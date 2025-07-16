한 달간의 조정 끝에 MX는 6월 말 다시 4달러를 돌파하며 최고가인 4.61달러에 도달했습니다. 전반적인 시장 하락에도 불구하고 MX는 4달러 내외의 안정적인 가격을 유지하며 탄력적인 모습을 보였고 보유자의 신뢰를 높였습니다. MX 토큰을 보유하면 가격 상승의 혜택을 누릴 수 있으며, 매월 진행되는 독점 이벤트에 참여하여 무료 에어드랍 보상을 받을 수 있한 달간의 조정 끝에 MX는 6월 말 다시 4달러를 돌파하며 최고가인 4.61달러에 도달했습니다. 전반적인 시장 하락에도 불구하고 MX는 4달러 내외의 안정적인 가격을 유지하며 탄력적인 모습을 보였고 보유자의 신뢰를 높였습니다. MX 토큰을 보유하면 가격 상승의 혜택을 누릴 수 있으며, 매월 진행되는 독점 이벤트에 참여하여 무료 에어드랍 보상을 받을 수 있
튜토리얼/MX 존/적립 이벤트/6월 MX 존 이벤트 실적 데이터

6월 MX 존 이벤트 실적 데이터

한 달간의 조정 끝에 MX는 6월 말 다시 4달러를 돌파하며 최고가인 4.61달러에 도달했습니다. 전반적인 시장 하락에도 불구하고 MX는 4달러 내외의 안정적인 가격을 유지하며 탄력적인 모습을 보였고 보유자의 신뢰를 높였습니다. MX 토큰을 보유하면 가격 상승의 혜택을 누릴 수 있으며, 매월 진행되는 독점 이벤트에 참여하여 무료 에어드랍 보상을 받을 수 있습니다. MX의 혜택에 대한 자세한 내용은 "MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택"을 참조하세요.

1. 6월 MX 존 이벤트 실적 데이터


2024년 6월, MEXC는 총 200회의 에어드랍 이벤트를 진행했습니다. 이 에어드랍 이벤트를 통해 1,059만 달러 이상의 보상이 지급되었으며, APY는 50%였습니다.

MEXC 플랫폼 통계에 따르면 6월에 분배된 에어드랍 보상 중 상위 7개 토큰의 상승률이 모두 100%를 넘었습니다. SOLLY 토큰이 320.13%의 상승률로 1위를 차지했고, PEIPEI 토큰이 239.85%의 상승률로 2위, BEBE 토큰이 236.10%의 상승률로 그 뒤를 이었습니다. 상위 3개 토큰은 각각 200%가 넘는 상승률을 기록했습니다.

22024년 6월 상위 7개 우수 토큰

프로젝트 명
에어드랍 시간 (MX 커밋 시간)
가격 상승률(6월 30일 데이터 기준)
SOLLY
2024년 6월 29일
320.13%
PEIPEI
2024년 6월 15일
239.85%
BEBE
2024년 7월 3일
236.10%
QDFI
2024년 6월 24일
181.10%
UB
2024년 6월 8일
151.90%
DICK
2024년 6월 26일
111.40%
GPU
2024년 6월 22일
106.00%

2. 토큰 에어드랍 이벤트 참여 방법


Launchpool와 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트를 제공합니다. 참여하려면 최소 30일 동안 1,000개 이상의 MX 토큰을 지속적으로 보유해야 합니다.

MEXC 공식 홈페이지 홈페이지에 접속하여 상단 내비게이션 바의 [현물거래] 하위 메뉴에서 [Launchpool], [Kickstarter] 페이지로 진입할 수 있습니다.


3. MX 구매 방법


현재 MX 보유자가 아니지만 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여하려면 먼저 MEXC 플랫폼에서 MX 토큰을 구매하고 특정 기간 동안 보유해야 합니다. 요건을 충족하면 이벤트에 참여할 수 있습니다. MX 토큰을 구매하는 방법에 대한 지침은 "1분 안에 MX 구매하기"를 참조하여 튜토리얼의 단계를 따르세요.

MX 토큰을 보유하면 에어드랍 이벤트에 무료로 참여할 수 있을 뿐만 아니라 거래 수수료 할인 혜택도 누릴 수 있습니다. MX 보유자라면 선물 계정으로 MX를 이체하고 USDT-M 선물 수수료에 MX 공제를 사용하여 10%의 수수료 할인을 받을 수 있습니다.

면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


