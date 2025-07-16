MX 존 1월 이벤트 보고서





지난 한 달 동안 비트코인과 이더리움의 가격이 지속적으로 상승하며 암호화폐 시장 전체의 반등을 이끌었습니다. MX 가격은 이러한 변동 속에서 3.1달러를 돌파했으며, MEXC 팀은 2023년 4분기 MX 바이백 및 소각 정보를 발표하여 MX 토큰의 유통량을 1억 개로 유지했습니다. 자세한 관련 내용은 이 공지 사항 을 참고하시기 바랍니다.





MX 토큰을 보유하면 가격 상승으로 수익을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 독점 월간 이벤트에서 무료 에어드랍 보상 기회를 얻을 수 있습니다. " MX 보유자를 위한 3가지 주요 혜택 " 글에서 MX 보유 시 얻을 수 있는 혜택에 대해 자세히 알아보세요.









2024년 1월 MEXC 플랫폼은 2개의 Launchpool 이벤트와 199개의 Kickstarter 이벤트를 포함하여 총 201개의 에어드랍 이벤트를 진행했습니다. 이러한 이벤트를 통해 1,290만 달러 이상의 보상이 분배되었으며, APY는 98%에 달했습니다.





MEXC 플랫폼의 데이터 통계에 따르면, 전체 201개의 에어드랍 보상 중 상위 3개 토큰의 가격 상승폭이 300%가 넘었으며, DGI 토큰의 가격 상승률이 386.8%로 가장 높았습니다. 가격 상승 측면에서 상위 10개 토큰 중 모든 토큰의 가격이 100% 이상 상승했으며, 상위 5개 토큰은 300% 이상 상승했습니다.





프로젝트 이름 에어드랍 시간 (MX 커밋 시간) 가격 상승률 % (1/31 기준) DGI 2024/1/24 386.80% VPR 2024/1/4 375.29% CELL 2024/1/30 369.50% CAU 2024/1/16 278.87% KLS 2024/1/31 213.80% APEX 2024/1/10 199.71% PYI 2024/1/31 196.50% ORAIX 2024/1/29 161.40% KITTY 2024/1/30 157.44% DUEL 2024/1/12 147.88%









Launchpool와 Kickstarter는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. MX 보유자는 Kickstarter 및 Launchpool 이벤트에 참여하려면 30일 이상 연속으로 1,000개 이상의 MX 토큰을 보유해야 합니다.





MEXC 공식 웹사이트 상단 내비게이션 바에서 [현물거래]를 선택하면 Launchpool와 Kickstarter 이벤트 페이지에 접속할 수 있습니다.













아직 MX 보유자가 아니며 Launchpool 및 Kickstarter 이벤트에 참여하고 싶다면 MEXC 플랫폼에서 MX 토큰 매수 후 특정 기간 보유해야 합니다. 조건을 충족하면 해당 이벤트에 참여할 수 있습니다. MX 토큰 매수에 대한 자세한 내용은 " 1분 안에 MX 매수하기 "를 참고하여 튜토리얼 단계에 따라 매수할 수 있습니다.



