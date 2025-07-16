KernelDAO: Web3의 자본 효율성을 높이는 리스테이킹의 선구자

MEXC는 2025년 4월 14일에 현물 및 선물 거래에 대한 KERNEL 공식 상장을 기쁜 마음으로 알려드립니다. 자세한 일정은 다음과 같습니다: KERNEL/USDT 현물 거래: 2025년 4월 14일 21:00 (KST) KERNELUSDC 선물 거래: 2025년 4월 14일 21:20 (KST) KERNEL 토큰 입금이 MEXC에서 가능해졌습니다. MEXC는 2025년 4월 14일에 현물 및 선물 거래에 대한 KERNEL 공식 상장을 기쁜 마음으로 알려드립니다. 자세한 일정은 다음과 같습니다: KERNEL/USDT 현물 거래: 2025년 4월 14일 21:00 (KST) KERNELUSDC 선물 거래: 2025년 4월 14일 21:20 (KST) KERNEL 토큰 입금이 MEXC에서 가능해졌습니다.
MEXC는 2025년 4월 14일에 현물 및 선물 거래에 대한 KERNEL 공식 상장을 기쁜 마음으로 알려드립니다. 자세한 일정은 다음과 같습니다:

  • KERNEL/USDT 현물 거래: 2025년 4월 14일 21:00 (KST)
  • KERNELUSDC 선물 거래: 2025년 4월 14일 21:20 (KST)

KERNEL 토큰 입금이 MEXC에서 가능해졌습니다. 사용자는 거래를 준비하기 위해 KERNEL 토큰을 미리 입금할 수 있습니다.

또한, MEXC에서 진행되는 KERNEL Airdrop+이벤트에 여러분을 초대합니다. 입금 및 거래 미션을 완료하고 135,000 USDT 상금을 공유하세요!

1. KernelDAO 개요와 구조


KernelDAO는 지분증명(PoS) 생태계를 재편하는 선구적인 리스테이킹 프로토콜입니다. KernelDAO는 공유된 보안을 잠금 해제하고 추가 수익 기회를 창출함으로써 자본 효율성을 크게 향상시키는 동시에 탈중앙화 네트워크에 비용 효율적인 보안을 제공합니다.

현재까지 KernelDAO는 이더리움, BNB 체인, Arbitrum, Optimism 등 10개 이상의 블록체인 생태계에 배포되었으며, 총 예치 자산(TVL)이 20억 달러를 초과하는 등 꾸준히 증가하고 있습니다.

KernelDAO의 인프라는 세 가지 핵심 제품을 중심으로 구축되었습니다:

Kernel: 출시 3개월 만에 TVL이 6억 6천만 달러를 돌파하고 월 평균 성장률 40%를 유지하고 있는 BNB 체인의 가장 선도적인 리스테이킹 인프라입니다.
Kelp LRT: 이더리움 생태계에서 두 번째로 큰 유동성 리스테이킹 토큰(LRT) 프로토콜로, 현재까지 600,000 ETH 이상이 스테이킹되었습니다.
Gain: 토큰화된 보상 솔루션은 사용자의 수익 잠재력을 극대화하고 최상위 에어드랍에 원활하게 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 직관적인 보상 모델 덕분에 Gain의 시가총액은 1억 2천만 달러 이상의 유기적 성장을 달성했습니다.

KernelDAO는 스테이커, 개발자, 프로토콜을 강화함으로써 차세대 리스테이킹 혁신을 이끌어가고 있습니다. KernelDAO의 더 넓은 사명은 신흥 기술에 대한 포괄적인 접근을 가능하게 하고 탈중앙화 경제를 보호하는 기초적인 기둥 역할을 하는 것입니다.

2. KernelDAO 토크노믹스 및 분배 전략


KERNEL 토큰은 Kernel, Kelp LRT, Gain 생태계 전반에 걸쳐 통합 거버넌스 자산으로 기능하며, KernelDAO 프로토콜 제품군 전반에 걸쳐 기초적이고 통합적인 역할을 수행합니다.

KERNEL의 총 공급량은 10억 개로 제한되며, 초기 유통 공급량은 162,317,496 KERNEL로, 출시 총 발행량의 16.23%를 차지합니다.

KernelDAO는 탈중앙화 거버넌스, 지속 가능한 생태계 개발, 장기적인 가치 창출, 공정한 분배라는 핵심 원칙에 부합하도록 설계된 커뮤니티 우선 토큰 분배 프레임워크를 사용합니다. 공식 백서에 설명된 대로 토큰 분배 전략은 다음과 같이 구성되어 있습니다:
사용자 및 커뮤니티 (55%)
시즌 1 에어드랍에 10% 할당
시즌 2와 3에 각각 5% 할당
장기적인 커뮤니티 보상용으로 35%가 배성되며, 일정 기간에 걸쳐 점진적으로 잠금 해제
팀 (20%)
30개월의 베스팅 기간 적용
출시 토큰 할당 없음
프라이빗 세일 (20%)
——
생태계 기금 (5%)
——


3. KERNEL 토큰의 유용성


KERNEL 토큰은 Kernel 및 Kelp 생태계 전반에 걸쳐 필수적이고 통합적인 역할을 합니다. 주요 유용성은 다음과 같습니다.

