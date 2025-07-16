KAI Battle of Three Kingdoms: 전략 카드 게임과 블록체인의 혁신적 융합

KAI Battle of Three Kingdoms (이하 KAI Battle)는 SEGA의 클래식 IP인 삼국지대전을 기반으로 개발된 전략 자동 전투 카드 게임으로, 플레이어에게 생생한 삼국지 전략 배틀 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다.









Battle of Three Kingdoms는 Double Jump Tokyo와 SEGA가 공동 개발한 블록체인 전략 카드 게임입니다. 이 게임은 SEGA의 클래식 아케이드 IP인 삼국지대전(2005년 출시)의 공식 라이선스를 취득했으며, PC, iOS, 안드로이드 등 다양한 플랫폼으로 제작되었습니다.













이 게임은 삼국지대전의 핵심 게임플레이인 3라운드 자동 전투 시스템과 "심리전"을 그대로 계승합니다. 플레이어는 복잡한 조작 없이 영웅 선택, 팀 구성, 전략적 계획에 따라 승패가 갈리며, 전투는 자동으로 진행됩니다. 따라서 초반 전략적 결정이 승리의 관건이 되며, 깊은 사고가 필수적입니다.









기존 카드 게임은 카드 희귀도에 따른 밸런스 문제를 겪는 경우가 많습니다. KAI Battle의 "리크루트 시스템"은 단순히 높은 등급의 카드를 획득하는 것보다 전략에 집중하도록 설계되어, 지능적인 경쟁의 본질을 회복시킵니다. 신규 플레이어도 통찰력과 전술적 운용으로 승리할 수 있습니다.









게임에는 일반 영웅 카드(regular hero cards)와 각성 장수 카드(Awakened Warlord cards, NFT) 두 종류의 카드가 존재합니다. 일반 카드는 일반 게임 플레이를 통해 획득 가능하며 NFT 속성이 없어 모든 플레이어가 참여할 수 있습니다. 각성 장수 카드는 제한된 NFT로, 레벨업과 희귀 아트워크, 고유 스킬을 갖추어 수집 가치와 게임 기능성을 동시에 제공합니다.













초기 배치 : 플레이어는 총 비용 4의 영웅 팀을 초기 배치하여 안정적인 출발점을 마련합니다.

모집 단계 : 각 라운드마다 기병, 궁병, 보병, 전차 등 다양한 병종을 모집할 수 있어 전략적인 다양성이 더해집니다.

자동 전투 : 전투는 자동으로 진행되며, 전투 전 공격과 수비에 대한 전략적 계획이 승패를 좌우합니다.

3단계 전투: 전투는 초반, 중반, 후반의 세 단계로 나뉘며, 각 단계마다 모집과 배치가 가능합니다. 상대 도시를 점령하면 승리하게 됩니다.









"각성 장수(Awakened Warlords)" 카드는 NFT로, 마켓플레이스에서 자유롭게 거래할 수 있습니다. 플레이어는 강화한 카드를 판매하거나 거래를 통해 수익을 얻을 수 있으며, 게임 내 자산이 실제 가치를 갖는 Web3 경제를 형성합니다.









이 게임은 길드(GvG) 전투, 플레이어 주최 토너먼트, 공식 후원 상위권 대회 등 다양한 커뮤니티 주도 모드를 적극적으로 도입하고 있습니다. 참가자는 에어드랍 포인트나 토큰 보상을 획득할 수 있으며, 이를 통해 커뮤니티의 성장과 활발한 참여가 유도됩니다.









이 프로젝트는 게임 생태계를 위해 설계된 블록체인 플랫폼인 Oasys 위에 구축되어 있으며, 높은 TPS와 낮은 가스비를 바탕으로 사용자에게 원활하고 경제적인 환경을 제공합니다.













KAI Battle은 게임 내 경제의 핵심으로 SGC를 도입합니다. SGC는 Oasys 블록체인에서 발행된 암호화폐로, 플레이어는 게임 참여, 미션 완료, 경기 승리를 통해 SGC 보상을 획득할 수 있습니다. 또한 SGC는 게임 내 디지털 자산 구매, 경매 참여, 실물 보상 교환 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.









플레이어는 아래와 같은 방법으로 SGC를 획득할 수 있습니다:

리더보드 순위 보상

GvG 전투 승리 보상

공식 또는 커뮤니티 토너먼트 참여

토큰 스테이킹을 통한 배당권 획득









NFT 카드를 얻기 위한 "각성 카드 팩" 구매

토너먼트, 엔드게임 모드 등 콘텐츠 잠금 해제

커뮤니티 주최 이벤트의 참가 등록비 결제









KAI Battle of Three Kingdoms는 SEGA의 클래식 IP를 기반으로 개발된 전략 자동 전투 카드 게임입니다. 원작의 핵심 재미를 계승하는 동시에, 혁신적인 블록체인 기술을 접목하여 완전히 새로운 삼국지 전략 배틀 경험을 선사합니다. 아름답게 디자인된 영웅 카드, 풍부한 전략 요소, 공정한 경쟁 환경, 활발한 커뮤니티 생태계가 어우러진 이 게임은 플레이어에게 몰입감 있는 전투와 재미를 제공합니다. 또한, 게임 내 SGC 토큰 경제를 통해 추가 수익 창출 기회와 가치 상승의 가능성도 누릴 수 있습니다.





이제 SGC 토큰은 MEXC 거래소에서 거래 가능합니다. 이 기회를 놓치지 말고 초저 수수료 로 거래를 즐겨보세요! MEXC에서 SGC를 구매하려면 다음 절차를 따라주세요:





1) MEXC 앱 또는 공식 웹사이트 에 로그인합니다.

SGC를 입력하고 2) 검색창에를 입력하고 현물 또는 선물 거래를 선택합니다.

3) 주문 유형을 선택하고 수량 및 가격을 입력한 후 거래를 완료합니다.



