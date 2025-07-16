친구에게 MEXC에 가입하도록 초대하기





현물 및 선물 거래에 MEXC 플랫폼을 사용하는 것 외에도 사용자는 친구를 초대하여 커미션을 받을 수도 있습니다. 사용자가 친구를 MEXC에 초대하면 사용자는 초대한 친구의 현물 및 선물 거래에서 일정 비율의 커미션을 받을 수 있습니다. 가장 높은 커미션 비율은 최대 50%에 달할 수 있습니다.













MEXC 공식 웹사이트를 방문하여 MEXC 계정에 로그인합니다. 오른쪽 상단의 사용자 아이콘을 클릭하고 [추천]을 선택합니다.





초대 페이지에서 [친구 초대]를 클릭하세요. 초대 코드를 복사하여 친구들과 공유하세요. 신규 사용자가 가입할 때 가입 시 초대 코드를 입력하여 초대 절차를 완료할 수 있습니다.





또는 초대 링크를 직접 복사하여 친구들과 공유하세요. 신규 사용자가 초대 링크를 사용하여 브라우저에서 가입 페이지를 열면, 초대 코드가 자동으로 입력됩니다.













1) MEXC 모바일 앱에서 왼쪽 상단의 사용자 아이콘을 누르세요.

2) [추천]을 선택하여 추천 페이지로 이동합니다.

3) [친구 초대]를 누르세요.

4) 초대 코드 또는 초대 링크를 복사하여 신규 사용자를 초대하세요. 또는 공유 화면에서 템플릿을 선택하여 초대 포스터를 친구들에게 직접 공유할 수도 있습니다.













사용자가 친구를 MEXC 플랫폼에 가입시키면, 친구가 거래를 완료할 때마다 거래 수수료의 일정 비율을 커미션으로 받게 됩니다.









일반 사용자의 현물 및 선물 커미션 비율은 40%이고 일부 지역에서는 최대 50%입니다. 더 높은 커미션을 원할 경우, MEXC 파트너 프로그램에 신청할 수 있습니다.





유효한 초대를 하면 초대자와 초대받은 사람 모두 선물 체험금 보상을 받게 됩니다.









초대자가 받은 실제 커미션은 친구가 거래 수수료 정산에 사용한 실제 암호화폐로 분배됩니다. 예를 들어, 친구가 MX를 사용하여 거래 수수료를 상쇄하는 경우, 초대자가 받는 실제 커미션은 MX로 분배됩니다.









현물 거래 커미션은 매일 01:00 (KST) 이후에 지급됩니다. 선물 거래 커미션은 매일 10:00 (KST) 이후에 지급됩니다. 실제 지급 시간은 지연될 수 있으므로, 다음 날 실제 지급 시간을 참고해 주세요. 커미션 보상은 MEXC 현물 계정으로 입금됩니다. MEXC 추천 페이지에서 커미션 내역을 확인할 수 있습니다.





유의 사항:

1) 초대한 사용자의 커미션 자격은 친구의 가입일로부터 1,080일 동안 유효합니다.

2) 데이터의 정확성과 보안을 위해 지난 18개월 간의 커미션 데이터만 제공됩니다.









자세한 [초대 내역]과 [커미션] 내역은 추천 페이지에서 확인할 수 있습니다. 사용자는 시간 필터를 사용하여 원하는 내역을 찾고, 내역을 내보낼 수도 있습니다.