1) KERNEL을 통한 공유 보안

사용자가 KERNEL을 스테이킹함으로써 Kernel 플랫폼에 구축된 탈중앙화 애플리케이션에 경제적 보안을 제공하여 생태계의 견고함과 신뢰성에 기여할 수 있습니다.

2) 슬래싱 보험 메커니즘
스테이킹한 KERNEL 토큰은 rsETH 및 기타 프로토콜 참여자와 관련된 슬래싱 사건에 대한 보험 역할을 합니다. 그 대가로, 스테이킹한 사람들은 프로토콜 보상의 일부를 받을 수 있습니다다. 또한, 이러한 스테이킹된 토큰은 Kernel 플랫폼 자체에서 발생할 수 있는 슬래싱 사건을 인수하는 데 도움이 되며, 보상 분배를 통한 참여 유인과 리스크 완화를 동시에 달성합니다.

3) 거버넌스 참여
  • Kernel 플랫폼 거버넌스: KERNEL 보유자는 프로토콜 수수료, 슬래싱 조건, 기타 플랫폼 관련 매개 변수 등 주요 거버넌스 사안에 대해 투표할 수 있습니다.
  • Kelp LRT 및 Gain의 거버넌스: 토큰 보유자는 AVS(Actively Validated Services)의 선정 및 리밸런싱, 운영자 제안, 기타 전략적 이니셔티브 등 더 넓은 생태계 전반의 거버넌스 결정에 참여할 수 있습니다.

본질적으로 KERNEL은 커널과 켈프 생태계 내에서 거버넌스의 중추적 역할을 수행하는 동시에 경제적 안정성을 강화하는 메커니즘의 역할을 수행함으로써 장기적인 탈중앙화 인프라 개발의 핵심 요소로 자리매김하고 있습니다.

4. KernelDAO 펀딩 개요


2024년, KernelDAO는 Binance Labs, Laser Digital, SCB Limited, Hypersphere Ventures 등 저명한 기관 투자자들이 주도하는 전략적 펀딩에서 1천만 달러를 성공적으로 확보했습니다.

또한, KernelDAO는 Laser Digital, SCB Limited, Hypersphere Ventures, Cypher Capital과 같은 주요 투자 파트너의 지원을 받아 4천만 달러 규모의 전략적 생태계 펀드를 출범시켰습니다. 이 펀드는 Kernel의 리스테이킹 인프라를 통합할 45개 이상의 혁신적인 프로젝트 개발을 가속화하고, KERNEL의 유용성을 더욱 향상시키며, BNB 체인 생태계 내에서 KERNEL의 입지를 확대하는 데 전념하고 있습니다.

5. KernelDAO의 전략적 비전


KernelDAO는 다음과 같은 다양한 신흥 시장 기회를 활용하기 위한 전략적 위치를 확보하고 있습니다:

  • 이더리움 및 기타 주요 블록체인 자산에 대한 유동성 리스테이킹 솔루션 제공
  • BNB 체인과 같은 레이어-1 생태계 전반에 걸쳐 견고한 리스테이킹 인프라 구축, 향후 더 많은 블록체인 네트워크로 확장 예정
  • 토큰화된 DeFi, CeFi, 그리고 실물 자산(RWA) 통합의 개발을 통해 DeFi, CeFi, 그리고 전통적인 금융 간의 경계를 연결

KernelDAO는 탄탄하고 혁신적인 제품과 인프라를 지속적으로 개발함으로써, DeFi 생태계를 재편하고 참여자들에게 지속 가능하고 장기적인 가치를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

6. MEXC에서 KERNEL 토큰을 구입하는 방법


높은 유동성, 낮은 수수료, 유연한 레버리지, 안전하고 원활한 사용자 경험을 제공하는 거래 플랫폼을 찾고 있다면 MEXC가 이상적인 선택입니다. MEXC는 현물 및 선물 거래 모두에 KERNEL 토큰을 상장하는 최초의 거래소가 될 것입니다. MEXC에서 아래 3단계만 따라 하면 바로 KERNEL 거래를 시작할 수 있습니다:

1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트에 접속하여 로그인합니다.
2) 검색창에 “KERNEL”을 입력하고 현물 또는 선물 거래 페어를 선택합니다.
3) 주문 유형을 선택하고 수량과 가격을 입력한 다음 주문을 합니다.


면책조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유를 권장하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 이 정보를 제공하며 투자 조언을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련된 위험을 완전히 이해하고 신중하게 행동하십시오. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


