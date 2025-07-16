6월 MX 존 이벤트 실적 데이터





한 달간의 조정 끝에 MX는 6월 말 다시 4달러를 돌파하며 최고가인 4.61달러에 도달했습니다. 전반적인 시장 하락에도 불구하고 MX는 4달러 내외의 안정적인 가격을 유지하며 탄력적인 모습을 보였고 보유자의 신뢰를 높였습니다. MX 토큰을 보유하면 가격 상승의 혜택을 누릴 수 있으며, 매월 진행되는 독점 이벤트에 참여하여 무료 에어드랍 보상을 받을 수 있습니다. MX의 혜택에 대한 자세한 내용은 " MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택 "을 참조하세요.









2024년 6월, MEXC는 총 200회의 에어드랍 이벤트를 진행했습니다. 이 에어드랍 이벤트를 통해 1,059만 달러 이상의 보상이 지급되었으며, APY는 50%였습니다.





MEXC 플랫폼 통계에 따르면 6월에 분배된 에어드랍 보상 중 상위 7개 토큰의 상승률이 모두 100%를 넘었습니다. SOLLY 토큰이 320.13%의 상승률로 1위를 차지했고, PEIPEI 토큰이 239.85%의 상승률로 2위, BEBE 토큰이 236.10%의 상승률로 그 뒤를 이었습니다. 상위 3개 토큰은 각각 200%가 넘는 상승률을 기록했습니다.





프로젝트 명 에어드랍 시간 (MX 커밋 시간) 가격 상승률(6월 30일 데이터 기준) SOLLY 2024년 6월 29일 320.13% PEIPEI 2024년 6월 15일 239.85% BEBE 2024년 7월 3일 236.10% QDFI 2024년 6월 24일 181.10% UB 2024년 6월 8일 151.90% DICK 2024년 6월 26일 111.40% GPU 2024년 6월 22일 106.00%









Launchpool와 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트를 제공합니다. 참여하려면 최소 30일 동안 1,000개 이상의 MX 토큰을 지속적으로 보유해야 합니다.





MEXC 공식 홈페이지 홈페이지에 접속하여 상단 내비게이션 바의 [현물거래] 하위 메뉴에서 [Launchpool], [Kickstarter] 페이지로 진입할 수 있습니다.













현재 MX 보유자가 아니지만 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여하려면 먼저 MEXC 플랫폼에서 MX 토큰을 구매하고 특정 기간 동안 보유해야 합니다. 요건을 충족하면 이벤트에 참여할 수 있습니다. MX 토큰을 구매하는 방법에 대한 지침은 " 1분 안에 MX 구매하기 "를 참조하여 튜토리얼의 단계를 따르세요.





MX 토큰을 보유하면 에어드랍 이벤트에 무료로 참여할 수 있을 뿐만 아니라 거래 수수료 할인 혜택도 누릴 수 있습니다. MX 보유자라면 선물 계정으로 MX를 이체하고 USDT-M 선물 수수료에 MX 공제를 사용하여 10%의 수수료 할인을 받을 수 있습니다.



