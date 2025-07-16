지난 한 달 동안 비트코인과 이더리움의 가격이 지속적으로 상승하며 암호화폐 시장 전체의 반등을 이끌었습니다. MX 가격은 이러한 변동 속에서 3.1달러를 돌파했으며, MEXC 팀은 2023년 4분기 MX 바이백 및 소각 정보를 발표하여 MX 토큰의 유통량을 1억 개로 유지했습니다. 자세한 관련 내용은 이 공지 사항을 참고하시기 바랍니다. MX 토큰을 보유하지난 한 달 동안 비트코인과 이더리움의 가격이 지속적으로 상승하며 암호화폐 시장 전체의 반등을 이끌었습니다. MX 가격은 이러한 변동 속에서 3.1달러를 돌파했으며, MEXC 팀은 2023년 4분기 MX 바이백 및 소각 정보를 발표하여 MX 토큰의 유통량을 1억 개로 유지했습니다. 자세한 관련 내용은 이 공지 사항을 참고하시기 바랍니다. MX 토큰을 보유하
튜토리얼/MX 존/적립 이벤트/MX 존 1월 이벤트 보고서

MX 존 1월 이벤트 보고서

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#MX#기본 개념
엠엑스 토큰
MX$2.6318-2.06%
VaporFund
VPR$0.0004095-4.21%
Cellframe
CELL$0.2282-3.01%
Canxium
CAU$0.322-3.30%
Karlsen
KLS$0.0002192+8.40%

지난 한 달 동안 비트코인과 이더리움의 가격이 지속적으로 상승하며 암호화폐 시장 전체의 반등을 이끌었습니다. MX 가격은 이러한 변동 속에서 3.1달러를 돌파했으며, MEXC 팀은 2023년 4분기 MX 바이백 및 소각 정보를 발표하여 MX 토큰의 유통량을 1억 개로 유지했습니다. 자세한 관련 내용은 이 공지 사항을 참고하시기 바랍니다.

MX 토큰을 보유하면 가격 상승으로 수익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 독점 월간 이벤트에서 무료 에어드랍 보상 기회를 얻을 수 있습니다. "MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택" 글에서 MX 보유 시 얻을 수 있는 혜택에 대해 자세히 알아보세요.

1. MX 존 1월 이벤트 보고서


2024년 1월 MEXC 플랫폼은 2개의 Launchpool 이벤트와 199개의 Kickstarter 이벤트를 포함하여 총 201개의 에어드랍 이벤트를 진행했습니다. 이러한 이벤트를 통해 1,290만 달러 이상의 보상이 분배되었으며, APY는 98%에 달했습니다.

MEXC 플랫폼의 데이터 통계에 따르면, 전체 201개의 에어드랍 보상 중 상위 3개 토큰의 가격 상승폭이 300%가 넘었으며, DGI 토큰의 가격 상승률이 386.8%로 가장 높았습니다. 가격 상승 측면에서 상위 10개 토큰 중 모든 토큰의 가격이 100% 이상 상승했으며, 상위 5개 토큰은 300% 이상 상승했습니다.

2024년 1월 상위 10개 우수 토큰

프로젝트 이름
에어드랍 시간
(MX 커밋 시간)
가격 상승률 % (1/31 기준)
DGI
2024/1/24
386.80%
VPR
2024/1/4
375.29%
CELL
2024/1/30
369.50%
CAU
2024/1/16
278.87%
KLS
2024/1/31
213.80%
APEX
2024/1/10
199.71%
PYI
2024/1/31
196.50%
ORAIX
2024/1/29
161.40%
KITTY
2024/1/30
157.44%
DUEL
2024/1/12
147.88%

2. 에어드랍 이벤트 참여 방법


Launchpool와 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. MX 보유자는 Kickstarter 및 Launchpool 이벤트에 참여하려면 30일 이상 연속으로 1,000개 이상의 MX 토큰을 보유해야 합니다.

MEXC 공식 웹사이트 상단 내비게이션 바에서 [현물거래]를 선택하면 Launchpool와 Kickstarter 이벤트 페이지에 접속할 수 있습니다.


3. MX 매수하기


아직 MX 보유자가 아니며 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여하고 싶다면 MEXC 플랫폼에서 MX 토큰 매수 후 특정 기간 보유해야 합니다. 조건을 충족하면 해당 이벤트에 참여할 수 있습니다. MX 토큰 매수에 대한 자세한 내용은 "1분 안에 MX 매수하기"를 참고하여 튜토리얼 단계에 따라 매수할 수 있습니다.

면책조항: 이 정보는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 아무런 책임을 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

Launchpool이란?

Launchpool이란?

MEXC Launchpool은 사용자가 특정 토큰을 스테이킹하고, 인기있거나 신규 상장된 암호화폐의 에어드랍을 받을 수 있는 혁신적인 프로그램입니다. Launchpool에 스테이킹한 토큰은 언제든지 출금할 수 있으며, 사용자는 전체 스테이킹 금액에서 자신이 스테이킹한 비율에 따라 보상을 받습니다. 플랫폼은 MX, USDT, 프로젝트 토큰 등 다양한 스테이킹

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

암호화폐 시장은 변동성이 크고 가격이 급격하게 변동할 수 있으며, 약간의 지연만으로도 기회 손실이나 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 스탑리밋 주문은 투자자가 트리거 가격을 미리 설정할 수 있는 널리 사용되는 자동 거래 도구입니다. 해당 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 매수 또는 매도 주문을 실행하여 트레이더가 리스크를 관리하고 수익을 확보할 수 있도

지정가 주문 쉽게 하기: 더 효율적으로 거래하는 방법

지정가 주문 쉽게 하기: 더 효율적으로 거래하는 방법

암호화폐 시장에서 지정가 주문은 투자자가 거래 실행 가격을 정밀하게 통제할 수 있도록 하는 핵심 거래 메커니즘입니다.1. 지정가 주문이란?1.1 정의지정가 주문은 트레이더가 원하는 주문 가격을 지정할 수 있게 합니다. 주문은 지정된 가격 또는 더 유리한 가격에 체결됩니다.지정가 주문이 제출되면, 현재 호가창에 지정된 가격에 일치하는 주문이 이미 존재할 경우

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩은 투자자가 다른 숙련된 트레이더의 거래 행위를 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 거래 투자 전략입니다. 전문 지식이나 거래 경험이 많지 않은 초보자에게 매우 사용자 친화적인 투자 전략입니다.1. 카피 트레이딩의 특징자동화: 투자자가 팔로우할 트레이더를 선택하면 시스템이 자동으로 해당 트레이더와 동일한 매수 및 매도 작업을 실행합니다.투명성:

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요