Kaspa 토크노믹스 설명: 공정한 출시, 점진적 반감기, 지속 가능한 분배

Kaspa 토큰 이코노미는 공정한 분배, 탈중앙화, 장기적인 지속가능성을 촉진하기 위해 설계된 생태계의 핵심 요소입니다. Kaspa의 토큰 발행 모델은 사토시 나카모토(Satoshi Nakamoto)가 비트코인에 도입한 핵심 원칙을 기반으로 하며, 혁신적인 반감기 메커니즘과 공정한 채굴 절차를 통해 기존 블록체인 토큰 분배의 단점을 해결합니다.

1. Kaspa 토큰 개요


Kaspa 토큰(거래 페어: *URLS-KAS_USDT*)은 총 287억 개의 토큰이 발행되어 있으며 점진적인 배출량 감소 모델을 사용하여 발행량을 조절합니다. 4년마다 발생하는 비트코인의 반감기와 달리 Kaspa는 매월 (1/2)^(1/12), 약 8.33%의 비율로 점진적으로 감소하여 블록 보상이 매년 50%씩 감소합니다. 이러한 설계는 반감기의 디플레이션 특성을 유지하면서 갑작스러운 배출량 감소와 관련된 시장 충격을 피할 수 있습니다.

2. Kaspa 프로젝트의 공정한 출시


Kaspa는 사전 채굴, 사전 판매, 비공개 할당 없이 2021년 11월에 출시되었습니다. 모든 토큰은 채굴을 통해서만 분배되며, 공정하고 투명한 토큰 분배 절차를 보장합니다. 채굴은 처음에는 CPU 하드웨어에 의존했지만, 프로젝트가 성숙해지면서 커뮤니티 기여자들은 접근과 참여를 더욱 민주화하기 위해 GPU 채굴 소프트웨어를 개발했습니다.

3. Kaspa 채굴의 탈중앙화


Kaspa의 블록DAG 아키텍처는 1초 미만의 블록 생성을 지원하여 보상 변동성을 크게 줄이고 솔로 채굴의 실현 가능성을 높입니다. 이를 통해 연산 능력이 낮은 채굴자도 대규모 채굴 풀에 참여하지 않고도 일관된 수익을 얻을 수 있습니다. 결과적으로 이 프로토콜은 채굴 중앙화의 위험을 줄이고 네트워크의 탈중앙화와 보안을 강화합니다.

4. Kaspa 채굴 하드웨어의 진화


CPU 채굴: 메인넷 출시 후 첫 달에는 주로 CPU를 사용하여 채굴 활동이 진행되었습니다. 이를 통해 초기 커뮤니티 멤버들은 네트워크에 쉽게 진입하고 처음부터 참여할 수 있는 기회를 얻을 수 있었습니다.

GPU 채굴: 2021년 12월, 최초의 GPU 채굴 소프트웨어가 Kaspa 커뮤니티 멤버들에 의해 도입되어 채굴 효율성이 크게 향상되고 더 많은 참여자를 유치할 수 있었습니다.

FPGA 채굴: 이후 FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이) 채굴이 점진적으로 도입되어 네트워크 해시 파워와 운영 효율성이 더욱 향상되었습니다.

ASIC 채굴: 2023년 4월, IceRiver는 Kaspa 프로토콜에 최적화된 최초의 애플리케이션 특정 집적 회로(ASIC) 채굴기를 출시하며 새로운 차원의 성능과 확장성을 갖춘 채굴 운영이 가능한 Kaspa의 ASIC 시대를 열었습니다.

5. Kaspa 토큰 분배 원칙


Kaspa의 네이티브 토큰인 KAS는 중앙 집중화와 불평등한 접근을 초래할 수 있는 사전 판매와 비공개 할당을 피하고 채굴을 통해서만 분배됩니다. 이 공정하고 투명한 분배 모델은 모든 채굴자에게 동등한 토큰 획득 기회를 보장하여 커뮤니티의 신뢰를 강화하고 보다 분산된 네트워크를 조성합니다. 점진적인 배출량 감소 메커니즘은 시간이 지남에 따라 토큰 공급을 통제함으로써 장기적인 가치 지속 가능성을 더욱 지원합니다.

6. Kaspa 토크노믹스의 전략적 역할


KAS 토큰은 교환 수단일 뿐만 아니라 Kaspa 생태계 내에서 주요 인센티브 메커니즘으로 기능합니다. 채굴자는 네트워크 보안을 위해 컴퓨팅 리소스를 제공한 것에 대해 KAS로 보상을 받고, 사용자는 거래 및 네트워크 수수료로 KAS를 활용합니다. 생태계가 발전함에 따라 토큰은 스마트 컨트랙트, 탈중앙화 금융(DeFi), 광범위한 웹3 애플리케이션 등 추가적인 사용 사례에서 점점 더 중요한 역할을 수행하며 전반적인 유틸리티와 가치 제안을 향상시킬 것으로 예상됩니다.

7. Kaspa 구매 방법


1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트를 열고 로그인합니다.
2) 검색창에 “KAS”를 입력하고 KAS 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.
3) 주문 유형을 선택하고 수량 및 가격 매개변수를 입력한 후 거래를 완료합니다.


Kaspa의 토크노믹스는 공정성과 지속가능성에 중점을 두고 있으며, 비트코인의 원래 설계 원칙을 기반으로 혁신적인 발행 메커니즘과 채굴 방법을 도입하여 더 큰 탈중앙화와 더 많은 참여를 달성합니다. Kaspa의 토큰 모델은 Kaspa 생태계를 위한 견고한 기반을 제공할 뿐만 아니라 블록체인 기술의 지속적인 발전을 위한 귀중한 인사이트와 참고자료를 제공합니다.

면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언이 아니며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 추천으로 간주되지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 이 정보를 제공하며 투자 자문을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

