MX존 7월 이벤트 보고서









MEXC는 MX 토큰 보유자만을 대상으로 매월 무료 에어드랍 이벤트를 진행하여 MX 토큰 보유자의 불로소득을 증가시키고 있습니다. 7월에는 총 135건의 에어드랍 이벤트가 플랫폼에서 진행되었습니다: Launchpool에서 11건, Kickstarter에서 124건이 진행되었습니다.





7월의 에어드랍 이벤트를 통해 1,000만 달러 이상의 보상이 지급되었으며, 연간 수익률은 최대 61%에 달했습니다. 이벤트에서 배포된 에어드랍 토큰 중 SPACE는 768.67%의 급등세를 보이며 이달 가장 높은 수익률을 기록한 에어드랍 토큰이 되었습니다. 성장률 측면에서 상위 5개 프로젝트는 모두 토큰 가격이 200% 이상 상승했습니다.





프로젝트 이름

에어드랍 시간 (MX 커밋 시간) 가격 상승 % (8/2까지) SPACE 7/14/2023 768.67% NOVA 7/14/2023 534.20% PG 7/1/2023 484.20% BEAI 7/21/2023 274.56% NAC 7/10/2023 209.00% ARC 7/28/2023 196.80% SELO 7/19/2023 169.84% CRE 7/22/2023 160.93% ICT 7/10/2023 131.62%









Launchpool와 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 전용 이벤트입니다. MX 보유자인 경우, Kickstarter 및 Launchpool 이벤트에 참여하려면 최소 1,000개의 MX 토큰을 최소 30일 이상 연속으로 보유해야 합니다.





MEXC 공식 웹사이트 홈페이지의 내비게이션 바에서 [현물거래]을 선택합니다. [Launchpool] 및 [킥스타터] 이벤트 링크를 확인할 수 있습니다.









이벤트 상세 페이지에 진입한 후 [빠른 커밋] 버튼을 클릭하면 진행 중인 모든 이벤트에 한 번의 클릭으로 참여할 수 있습니다. Launchpool와 Kickstarter 이벤트에 동시에 참여할 수 있으며, MX 토큰은 잠기지 않습니다.













아직 MX 보유자가 아니면서 무료 에어드랍 이벤트에 참여하려면 MEXC 플랫폼에서 MX 토큰을 구매하고 지정된 기간 동안 보유해야 합니다. 이러한 조건이 충족되면 이벤트에 참여할 수 있습니다.





MX 토큰 구매 방법에 대한 자세한 내용은 " 1분 안에 MX 구매하기 "를 읽고 튜토리얼 단계를 따라 구매하실 수 있습니다.



