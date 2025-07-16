현물 및 선물 거래에 MEXC 플랫폼을 사용하는 것 외에도 사용자는 친구를 초대하여 커미션을 받을 수도 있습니다. 사용자가 친구를 MEXC에 초대하면 사용자는 초대한 친구의 현물 및 선물 거래에서 일정 비율의 커미션을 받을 수 있습니다. 가장 높은 커미션 비율은 최대 50%에 달할 수 있습니다. 1. 친구를 초대하는 방법 1.1 웹사이트 MEXC 공식 웹사현물 및 선물 거래에 MEXC 플랫폼을 사용하는 것 외에도 사용자는 친구를 초대하여 커미션을 받을 수도 있습니다. 사용자가 친구를 MEXC에 초대하면 사용자는 초대한 친구의 현물 및 선물 거래에서 일정 비율의 커미션을 받을 수 있습니다. 가장 높은 커미션 비율은 최대 50%에 달할 수 있습니다. 1. 친구를 초대하는 방법 1.1 웹사이트 MEXC 공식 웹사
튜토리얼/초보자 가이드/사용자 가이드/친구에게 MEXC에 가입하도록 초대하기

친구에게 MEXC에 가입하도록 초대하기

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#인기 이벤트#초보자
엠엑스 토큰
MX$2.6307-2.18%

현물 및 선물 거래에 MEXC 플랫폼을 사용하는 것 외에도 사용자는 친구를 초대하여 커미션을 받을 수도 있습니다. 사용자가 친구를 MEXC에 초대하면 사용자는 초대한 친구의 현물 및 선물 거래에서 일정 비율의 커미션을 받을 수 있습니다. 가장 높은 커미션 비율은 최대 50%에 달할 수 있습니다.

1. 친구를 초대하는 방법


1.1 웹사이트


MEXC 공식 웹사이트를 방문하여 MEXC 계정에 로그인합니다. 오른쪽 상단의 사용자 아이콘을 클릭하고 [추천]을 선택합니다.

초대 페이지에서 [친구 초대]를 클릭하세요. 초대 코드를 복사하여 친구들과 공유하세요. 신규 사용자가 가입할 때 가입 시 초대 코드를 입력하여 초대 절차를 완료할 수 있습니다.

또는 초대 링크를 직접 복사하여 친구들과 공유하세요. 신규 사용자가 초대 링크를 사용하여 브라우저에서 가입 페이지를 열면, 초대 코드가 자동으로 입력됩니다.


1.2 앱


1) MEXC 모바일 앱에서 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 누르세요.
2) [추천]을 선택하여 추천 페이지로 이동합니다.
3) [친구 초대]를 누르세요.
4) 초대 코드 또는 초대 링크를 복사하여 신규 사용자를 초대하세요. 또는 공유 화면에서 템플릿을 선택하여 초대 포스터를 친구들에게 직접 공유할 수도 있습니다.


2. 초대 보상


사용자가 친구를 MEXC 플랫폼에 가입시키면, 친구가 거래를 완료할 때마다 거래 수수료의 일정 비율을 커미션으로 받게 됩니다.

2.1 커미션 비율


일반 사용자의 현물 및 선물 커미션 비율은 40%이고 일부 지역에서는 최대 50%입니다. 더 높은 커미션을 원할 경우, MEXC 파트너 프로그램에 신청할 수 있습니다.

유효한 초대를 하면 초대자와 초대받은 사람 모두 선물 체험금 보상을 받게 됩니다.

2.2 커미션 방법


초대자가 받은 실제 커미션은 친구가 거래 수수료 정산에 사용한 실제 암호화폐로 분배됩니다. 예를 들어, 친구가 MX를 사용하여 거래 수수료를 상쇄하는 경우, 초대자가 받는 실제 커미션은 MX로 분배됩니다.

2.3 커미션 분배 시간


현물 거래 커미션은 매일 01:00 (KST) 이후에 지급됩니다. 선물 거래 커미션은 매일 10:00 (KST) 이후에 지급됩니다. 실제 지급 시간은 지연될 수 있으므로, 다음 날 실제 지급 시간을 참고해 주세요. 커미션 보상은 MEXC 현물 계정으로 입금됩니다. MEXC 추천 페이지에서 커미션 내역을 확인할 수 있습니다.

유의 사항:
1) 초대한 사용자의 커미션 자격은 친구의 가입일로부터 1,080일 동안 유효합니다.
2) 데이터의 정확성과 보안을 위해 지난 18개월 간의 커미션 데이터만 제공됩니다.

3. 초대 내역


자세한 [초대 내역]과 [커미션] 내역은 추천 페이지에서 확인할 수 있습니다. 사용자는 시간 필터를 사용하여 원하는 내역을 찾고, 내역을 내보낼 수도 있습니다.


면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 금융, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 매수, 매도 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자할 때 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

Kickstarter 및 Launchpool 이벤트 계수 규칙 조정 및 업그레이드!

Kickstarter 및 Launchpool 이벤트 계수 규칙 조정 및 업그레이드!

Kickstarter 및 Launchpool 이벤트는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. 활발한 참여를 유도하고 보상을 늘리기 위해 MEXC는 Kickstarter 및 Launchpool 이벤트의 레벨 보상 계수 규칙을 조정했습니다. 조정 된 사항은 다음과 같습니다:조정 전: 이벤트에 MX를 많이 커밋할수록 해당 커밋 계수가 높아지고, 더

9월 MX존 이벤트 보고서

9월 MX존 이벤트 보고서

MEXC 플랫폼은 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트를 제공하여 사용자가 다양한 프로젝트에서 에어드랍 보상을 받을 수 있도록 지원합니다. 사용자 참여를 독려하고 에어드랍 수익을 높이기 위해, MEXC는 9월에 에어드랍 이벤트의 참여 기준을 낮추고 보상 계수 조정을 진행했습니다. 조정된 계획은 사용자가 에어드랍 이벤트에 더 빨리 참여할 수 있도록

11월 MX존 이벤트 보고서

11월 MX존 이벤트 보고서

2024년 11월, 미국 대통령 선거가 트럼프가 차기 대통령으로 당선되면서 마무리되었습니다. 대선 결과는 암호화폐 시장의 빠른 반등을 촉발했고, 비트코인 가격은 연일 최고치를 경신하며 10만 달러를 넘어섰습니다. 암호화폐에 대한 투자자들의 열정이 치솟으며 새로운 투자 열풍을 불러일으켰습니다. 이 기간 동안 MEXC는 여러 차례의 무료 에어드랍 캠페인을 진행

MX 존 9월 이벤트 보고서

MX 존 9월 이벤트 보고서

1. 9월 에어드랍 이벤트 데이터 성과MEXC는 매달 MX 토큰 보유자를 위한 독점 에어드랍 이벤트를 개최합니다. 일정 기간 일정량의 MX 토큰을 보유하면 무료 에어드랍 이벤트에 참여할 수 있습니다. 9월에 MEXC는 7개의 Launchpool 이벤트와 126개의 Kickstarter 이벤트를 포함하여 총 133개의 에어드랍 이벤트를 개최했습니다. 이러한

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요