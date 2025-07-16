6월 암호화폐 규제 환경: 미국 법률과 아시아 정책이 주목을 받다

이번 달은 전 세계 각국이 주요 정책 개혁을 시행하면서 글로벌 암호화폐 규제에 중대한 전환점을 맞이하는 달입니다. 스테이블코인 규제부터 규제 샌드박스, 완전한 합법화부터 엄격한 집행까지, 새로운 규제의 물결이 암호화폐 자산의 관리 및 국가 체계 통합 방식을 변화시키고 있습니다. 이 글에서는 베트남, 미국, 말레이시아, 싱가포르의 최근 동향을 살펴보며 디지털 자산에 대한 전 세계 규제 현황을 간략하게 살펴보겠습니다.









6월 17일, 미국 상원은 GENIUS 법안 (스테이블코인 규제 프레임워크)을 68 대 30으로 통과시켰습니다. 이는 미국 달러화에 연동된 암호화폐 자산에 대한 포괄적인 연방 체계가 수립된 최초의 사례입니다.









발행자는 미국 달러 또는 단기 국채와 같은 유동성이 높은 준비 자산을 보유해야 합니다.

완전한 1:1 상환 능력을 보장하기 위해 준비 자산 구성을 매월 공개해야 합니다.

발행자에 대한 공식적인 심사 기준을 도입하는 허가 시스템이 구축될 것입니다.





이 법안은 현재 하원에서 검토 중이며, 발효되려면 대통령의 승인이 필요합니다.





GENIUS 법은 미국 내 스테이블코인 발행을 위한 법적 토대를 마련하여 스테이블코인이 연방 금융 규제 체계에 점진적으로 통합될 것임을 시사합니다. 또한 Tether Circle 과 같은 주요 발행자에게도 광범위한 영향을 미칩니다.









6월 14일, 베트남 국회는 디지털 기술 산업법을 통과시켜 디지털 자산을 베트남의 규제 체계에 처음으로 공식 편입했습니다. 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행됩니다.









디지털 자산은 가상 자산과 암호화폐, 두 가지 범주로 분류됩니다.

증권, 법정화폐, 금융 파생상품은 이 범위에서 제외됩니다.

자산 분류 기준, 허가 메커니즘, 건전성 감독을 포함한 규제 체계가 마련될 예정입니다.

이 법은 FATF 지침에 부합하는 자금세탁 방지 및 사이버 보안 요건을 도입합니다.





이 법안은 디지털 자산 외에도 AI , 반도체, 디지털 인프라에 대한 전략적 인센티브를 제시하여 베트남을 지역 기술 허브로 자리매김하고자 합니다.





이번 조치는 베트남의 디지털 금융 규제 여정에 있어 중요한 이정표로, 디지털 주권 확보와 규제 현대화를 향한 베트남의 노력을 시사합니다. 베트남은 동남아시아 최초로 암호화폐 자산에 대한 포괄적인 법적 체계를 구축한 국가가 될 가능성이 있습니다.









6월 중순, Sasana 심포지엄에서 말레이시아 총리 안와르 이브라힘(Anwar Ibrahim)은 신흥 금융 기술을 테스트할 수 있는 통제된 환경을 제공하기 위해 설계된 규제 샌드박스인 디지털 자산 혁신 허브(Digital Asset Innovation Hub)의 설립을 발표했습니다.









링깃(MYR) 기반 스테이블코인

프로그래밍 가능 결제 애플리케이션 탐색

공급망 금융 및 자산 토큰화 지원





안와르 총리는 이 이니셔티브를 "말레이시아 디지털 경제의 새로운 장"이라고 설명하며, 인프라, 정책, 그리고 인재를 통합하여 말레이시아를 지역 핀테크 허브로 자리매김하려는 정부의 의지를 재확인했습니다. 일부 지역에서 나타나는 규제 강화와는 달리, 말레이시아는 더욱 포용적이고 혁신 친화적인 접근 방식을 추구하고 있습니다. 샌드박스 제도를 통해 진입 장벽을 낮춤으로써, 말레이시아는 통제된 환경에서 실험을 장려하고자 합니다. 이러한 전략은 더 많은 동남아시아 Web3 프로젝트들이 현지에서 육성되고 확장될 수 있도록 유도하여 디지털 자산 생태계의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.









