Kaito AI: 웹3.0을 위한 최고의 스마트 정보 플랫폼 구축

빠르게 성장하는 암호화폐 시장에서 정보 파편화는 투자자들에게 중요한 도전 과제입니다. 이 문제를 해결하기 위해 전 Citadel 퀀트 트레이더인 Hu Yu는 Kaito AI 플랫폼을 설립했습니다. 이 플랫폼은 인공지능 기술을 활용하여 X, 디스코드, 다양한 거버넌스 포럼 및 기타 출처에서 얻은 인사이트를 취합하여 투자자에게 종합적인 실시간 운영 인텔리전스를 제공합니다.
1. Kaito AI란 무엇인가요?


빠르게 성장하는 암호화폐 시장에서 정보 파편화는 투자자들에게 중요한 도전 과제입니다. 이 문제를 해결하기 위해 전 Citadel 퀀트 트레이더인 Hu Yu는 Kaito AI 플랫폼을 설립했습니다. 이 플랫폼은 인공지능 기술을 활용하여 X, 디스코드, 다양한 거버넌스 포럼 및 기타 출처에서 얻은 인사이트를 취합하여 투자자에게 종합적인 실시간 운영 인텔리전스를 제공합니다. 암호화폐 업계에서는 “구글과 블룸버그 터미널의 만남”이라는 찬사를 받고 있습니다.

2. Kaito AI 커뮤니티 인센티브 프로그램 및 NFT 발행


커뮤니티를 더욱 성장시키고 사용자 참여를 장려하기 위해 Kaito AI는 “Yap”이라는 포인트 시스템을 도입했습니다. 사용자는 지식을 향상시키고, 고품질의 콘텐츠를 제작하고, 플랫폼에서 다른 사용자와 소통함으로써 Yap 포인트를 획득할 수 있습니다. 공식 발표에 따르면, 이 플랫폼은 선착순 1,000명의 사용자에게 총 150 ETH 상당의 보상을 에어드랍하여 커뮤니티를 더욱 활성화할 계획입니다.

토큰 인센티브 외에도 Kaito AI는 제네시스 NFT 컬렉션도 출시했습니다. 이러한 NFT는 소장 가치가 있을 뿐만 아니라 향후 토큰 분배를 통해 보유자에게 추가적인 경제적 혜택을 제공하여 플랫폼 생태계의 매력을 강화할 수 있습니다.

3. Yap: 토큰화 주목


KAITO 토큰은 플랫폼 내에서 거래 매개체 역할을 할 뿐만 아니라 보유자가 InfoFi 생태계의 정보 흐름에 영향을 미칠 수 있는 메커니즘으로도 사용됩니다. 주요 애플리케이션인 Kaito Connect를 통해 사용자는 Yap 포인트를 사용해 프로젝트에 투표할 수 있으며, 가장 많이 득표한 프로젝트는 Kaito Mindshare 대시보드에 표시됩니다. 초기에는 프로젝트가 투표를 위해 Yap 보유자에게 뇌물을 제공하는 사례가 있었지만, 시간이 지나면서 투표 주기가 짧아짐에 따라 이러한 관행은 줄어들었습니다. 양질의 프로젝트는 노출을 통해 자연스럽게 주목을 받게 됩니다.

Yap은 본질적으로 관심을 토큰화하여 크리에이터의 영향력을 측정하는 척도로 기능합니다. 사용자는 Yap을 활용하여 가치 있는 정보 소스를 발견할 수 있고, 브랜드는 진정성 있고 영향력 있는 크리에이터를 식별할 수 있습니다. 플랫폼은 세 가지 주요 지표를 사용하여 Yap의 영향력을 평가합니다:

  • 주제 관련 콘텐츠의 양: 관련 주제에 대한 게시물의 수입니다.
  • 평판 가중치 참여도: 'Inner Circle Yappers'와의 상호작용이 많을수록 높은 점수를 받습니다.
  • 콘텐츠 품질: 독창성과 깊이가 높은 점수를 받는 핵심 요소입니다.

4. Kaito AI의 토크노믹스 및 펀딩 내역


Kaito AI는 생태계의 핵심 구성 요소로서 네이티브 토큰인 KAITO를 출시할 예정입니다. 이 토큰은 총 10억 개의 토큰이 공급되는 InfoFi (정보 금융) 네트워크의 기본 구성 요소로 사용될 것입니다. 총 공급량의 약 54%는 생태계 성장, 초기 커뮤니티 청구 및 향후 인센티브를 위해 커뮤니티에 할당됩니다.

KAITO 토큰은 거버넌스, 스테이킹, 플랫폼 서비스 결제 수단으로 사용됩니다. 스마트 컨트랙트는 이더리움 레이어 2인 Base 블록체인에 배포되어 트랜잭션 속도를 높이고 비용을 절감합니다.

Kaito AI는 설립 이후 Dragonfly, Mirana, and Folius Ventures 등 여러 유명 벤처캐피털의 지원을 받았습니다. 현재까지 이 프로젝트는 두 차례의 중요한 펀딩 라운드를 성공적으로 완료했습니다:

2023년 2월: Kaito AI는 Dragonfly가 주도한 4,000만 달러의 가치 평가로 530만 달러를 모금했습니다.
2023년 6월: 이 회사는 추가로 550만 달러를 조달하여 시장 가치를 8,750만 달러로 끌어올렸습니다.

5. 결론


웹3.0 시대가 열리면서 암호화폐 투자에서 성공하기 위해서는 정보에 대한 접근과 활용이 중요해졌습니다. Kaito AI는 인공 지능을 활용하여 단편적인 데이터를 통합하고 분석하여 투자자에게 보다 포괄적이고 정확한 리서치 도구를 제공합니다. KAITO 토큰의 공식 출시와 함께 Kaito AI는 암호화폐 투자자들에게 필수적인 도구가 되어 웹3.0 생태계에 더 큰 가치와 참여를 가져다 줄 것입니다.


