 설명해 보겠습니다.

현재 사용자 A와 B가 각각 1,000 MX를 24시간 보유하고 Kickstarter 이벤트에 참여하고자 한다고 가정해 보겠습니다. 사용자 A는 유효한 사용자를 초대하지 않았으므로 해당 계수는 1입니다. 사용자 B는 유효한 사용자 1명을 초대했으므로 해당 계수는 1.5입니다. 따라서:
  • 사용자 A의 보상 = 1,000 * 1 / ( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 )
  • 사용자 B의 보상 = 1,000 * 1.5 / ( 1,000 * 1 + 1,000 * 1.5 )

유의 사항:


1) 유효 사용자는 등록 후 첫 입금을 완료한 날로부터 7일 이내에 최소 100 USDT의 입금액을 누적하고, 최소 1회 이상의 선물 거래를 진행한 사용자로 정의됩니다(거래 금액은 관계 없음).

2) 입금에 내부 이체는 포함되지 않습니다. 온체인 입금, P2P 거래 및 법정화폐 구매는 모두 입금으로 간주됩니다.

3) 시스템은 유효 초대 사용자 수(30일 동안 유효)의 스냅샷을 찍고 다음 날 레벨을 업데이트합니다. 사용자는 이벤트 페이지에서 자신의 계정 레벨 계수를 확인할 수 있습니다.

Kickstarter & Launchpool 소개


Kickstarter 및 Launchpool 이벤트는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. 보유하고 있는 MX의 수량이 5 MX 이상이라면, 이벤트 페이지에서 한 번의 클릭으로 진행 중인 모든 에어드랍 이벤트에 참여할 수 있습니다. 또한, "킥스타터에 참여하는 방법" 및 "Launchpool란 무엇인가요?"에서 자세한 참여 방법에 대해 알아볼 수 있습니다. Kickstarter 및 Launchpool 이벤트 중에는 MX가 잠기지 않으며, MX 토큰을 계속 사용할 수 있습니다.

보유량이 5 MX 미만일 경우, 이후의 Kickstarter 및 Launchpool 이벤트 참여에 영향을 미칠 수 있으므로, 커밋 기간 시작 전일 00:59 (KST)까지 현물 계정에 최소 5 MX 이상의 잔액을 유지해야 이벤트에 참여할 수 있습니다. 이벤트 종료 후, 에어드랍은 귀하의 현물 계정으로 분배됩니다.

MEXC는 매월 120회 이상의 에어드랍 이벤트를 진행하며, 누적 APY는 최대 66.5%에 달합니다. MX 에어드랍 수익률은 세계 최고로, 사용자가 더 많은 수익을 올릴 수 있도록 하고 있습니다. 또한, MX 토큰을 오래 보유해왔다면 토큰 가격 상승으로 인해 상당한 수익을 얻었을 가능성이 높습니다. 연초 2.6 USDT의 가격에 비해 MX는 현재 약 53.1% 상승했습니다.

MX 토큰을 보유하면 토큰 가격 상승의 혜택을 누릴 수 있을 뿐만 아니라, 매월 무료 에어드랍 혜택으로 인기 프로젝트 토큰을 무료로 획득할 수 있는 기회가 주어집니다. 지금 MEXC에서 MX 토큰을 거래하고 업계 최저 거래 수수료 혜택을 받아보세요. 또한 메이커의 경우 거래 수수료 0 혜택을 누릴 수 있습니다. MX 보유자 커뮤니티의 일원이 되시길 기대합니다!

면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 매수, 매도 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 책임을 지지 않습니다.


