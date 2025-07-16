MX존 7월 이벤트 보고서

|프로젝트 이름
|에어드랍 시간 (MX 커밋 시간)
|가격 상승 % (8/2까지)
|SPACE
|7/14/2023
|768.67%
|NOVA
|7/14/2023
|534.20%
|PG
|7/1/2023
|484.20%
|BEAI
|7/21/2023
|274.56%
|NAC
|7/10/2023
|209.00%
|ARC
|7/28/2023
|196.80%
|SELO
|7/19/2023
|169.84%
|CRE
|7/22/2023
|160.93%
|ICT
|7/10/2023
|131.62%
암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다
요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써
요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: "애플 vs
디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만
1. 9월 에어드랍 이벤트 데이터 성과MEXC는 매달 MX 토큰 보유자를 위한 독점 에어드랍 이벤트를 개최합니다. 일정 기간 일정량의 MX 토큰을 보유하면 무료 에어드랍 이벤트에 참여할 수 있습니다. 9월에 MEXC는 7개의 Launchpool 이벤트와 126개의 Kickstarter 이벤트를 포함하여 총 133개의 에어드랍 이벤트를 개최했습니다. 이러한
10월, 암호화폐 시장은 비트코인의 모멘텀에 힘입어 기대에 부응하는 턴어라운드를 경험했고, 그 결과 전반적인 상승 추세를 보였습니다. 이러한 상승세 속에서 MEXC 플랫폼의 네이티브 토큰인 MX의 가치는 2.85달러까지 치솟았습니다.MX 토큰을 보유하면 가격 상승을 활용할 수 있을 뿐만 아니라 매월 독점 이벤트에 참여하고 무료 에어드랍 보상을 받을 수 있습
1. 8월 에어드랍 이벤트 실적 데이터8월에는 Launchpool 이벤트 19건, Kickstarter 이벤트 136건 등 총 155건의 에어드랍 이벤트를 진행했습니다. 7월에 비해 이벤트 수가 20개 증가했습니다. MEXC 플랫폼은 매월 정기적으로 이러한 에어드랍 이벤트를 개최하고 있으며, 이러한 무료 에어드랍 이벤트는 MX 홀더에게만 제공됩니다.8월에
MX는 MEXC에서 출시한 네이티브 유틸리티 토큰입니다. MEXC는 암호화폐 애호가를 위한 안전한 암호화폐 거래 플랫폼입니다. 플랫폼 토큰인 MX를 보유한 사용자에게는 추가 혜택이 제공됩니다.1. 거래 수수료 할인MEXC는 현물 거래 수수료가 메이커 0%, 테이커 0.05%로 매우 낮은 거래 수수료를 제공합니다. 선물 거래 수수료는 메이커 0%, 테이커 0