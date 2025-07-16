JPMorgan의 암호화폐 전략 새 국면: 비공개 시험 운영에서 온체인 개방성으로

블록체인 기술이 성숙함에 따라 글로벌 금융 시스템은 온체인 전환을 가속화하고 있습니다. 전통 금융 기관들은 암호화폐 자산을 더 이상 주변적인 존재로 보지 않고, 점차 주류 운영에 통합하고 있습니다. 이 과정에서 세계 최대 상업은행 중 하나인 J.P. Morgan이 선도적인 역할을 하고 있습니다. 최근 몇 년간 해당 은행은 블록체인 인프라, 자산 토큰화, 온블록체인 기술이 성숙함에 따라 글로벌 금융 시스템은 온체인 전환을 가속화하고 있습니다. 전통 금융 기관들은 암호화폐 자산을 더 이상 주변적인 존재로 보지 않고, 점차 주류 운영에 통합하고 있습니다. 이 과정에서 세계 최대 상업은행 중 하나인 J.P. Morgan이 선도적인 역할을 하고 있습니다. 최근 몇 년간 해당 은행은 블록체인 인프라, 자산 토큰화, 온
블록체인 기술이 성숙함에 따라 글로벌 금융 시스템은 온체인 전환을 가속화하고 있습니다. 전통 금융 기관들은 암호화폐 자산을 더 이상 주변적인 존재로 보지 않고, 점차 주류 운영에 통합하고 있습니다. 이 과정에서 세계 최대 상업은행 중 하나인 J.P. Morgan이 선도적인 역할을 하고 있습니다. 최근 몇 년간 해당 은행은 블록체인 인프라, 자산 토큰화, 온체인 결제, 기관급 암호화폐 결제 등에 지속적으로 투자해 왔으며, 규제 준수와 혁신 사이의 균형을 유지하기 위해 노력해 왔습니다.

이번 달, J.P. 모건은 Coinbase의 레이어 2 블록체인인 Base에서 예치 토큰 “JPMD”의 시범 발행을 발표하며, 폐쇄적이고 내부적으로 통제되는 시스템에서 개방적이고 공개적인 블록체인 기반의 협업적 금융 미래로 전환하는 블록체인 전략의 새로운 단계를 시작했습니다. 다음 분석은 JPMD와 같은 핵심 이니셔티브를 통해 J.P. 모건이 전통 금융과 온체인 금융의 심층적 통합을 가속화하는 방식을, 기술적 배포, 규제 준수, 크로스체인 협업, 제품 전략 등 네 가지 측면에서 살펴봅니다.

1. JPMD 예치 토큰 시범 운영: 규정 준수를 통해 온체인 생태계로 진출


JP모건은 Coinbase의 Base 블록체인에 JPMD(JP모건 예치 토큰)의 내부 파일럿 배포를 발표했습니다. JPMD는 미국 달러에 페그된 예치 증명 토큰입니다.


  • 기술적 특징: USDC 또는 USDT와 같은 스테이블 코인과 달리 JPMD는 은행 예금에 직접 연동되어 있어, 기존 예금과 유사한 법적 보호 및 자금 감독을 받을 가능성이 있습니다.
  • 파일럿 컨텍스트: 현재 JPMorgan 내부의 내부 테스트에 한정되어 있으며, 기관 고객 및 국경 간 결제 실험을 지원하며, 규제 승인을 조건으로 더 넓은 시장 출시 계획이 진행 중입니다.

JPMD의 출시 는 전통 은행들이 준법 프레임워크를 통해 온체인 자금을 위한 합법적인 진입 경로를 제공함으로써, 기술적 및 법적 수준에서 중앙화 금융과 탈중앙화 금융 간의 격차를 해소하고 있음을 시사합니다.

2. SEC와의 협력: 온체인 자본 시장 프레임워크의 발전


JP모건의 고위 경영진은 SEC의 암호화폐 태스크포스 팀과 전통적인 자본 시장을 안전하고 규정을 준수하면서 블록체인으로 이전하는 방법에 대해 논의했습니다.

  • 주요 주제: 증권의 토큰화 방법, 온체인 환매조건부채권(Repo) 시장에 대한 규제 요건, 예치 토큰과 스테이블코인의 차이점.
  • 디지털 금융 보고: JP모건은 디지털 금융 플랫폼을 통해 리포 계약, 채권 발행 및 기타 분야에 블록체인을 적용하는 진척 상황을 발표했습니다.

