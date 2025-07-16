KAI Battle of Three Kingdoms(이하 KAI Battle)는 SEGA의 클래식 IP인 삼국지대전을 기반으로 개발된 전략 자동 전투 카드 게임으로, 플레이어에게 생생한 삼국지 전략 배틀 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. 1. KAI Battle 프로젝트 배경 Battle of Three Kingdoms는 Double Jump TokyoKAI Battle of Three Kingdoms(이하 KAI Battle)는 SEGA의 클래식 IP인 삼국지대전을 기반으로 개발된 전략 자동 전투 카드 게임으로, 플레이어에게 생생한 삼국지 전략 배틀 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다. 1. KAI Battle 프로젝트 배경 Battle of Three Kingdoms는 Double Jump Tokyo
튜토리얼/인기 토큰 영역/프로젝트 소개/KAI Battle ...록체인의 혁신적 융합

KAI Battle of Three Kingdoms: 전략 카드 게임과 블록체인의 혁신적 융합

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본
Story
IP$8.841-3.99%
엔에프티
NFT$0.0000004292-0.92%
Collector Crypt
CARDS$0.1614-8.55%

KAI Battle of Three Kingdoms(이하 KAI Battle)는 SEGA의 클래식 IP인 삼국지대전을 기반으로 개발된 전략 자동 전투 카드 게임으로, 플레이어에게 생생한 삼국지 전략 배틀 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다.

1. KAI Battle 프로젝트 배경


Battle of Three Kingdoms는 Double Jump Tokyo와 SEGA가 공동 개발한 블록체인 전략 카드 게임입니다. 이 게임은 SEGA의 클래식 아케이드 IP인 삼국지대전(2005년 출시)의 공식 라이선스를 취득했으며, PC, iOS, 안드로이드 등 다양한 플랫폼으로 제작되었습니다.

2. KAI Battle의 세 가지 핵심 혁신


2.1 아케이드 전략과 Web3의 만남: 배우기 쉽고, 마스터하기 어려운 게임


이 게임은 삼국지대전의 핵심 게임플레이인 3라운드 자동 전투 시스템과 "심리전"을 그대로 계승합니다. 플레이어는 복잡한 조작 없이 영웅 선택, 팀 구성, 전략적 계획에 따라 승패가 갈리며, 전투는 자동으로 진행됩니다. 따라서 초반 전략적 결정이 승리의 관건이 되며, 깊은 사고가 필수적입니다.

2.2 "리크루트 시스템"으로 혁신하는 TCG 경험


기존 카드 게임은 카드 희귀도에 따른 밸런스 문제를 겪는 경우가 많습니다. KAI Battle의 "리크루트 시스템"은 단순히 높은 등급의 카드를 획득하는 것보다 전략에 집중하도록 설계되어, 지능적인 경쟁의 본질을 회복시킵니다. 신규 플레이어도 통찰력과 전술적 운용으로 승리할 수 있습니다.

2.3 이중 트랙 개발: 일반 카드 + NFT 카드


게임에는 일반 영웅 카드(regular hero cards)와 각성 장수 카드(Awakened Warlord cards, NFT) 두 종류의 카드가 존재합니다. 일반 카드는 일반 게임 플레이를 통해 획득 가능하며 NFT 속성이 없어 모든 플레이어가 참여할 수 있습니다. 각성 장수 카드는 제한된 NFT로, 레벨업과 희귀 아트워크, 고유 스킬을 갖추어 수집 가치와 게임 기능성을 동시에 제공합니다.

3. KAI Battle의 네 가지 핵심 특징


3.1 핵심 게임플레이 모듈


  • 초기 배치: 플레이어는 총 비용 4의 영웅 팀을 초기 배치하여 안정적인 출발점을 마련합니다.
  • 모집 단계: 각 라운드마다 기병, 궁병, 보병, 전차 등 다양한 병종을 모집할 수 있어 전략적인 다양성이 더해집니다.
  • 자동 전투: 전투는 자동으로 진행되며, 전투 전 공격과 수비에 대한 전략적 계획이 승패를 좌우합니다.
  • 3단계 전투: 전투는 초반, 중반, 후반의 세 단계로 나뉘며, 각 단계마다 모집과 배치가 가능합니다. 상대 도시를 점령하면 승리하게 됩니다.

3.2 NFT 시스템 및 마켓플레이스


"각성 장수(Awakened Warlords)" 카드는 NFT로, 마켓플레이스에서 자유롭게 거래할 수 있습니다. 플레이어는 강화한 카드를 판매하거나 거래를 통해 수익을 얻을 수 있으며, 게임 내 자산이 실제 가치를 갖는 Web3 경제를 형성합니다.

