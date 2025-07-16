4월, MEXC가 창립 6주년을 맞이했습니다! 지난 6년 동안 MEXC는 항상 "사용자 우선"이라는 원칙을 고수하며 사용자를 위한 안전하고 안정적인 거래 환경을 조성하기 위해 노력해왔습니다. 지난 시간을 돌이켜보면, MEXC는 시장 변동성 속에서도 가장 빠른 상장 속도와 가장 다양한 암호화폐를 제공하며 사용자에게 다양한 옵션을 제공하면서 성장해왔습니다. 또4월, MEXC가 창립 6주년을 맞이했습니다! 지난 6년 동안 MEXC는 항상 "사용자 우선"이라는 원칙을 고수하며 사용자를 위한 안전하고 안정적인 거래 환경을 조성하기 위해 노력해왔습니다. 지난 시간을 돌이켜보면, MEXC는 시장 변동성 속에서도 가장 빠른 상장 속도와 가장 다양한 암호화폐를 제공하며 사용자에게 다양한 옵션을 제공하면서 성장해왔습니다. 또
MEXC와 함께 6주년을 축하해주세요!

2025년 7월 16일MEXC
4월, MEXC가 창립 6주년을 맞이했습니다! 지난 6년 동안 MEXC는 항상 "사용자 우선"이라는 원칙을 고수하며 사용자를 위한 안전하고 안정적인 거래 환경을 조성하기 위해 노력해왔습니다.

지난 시간을 돌이켜보면, MEXC는 시장 변동성 속에서도 가장 빠른 상장 속도와 가장 다양한 암호화폐를 제공하며 사용자에게 다양한 옵션을 제공하면서 성장해왔습니다. 또한 사용자들이 거래 비용을 절감할 수 있도록 낮은 수수료 정책을 유지해왔습니다. 업계 최고의 선물 심도와 지속적인 상품 성능 최적화를 통해 수많은 시장 변동을 견뎌내며 모두에게 안정적인 거래를 보장해왔습니다.

이러한 성과 뒤에는 MEXC 커뮤니티 사용자들의 성원이 있었습니다. 이에 감사의 마음을 전하고자 MEXC 6주년을 맞이하여 다양한 이벤트와 푸짐한 보상을 준비했습니다. 여러분과 함께 이 멋진 날을 축하해 주시기 바랍니다.

MEXC의 6주년 기념 이벤트 안내


여기에서 MEXC의 6주년 기녕 이벤트에 대한 모든 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 미리 알림을 설정하고, 이벤트 진행 상황에 따라 관심 있는 이벤트에 참여할 수 있습니다. 다양한 이벤트에 대한 자세한 정보 및 참여 방법은 MEXC 공식 X(Twitter) 계정을 팔로우하여 업데이트하시기 바랍니다.

1. 새로운 아바타로 6주년을 맞이하세요


MEXC가 6주년을 기념하여 아바타 프레임 시리즈를 출시했습니다. 마음에 드는 아바타 프레임을 선택하고 프로필 사진에 적용하여 MEXC의 6주년을 함께 축하할 수 있습니다!

  • 이벤트 기간: 2024년 4월 22일 ~ 2024년 4월 28일
  • 참여 기준: MEXC 공식 X (Twitter) 계정을 팔로우하고 프로필 사진을 MEXC 6주년 아바타 프레임으로 변경한 후 이벤트 게시물에 '좋아요'를 누르고 트윗하세요.
  • 총 상금 풀: 300 USDT

2. 선물 행운 추첨 및 공유 이벤트


거래 매니아라면 이벤트 기간 동안 지정된 금액의 선물 거래를 완료하여 행운권 추첨에 참여할 수 있는 티켓을 획득하고 최대 50,000 USDT 상당의 상금 풀을 공유할 수 있는 기회를 잡을 수 있습니다.

다양한 선물 거래 금액에 해당하는 티켓 수는 아래 표와 같습니다.
조건
조건 충족 시 제공되는 티켓 수
거래량 5,000 USDT 달성
1
거래량 10,000 USDT 달성
1
거래량 50,000 USDT 달성
1
거래량 100,000 USDT 달성
1
거래량 300,000 USDT 달성
1
거래량 500,000 USDT 달성
2
거래량 1,000,000 USDT 달성
3
거래량 3,000,000 USDT 달성
4
거래량 5,000,000 USDT 달성
5
거래량 10,000,000 USDT 달성
6

선물 거래에 능숙하지 않다면 공유 및 리트윗 이벤트에 참여하여 10명의 사용자를 무작위로 선정하여 각각 10 USDT 상당의 보상을 받을 수 있습니다.

  • 이벤트 기간: 2024년 4월 22일 - 2024년 4월 28일
  • 참여 기준
행운 추첨: 행운 추첨에 참여하려면 지정된 금액의 선물 거래를 완료해야 합니다. 이벤트 규칙에 대한 자세한 내용은 이벤트 페이지를 참조하세요.


공유 및 리트윗: MEXC 공식 X (Twitter) 계정을 팔로우하고 이벤트 게시물에 좋아요를 누르고 리트윗한 후 댓글 섹션에 친구 3명을 태그합니다. 구글 양식을 작성하여 참여를 완료합니다.
  • 총 상금: 50,100 USDT

3. 신규 사용자 가입 보상


신규 가입한 MEXC 사용자가 이벤트 기간 동안 KYC 인증을 완료하고 첫 거래를 하면 10명을 무작위로 추첨하여 선물 체험금 보상 각 10 USDT씩 지급합니다. 선물 체험금 보상은 사용자당 20 USDT로 제한됩니다.

  • 이벤트 기간: 2024년 4월 24일 - 2024년 4월 26일
  • 참여 기준: 이벤트 기간 동안 등록 양식을 작성하고, 계좌에 가입하고, KYC 인증을 완료한 후 100 USDT 이상의 첫 거래(현물/선물)를 해야 합니다.
  • 총 상금: 200 USDT

4. 6주년 기념 배경화면 이벤트


배경화면을 바꾸고 멕시칸의 6주년을 함께 축하해 주세요! 이벤트 트윗의 댓글 섹션에 6주년 기념 배경화면을 소개하여 행운의 추첨에 참여하세요.

  • 이벤트 기간: 2024년 4월 28일 - 2024년 5월 4일
  • 참여 기준: MEXC 공식 X (Twitter) 계정을 팔로우하고 이벤트 게시글에 '좋아요'를 누른 후 리트윗하고 댓글로 6주년 기념 배경화면을 소개하면 참여가 완료됩니다.
  • 총 상금: 100 USDT

위의 이벤트 외에도 다양한 국가와 지역에서 현지 독점 이벤트도 진행 중입니다. 현지 커뮤니티와 소셜 미디어 채널을 팔로우하여 관련 이벤트에 대한 최신 소식을 받아보세요.

🔔 팁: 보상을 받을 수 있는 기회를 놓치지 않으려면 MEXC의 공식 소셜 미디어 계정을 팔로우하고 이벤트 시작 알림을 미리 설정해 두는 것이 좋습니다.


MEXC를 지지해주시고 그 여정 내내 함께 해주신 모든 커뮤니티 사용자분들께 진심으로 감사드립니다. 이벤트에 많은 참여를 부탁드리며, 다음 기념일에도 여러분과 함께 성장과 발전을 목격할 수 있기를 기대합니다!

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