JP모건의 SEC 암호화폐 태스크포스와의 디지털 자산 관련 논의 의제. 출처: SEC

이러한 고위급 논의는 규제 당국이 온체인 자본시장을 점점 더 수용하고 있음을 보여주며, 규제 가능한 온체인 시장을 구축하는 데 있어 JP모건이 적극적인 역할을 하고 있음을 강조합니다.


JP모건의 블록체인 플랫폼 Kinexys(구 Onyx)는 Chainlink 및 Ondo Finance와 협력하여 첫 번째 크로스체인 Delivery versus Payment(DvP) 결제 시범 프로젝트를 성공적으로 완료했습니다.

  • 시범 방식: Ondo의 테스트넷에서 발행된미국 국채 토큰(OUSG)이 Chainlink의 크로스체인 통신 프로토콜을 통해 Kinexys 네트워크의 결제 토큰과 동기화되어 원자적으로 결제되었습니다.
  • 기술적 돌파구: 다중 체인 동기화 결제 및 원자성을 달성해 미래의 안전한 크로스체인 자산 전송을 위한 기술적 기반을 마련했습니다.

이 성과는 전통적인 금융 기관들이 온체인 금융의 분열과 고립 문제를 극복하며 ‘크로스체인 상호운용성’ 표준 수립에 진취적으로 참여하고 리더십을 발휘하고 있음을 보여줍니다.

4. 상표권 및 전략적 통합: 암호화폐 제품 생태계 구축


미국 특허청(USPTO)에 따르면, JP모건은 JPMD와 관련된 상표권을 출원했으며, 이는 다음과 같은 응용 분야를 포함합니다:

  • 디지털 자산 결제 서비스
  • 암호화폐 토큰 발행 및 정산
  • 금융 거래 처리 시스템

이는 JP모건이 JPMD를 단순한 단기 시범 프로젝트가 아닌, 종합적인 디지털 금융 서비스 생태계의 초석으로 보고 있음을 의미합니다. 상표 출원은 일반적으로 기술 배포에 이어 시장 전략을 상용화하고 실행할 의사를 나타내는 신호입니다.

5. JP모건의 온체인 금융 전략 프레임워크


주요 이니셔티브
전략적 목표
산업적 의의
JPMD 예치 토큰
온체인 은행 결제 실현
스테이블코인과 은행 발행 통화 간
규제 공백 해소의 가교 역할
SEC와의 커뮤니케이션 체계
규제에 부합하는 이행 경로 제시
전통 금융의 온체인 전환을 위한 합법적 공간 확보
크로스체인 결제 파일럿
멀티체인 협업 효율성 제고
DeFi와 TradFi 간의 근본적 통합 추진
상표 등록
상용화된 제품 생태계 구축
플랫폼 기반 암호화 금융 서비스 생태계의 기반 마련

JP모건이 “핵심 실험 - 규제 조정 - 기술 확장 - 브랜드 구축”이라는 통합된 접근 방식을 통해 암호화폐 전략을 가속화하고 있다는 것은 명백합니다. 이 전략은 폐쇄형 시스템(예: JPM Coin)에서 개방형 공공 블록체인(예: Base)으로 진화하며, 크로스체인 기술과 규제 조화를 활용해 전통적인 금융과 암호화폐 세계 간의 깊은 통합을 촉진합니다.

6. 전통 은행 업무에서 온체인 금융 인프라로 진화


JP모건은 은행 업무의 기술적 핵심과 서비스 경계를 재편하고, 폐쇄형 계정 시스템에서 개방형 블록체인으로, 중앙 집중형 원장 시스템에서 다중 체인 협업 결제 시스템으로 전환하고 있습니다. JPMD는 단순한 실험적 프로젝트가 아닌, 글로벌 은행 업계가 Web3를 수용한다는 것을 알리는 신호탄입니다.

기술이 성숙하고 규제 기준이 점차 통일됨에 따라 JPMD와 같은 온체인 예치 자산은 금융 시장에서 새로운 기본 통화가 되어 전통 금융기관이 탈중앙화 시대로 진출하는 가교 역할을 하게 될 것입니다. JP모건의 초기 이니셔티브는 향후 10년 동안 글로벌 금융계에서 JP모건의 위치를 결정지을 중요한 열쇠가 될 수 있습니다.

면책 조항: 이 자료에 제공된 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유를 권장하는 것이 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용으로만 이 정보를 제공하며, 투자 조언을 제공하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해하고 투자에 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