3.3 커뮤니티 기반 경쟁 생태계


이 게임은 길드(GvG) 전투, 플레이어 주최 토너먼트, 공식 후원 상위권 대회 등 다양한 커뮤니티 주도 모드를 적극적으로 도입하고 있습니다. 참가자는 에어드랍 포인트나 토큰 보상을 획득할 수 있으며, 이를 통해 커뮤니티의 성장과 활발한 참여가 유도됩니다.

3.4 Oasys 체인 및 플랫폼 지원


이 프로젝트는 게임 생태계를 위해 설계된 블록체인 플랫폼인 Oasys 위에 구축되어 있으며, 높은 TPS와 낮은 가스비를 바탕으로 사용자에게 원활하고 경제적인 환경을 제공합니다.

4. SGC란?


4.1 SGC 개요


KAI Battle은 게임 내 경제의 핵심으로 SGC를 도입합니다. SGC는 Oasys 블록체인에서 발행된 암호화폐로, 플레이어는 게임 참여, 미션 완료, 경기 승리를 통해 SGC 보상을 획득할 수 있습니다. 또한 SGC는 게임 내 디지털 자산 구매, 경매 참여, 실물 보상 교환 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.

4.2 SGC 획득 방법


플레이어는 아래와 같은 방법으로 SGC를 획득할 수 있습니다:
  • 리더보드 순위 보상
  • GvG 전투 승리 보상
  • 공식 또는 커뮤니티 토너먼트 참여
  • 토큰 스테이킹을 통한 배당권 획득

4.3 SGC 소비 방식


  • NFT 카드를 얻기 위한 "각성 카드 팩" 구매
  • 토너먼트, 엔드게임 모드 등 콘텐츠 잠금 해제
  • 커뮤니티 주최 이벤트의 참가 등록비 결제

5. MEXC에서 SGC 토큰 구매 방법


KAI Battle of Three Kingdoms는 SEGA의 클래식 IP를 기반으로 개발된 전략 자동 전투 카드 게임입니다. 원작의 핵심 재미를 계승하는 동시에, 혁신적인 블록체인 기술을 접목하여 완전히 새로운 삼국지 전략 배틀 경험을 선사합니다. 아름답게 디자인된 영웅 카드, 풍부한 전략 요소, 공정한 경쟁 환경, 활발한 커뮤니티 생태계가 어우러진 이 게임은 플레이어에게 몰입감 있는 전투와 재미를 제공합니다. 또한, 게임 내 SGC 토큰 경제를 통해 추가 수익 창출 기회와 가치 상승의 가능성도 누릴 수 있습니다.

이제 SGC 토큰은 MEXC 거래소에서 거래 가능합니다. 이 기회를 놓치지 말고 초저 수수료로 거래를 즐겨보세요! MEXC에서 SGC를 구매하려면 다음 절차를 따라주세요:

1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트에 로그인합니다.
2) 검색창에 SGC를 입력하고 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.
3) 주문 유형을 선택하고 수량 및 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.

면책 조항: 본 자료에 포함된 정보는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하는 것이 아니며, 어떠한 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 목적도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 해당 정보를 참고용으로만 제공하며, 투자 조언을 제공하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하시고 신중하게 판단하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

선물 거래의 수익 실현 및 스탑로스 종합 가이드: 초보자를 위한 필수 리스크 관리 및 실용적 팁

암호화폐 시장에서는 가격 변동이 극도로 급격할 수 있으며, 수익이나 손실이 순식간에 발생할 수 있습니다. 선물 거래자에게 수익 실현과 스탑로스 주문은 리스크 관리에 필수적인 도구일 뿐만 아니라 거래 성공률을 높이고 감정적 의사 결정을 줄이는 핵심 요소입니다.*BTN-선물 거래 여정 시작하기&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ko-KR

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

수익 극대화 또는 강제 청산 위기? 최적의 자본 효율성을 위한 선물 레버리지 핵심 메커니즘 마스터하기

암호화폐 및 파생상품 시장에서 레버리지 선물 거래는 강력하지만 고위험한 투자 도구입니다. 트레이더들이 상대적으로 적은 자본으로 대규모 포지션을 관리할 수 있도록 함으로써 레버리지는 잠재적 수익을 크게 증폭시킬 수 있지만, 반대로 손실도 마찬가지로 급속히 확대되어 완전한 청산으로 이어질 수 있습니다.이 가이드는 레버리지 거래의 기본 메커니즘, 장점 및 내재된

MEXC에서 시장 알림을 설정하는 방법

MEXC에서 시장 알림을 설정하는 방법

빈번한 시장 가격 변동으로 인해 사용자는 선물 거래 중에 지속적으로 차트를 모니터링하는 경우가 많습니다. MEXC의 시장 알림 설정 기능은 이러한 문제점을 효과적으로 해결하고 사용자가 실시간으로 시장 변화에 주의를 기울일 수 있도록 도와줍니다.시장 알림 설정 방법MEXC의 시장 알림 기능에는 가격 알림과 지표 알림이 모두 포함됩니다. 가격 알림은 토큰 가격

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요