한때 아시아 암호화폐 혁신의 규제 안전지대였던 싱가포르는 지난 6월 싱가포르 통화청(MAS)이 발표한 새로운 규정을 통해 정책 방향을 크게 전환했습니다. 이러한 조치는 규제 차익거래와 페이퍼컴퍼니의 확산을 억제하고, 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정 준수를 강화하기 위한 FATF(국제자금세탁방지기구) 기준 준수를 목표로 합니다.









디지털 토큰 서비스 제공업체(DTSP) 라이선스가 없는 모든 사업체는 6월 30일까지 해외 고객 서비스 제공을 중단해야 합니다.

유예 기간 없음: 위반 시 최대 25만 싱가포르 달러의 벌금과 최대 3년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

금융서비스시장법(FSM 법안) 137조에 따라 시행됩니다.





MAS는 지난해 이미 규정을 강화하여 라이선스를 취득한 플랫폼이 고객 자산을 완전히 분리하도록 의무화하고 토큰 스테이킹에 대한 소매 참여를 금지했습니다. 이러한 최근 조치는 점점 더 엄격해지는 규제 시행이라는 전반적인 추세를 반영합니다.





이번 새로운 규정은 갑작스러운 단속이 아니라, MAS의 오랜 규제 로드맵의 정점을 보여줍니다. 규정을 잘 준수하는 기업은 새로운 제도 하에서 성공할 수 있지만, 라이선스가 없는 기업은 이제 다른 관할권을 찾아야 합니다. 업계는 더욱 엄격한 표준화와 중앙 집중화로 빠르게 전환하고 있으며, 그 영향은 기관에만 국한되지 않습니다. 개별 전문가들은 이제 더욱 심화된 불확실성에 직면하게 되었습니다. 일부 기업의 취업 비자나 영주권 신청이 중단되면서 규제 강화로 인한 개인적 손실이 드러났습니다. 이는 싱가포르 암호화폐 업계의 지역적 인재 이탈을 촉발할 수 있습니다.









베트남의 입법 승인부터 미국 스테이블코인 법안 통과, 말레이시아의 혁신 지원, 싱가포르의 규제 강화까지, 글로벌 암호화폐 정책은 명백히 다극화 시대로 접어들고 있습니다.





국가/지역 정책 개발 규제 키워드 베트남 암호화폐 자산의 법적 인정 분류 규정, 자금세탁방지(AML), 규제 명확성 미국 상원, 스테이블코인 법안 통과 준비금 요건, 투명성, 연방 체계 말레이시아 규제 샌드박스 공식 출범 지역 스테이블코인, 프로그래밍 가능 결제, 기술 시험 싱가포르 전환 없이 즉시 시행 허가 기준, 차익거래 금지, 지역 재편





규제의 명확성이 새로운 매력 요소로 부상 : 베트남과 말레이시아와 같은 신흥 시장은 법률 및 샌드박스 메커니즘을 통해 기술 혁신을 유치하고 있습니다.

더욱 엄격한 감독이 시장 판도를 바꾸다 : 싱가포르의 규제 중심 정책은 자본과 인재를 홍콩, 두바이, 일본과 같은 정책 친화적인 허브로 몰고 가고 있습니다.

스테이블코인이 규제 준수의 핵심으로 부상: 미국 법률부터 아시아 시장의 시범 운영까지, 국내 및 미국 달러 기반 스테이블코인 모두 체계적인 규제 체계의 적용을 받고 있습니다.





암호화폐 산업에 있어 이는 기회이자 도전이 되는 중요한 순간입니다. 규제는 이제 글로벌 프로젝트 이동 경로, 자본 흐름, 그리고 규제 준수 비용을 변화시키고 있습니다. 앞으로 여러 관할권을 유연하게 넘나드는 능력은 생존과 성장에 매우 중요할 것입니다.



