MEXC와 함께 6주년을 축하해주세요!





4월, MEXC가 창립 6주년을 맞이했습니다! 지난 6년 동안 MEXC는 항상 "사용자 우선"이라는 원칙을 고수하며 사용자를 위한 안전하고 안정적인 거래 환경을 조성하기 위해 노력해왔습니다.





지난 시간을 돌이켜보면, MEXC는 시장 변동성 속에서도 가장 빠른 상장 속도와 가장 다양한 암호화폐를 제공하며 사용자에게 다양한 옵션을 제공하면서 성장해왔습니다. 또한 사용자들이 거래 비용을 절감할 수 있도록 낮은 수수료 정책을 유지해왔습니다. 업계 최고의 선물 심도와 지속적인 상품 성능 최적화를 통해 수많은 시장 변동을 견뎌내며 모두에게 안정적인 거래를 보장해왔습니다.





이러한 성과 뒤에는 MEXC 커뮤니티 사용자들의 성원이 있었습니다. 이에 감사의 마음을 전하고자 MEXC 6주년을 맞이하여 다양한 이벤트와 푸짐한 보상을 준비했습니다. 여러분과 함께 이 멋진 날을 축하해 주시기 바랍니다.









여기에서 MEXC의 6주년 기녕 이벤트에 대한 모든 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 미리 알림을 설정하고, 이벤트 진행 상황에 따라 관심 있는 이벤트에 참여할 수 있습니다. 다양한 이벤트에 대한 자세한 정보 및 참여 방법은 MEXC 공식 X(Twitter) 계정을 팔로우하여 업데이트하시기 바랍니다.









MEXC가 6주년을 기념하여 아바타 프레임 시리즈를 출시했습니다. 마음에 드는 아바타 프레임을 선택하고 프로필 사진에 적용하여 MEXC의 6주년을 함께 축하할 수 있습니다!





이벤트 기간 : 2024년 4월 22일 ~ 2024년 4월 28일

참여 기준: MEXC 공식 X (Twitter) 계정을 팔로우하고 프로필 사진을 MEXC 6주년 아바타 프레임으로 변경한 후 이벤트 게시물에 '좋아요'를 누르고 리 트윗하세요.

총 상금 풀: 300 USDT









거래 매니아라면 이벤트 기간 동안 지정된 금액의 선물 거래를 완료하여 행운권 추첨에 참여할 수 있는 티켓을 획득하고 최대 50,000 USDT 상당의 상금 풀을 공유할 수 있는 기회를 잡을 수 있습니다.





다양한 선물 거래 금액에 해당하는 티켓 수는 아래 표와 같습니다.

조건 조건 충족 시 제공되는 티켓 수 거래량 5,000 USDT 달성 1 거래량 10,000 USDT 달성 1 거래량 50,000 USDT 달성 1 거래량 100,000 USDT 달성 1 거래량 300,000 USDT 달성 1 거래량 500,000 USDT 달성 2 거래량 1,000,000 USDT 달성 3 거래량 3,000,000 USDT 달성 4 거래량 5,000,000 USDT 달성 5 거래량 10,000,000 USDT 달성 6





선물 거래에 능숙하지 않다면 공유 및 리트윗 이벤트에 참여하여 10명의 사용자를 무작위로 선정하여 각각 10 USDT 상당의 보상을 받을 수 있습니다.





이벤트 기간: 2024년 4월 22일 - 2024년 4월 28일

참여 기준

행운 추첨: 행운 추첨에 참여하려면 지정된 금액의 선물 거래를 완료해야 합니다. 이벤트 규칙에 대한 자세한 내용은 이벤트 페이지를 참조하세요.





공유 및 리트윗: MEXC 공식 X (Twitter) 계정을 팔로우하고 이벤트 게시물에 좋아요를 누르고 리트윗한 후 댓글 섹션에 친구 3명을 태그합니다. 구글 양식을 작성하여 참여를 완료합니다.

총 상금: 50,100 USDT









신규 가입한 MEXC 사용자가 이벤트 기간 동안 KYC 인증을 완료하고 첫 거래를 하면 10명을 무작위로 추첨하여 선물 체험금 보상 각 10 USDT씩 지급합니다. 선물 체험금 보상은 사용자당 20 USDT로 제한됩니다.





이벤트 기간: 2024년 4월 24일 - 2024년 4월 26일

참여 기준: 이벤트 기간 동안 등록 양식을 작성하고, 계좌에 가입하고, KYC 인증을 완료한 후 100 USDT 이상의 첫 거래(현물/선물)를 해야 합니다.

총 상금: 200 USDT









배경화면을 바꾸고 멕시칸의 6주년을 함께 축하해 주세요! 이벤트 트윗의 댓글 섹션에 6주년 기념 배경화면을 소개하여 행운의 추첨에 참여하세요.





이벤트 기간: 2024년 4월 28일 - 2024년 5월 4일

참여 기준: MEXC 공식 X (Twitter) 계정을 팔로우하고 이벤트 게시글에 '좋아요'를 누른 후 리트윗 하고 댓글로 6주년 기념 배경화면을 소개하면 참여가 완료됩니다.

총 상금: 100 USDT





위의 이벤트 외에도 다양한 국가와 지역에서 현지 독점 이벤트도 진행 중입니다. 현지 커뮤니티와 소셜 미디어 채널을 팔로우하여 관련 이벤트에 대한 최신 소식을 받아보세요.





🔔 팁: 보상을 받을 수 있는 기회를 놓치지 않으려면 MEXC의 공식 소셜 미디어 계정을 팔로우하고 이벤트 시작 알림을 미리 설정해 두는 것이 좋습니다.





MEXC 공식 X (Twitter)를 팔로우하세요: https://twitter.com/MEXC_Korea

공식 텔레그램 커뮤니티 가입하기: https://t.me/MEXCKorean





MEXC를 지지해주시고 그 여정 내내 함께 해주신 모든 커뮤니티 사용자분들께 진심으로 감사드립니다. 이벤트에 많은 참여를 부탁드리며, 다음 기념일에도 여러분과 함께 성장과 발전을 목격할 수 있기를 기대합니다!