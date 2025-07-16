7월 MX 존 이벤트 보고서





7월에는 이더리움 현물 ETF의 공식 상장과 미국 대선 후보 트럼프의 긍정적인 연설에 영향을 받아 암호화폐 시장이 강세를 보였으며, 전체 시가총액이 서서히 상승했습니다.





MX의 가격은 7월간 약 $4를 중심으로 변동했습니다. 또한, MEXC는 2024년 2분기 MX 소각 정보 를 발표하였으며, 총 2,232,000 MX 토큰이 소각되었습니다. 이 조치는 MX의 시장 가격을 더욱 안정시키고 보유자들의 신뢰를 높였습니다. MX 토큰을 보유하면 가격 상승으로 인한 수익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 매월 독점 이벤트에 참여하여 무료 에어드랍 보상을 받을 수 있습니다. MX의 혜택에 대한 자세한 정보는 " MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택 "을 참고하실 수 있습니다.









2024년 7월, MEXC 플랫폼은 총 175회의 에어드랍 이벤트를 진행하고 1,000만 달러 이상의 보상을 분배했으며, APY는 최대 50%였습니다.





MEXC 플랫폼의 통계에 따르면, 7월 에어드랍 이벤트에서 상위 3개 토큰은 360%를 넘는 수익을 올렸습니다. 가장 높은 수익률은 MSI 토큰으로 796% 상승했고, 그 뒤를 이어 ZCD 토큰이 587% 상승했습니다. 상위 10개 토큰 중 가장 낮은 수익률을 보인 TIME 토큰도 64% 상승하여 좋은 수익을 보였습니다. 토큰 수익에 대한 자세한 내용은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.





프로젝트 이름 에어드랍 시간 (MX 커밋 시간) 가격 상승률 % (8월 5일 기준) MSI 2024/7/7 796% ZCD 2024/7/25 587% CATDOG 2024/7/27 366% WIHF 2024/7/1 102% PIVX 2024/7/3 85% NEIROETH 2024/7/31 83% HPO 2024/7/25 83% LRDS 2024/7/24 73% SYNT 2024/7/10 73% TIME 2024/7/29 64%









Launchpool와 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. MX 보유자인 경우, 이 이벤트에 참여하기 위해서는 최소 1,000 MX 토큰을 연속 30일 이상 보유해야 합니다.





MEXC 공식 웹사이트를 열고, 홈페이지 상단의 내비게이션 바에서 [현물거래]에 마우스를 올리면 드롭다운 메뉴에서 Launchpool와 Kickstarter 이벤트에 접속할 수 있는 링크를 찾을 수 있습니다.













1분 안에 MX 매수하기 "를 참고하고, 튜토리얼 단계를 따라 주시기 바랍니다. 현재 MX 보유자가 아니지만 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여하려면 먼저 MEXC 플랫폼에서 MX 토큰을 구매하고 특정 기간 동안 보유해야 합니다. 요건을 충족하면 이벤트에 참여할 수 있습니다. MX 토큰 구매 방법에 대한 안내는 ""를 참고하고, 튜토리얼 단계를 따라 주시기 바랍니다.





MX 토큰을 보유하면 에어드랍 이벤트에 무료로 참여할 수 있을 뿐만 아니라, 선물 거래 수수료 할인도 받을 수 있습니다. MX 보유자인 경우 MX를 선물 계정으로 이체하면 MX를 사용하여 USDT-M 선물 거래 수수료를 상쇄하고 10% 할인 혜택을 누릴 수 있습니다. 또한 MEXC 플랫폼은 업계 최저 현물 거래 수수료를 제공하며, 테이커와 메이커 모두 수수료율이 0%입니다.





MEXC 거래 플랫폼은 다양한 종류의 토큰과 빠른 상장 속도로 폭넓은 사용자층을 끌어들이고 있으며, 깊은 유동성, 원활한 사용자 경험, 보안, 안정성, 그리고 신속한 고객 서비스 등의 고품질 경험으로 사용자에게 사랑받고 있습니다. MEXC 플랫폼은 항상 "사용자 우선"의 원칙을 고수하며, 사용자들에게 안전하고 안정적이며 신뢰할 수 있는 거래 환경을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.



