토큰 이름을 검색하여 현물 거래를 원하는 토큰을 빠르게 찾을 수 있습니다. MEXC의 현물 거래는 메인 영역, 혁신 영역, 평가 영역, MEME, ZK 및 Arbitrum 등 여러 섹션으로 나뉩니다. 처음 세 개의 섹션을 제외한 다른 섹션은 현재 이벤트와 토큰 유형의 이름을 따서 만들어졌습니다. 그렇다면 메인 영역, 혁신 영역, 평가 영역의 차이점은 무엇이토큰 이름을 검색하여 현물 거래를 원하는 토큰을 빠르게 찾을 수 있습니다. MEXC의 현물 거래는 메인 영역, 혁신 영역, 평가 영역, MEME, ZK 및 Arbitrum 등 여러 섹션으로 나뉩니다. 처음 세 개의 섹션을 제외한 다른 섹션은 현재 이벤트와 토큰 유형의 이름을 따서 만들어졌습니다. 그렇다면 메인 영역, 혁신 영역, 평가 영역의 차이점은 무엇이
튜토리얼/초보자 가이드/현물/MEXC 현물 거래 영역 소개

MEXC 현물 거래 영역 소개

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#Spot#기본 개념
메메
MEME$0.002386-4.52%
ZKsync
ZK$0.05528-2.76%
비트코인
BTC$121,482.92-1.62%
이더리움
ETH$4,365.34-3.67%
엠엑스 토큰
MX$2.6307-2.18%


토큰 이름을 검색하여 현물 거래를 원하는 토큰을 빠르게 찾을 수 있습니다. MEXC의 현물 거래는 메인 영역, 혁신 영역, 평가 영역, MEME, ZK 및 Arbitrum 등 여러 섹션으로 나뉩니다. 처음 세 개의 섹션을 제외한 다른 섹션은 현재 이벤트와 토큰 유형의 이름을 따서 만들어졌습니다.

그렇다면 메인 영역, 혁신 영역, 평가 영역의 차이점은 무엇이 있을까요?

1. 메인 영역


메인 영역에는 다음과 같은 안정적인 토큰이 포함되어 있습니다. 메인 영역의 암호화폐는 대부분 프로젝트가 더 완성되고 시가총액과 거래량이 높은 주류 암호화폐입니다. 메인 영역에서 발견되는 가장 일반적으로 제공되는 토큰은 BTC, ETH, MX입니다.



2. 혁신 영역


혁신 영역에는 주로 신규 프로젝트가 등장합니다. 메인 영역 시장에 비해 혁신 영역의 토큰은 가격 변동성이 크고 위험도가 높은 경우가 많습니다. 혁신 영역에서 거래하기 전에 주의를 기울이며 철저한 조사를 하는 것이 좋습니다. 아래 이미지에는 혁신 영역 토큰이 표시됩니다.



3. 평가 영역


평가 영역의 프로젝트는 일반적으로 특정 사용자 기반 임계값을 충족하고 커뮤니티에서 상장을 추천한 초기 단계의 프로젝트를 포함하여 초기 상장이 아닌 프로젝트입니다. 평가 영역의 일부 초기 단계 프로젝트는 여전히 시간과 시장 테스트가 필요할 수 있습니다. 이 영역의 토큰 가격은 변동성이 클 수 있으므로 높은 가격에 구매할 때는 주의를 기울이며 잠재적인 상장 폐지 위험을 인지하는 것이 좋습니다. 아래 이미지는 평가 영역 토큰이 표시됩니다.



평가 영역에 있는 토큰은 정기적으로 평가된다는 점에 유의하세요. 평가 영역에 진입한 토큰은 60일간의 평가 기간을 거치게 됩니다. 평가를 통과하면 혁신 영역으로 이동합니다. 반대로 평가를 통과하지 못하면 토큰은 상장 폐지됩니다.

참고:


  • 평가 기간이 끝나기 전에 프로젝트의 전반적인 성과가 좋으면 평가가 완료된 후 평가 구역에서 해제하고 혁신 영역으로 전환합니다.
  • 평가 기간이 끝나기 전까지 프로젝트가 효과적인 개선을 보이지 않을 경우, MEXC는 해당 거래 페어에 "ST" 경고 태그를 추가하고 상장 폐지 절차를 개시할 것입니다. 자세한 내용은 다음을 참조하시기 바랍니다: ST 경고 규칙
  • 평가 기간 동안 프로젝트가 ST 경고 규칙을 충족하지 못하면 평가가 조기에 종료되며, MEXC는 해당 거래 페어에 "ST" 경고 라벨을 추가하고 상장 폐지 절차를 시작합니다.
  • 평가 영역으로 이동한 프로젝트의 평가 기간은 30일이며, 기존에 평가 영역에 등록되어 있던 프로젝트의 평가 기간은 60일입니다.


고지사항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC Learn은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 리스크를 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

암호화폐 시장은 변동성이 크고 가격이 급격하게 변동할 수 있으며, 약간의 지연만으로도 기회 손실이나 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 스탑리밋 주문은 투자자가 트리거 가격을 미리 설정할 수 있는 널리 사용되는 자동 거래 도구입니다. 해당 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 매수 또는 매도 주문을 실행하여 트레이더가 리스크를 관리하고 수익을 확보할 수 있도

현물 거래 이해

현물 거래 이해

암호화폐 거래는 일반적으로 현물 거래와 선물 거래의 두 가지 범주로 나뉩니다.현물 거래는 시장에서 디지털 자산을 사고파는 행위로, 두 개의 암호화폐를 교환하고 그 결과로 자산을 소유하는 것을 말합니다. 현물 거래의 가격은 일반적으로 실시간 시장가이며, 거래자는 지정된 만기일 없이 언제든지 거래를 체결할 수 있습니다.MEXC에서 현물 거래하는 방법이 글에서는

장전 거래: 리스크, 기회, 그리고 MEXC의 보안 삼각체계

장전 거래: 리스크, 기회, 그리고 MEXC의 보안 삼각체계

에어드랍과 포인트 기반 보상 시스템은 암호화폐 시장이 급성장하는 가운데 프로젝트 팀이 사용자를 유치하고 토큰을 배포하는 핵심 도구로 자리 잡았습니다. 일부 사용자는 초기 수익을 확보하기 위해 공식 상장 전에 에어드랍된 토큰이나 포인트를 판매하기도 합니다. 반면, 프로젝트의 미래를 낙관하는 투자자는 더 낮은 가격에 조기에 매수하려고 할 수 있습니다. 이러한

장전 거래란?

장전 거래란?

1. 장전 거래란?장전 거래는 MEXC에서 제공하는 OTC(장외 거래) 서비스로, 신규 토큰이 암호화폐 거래소에 공식 상장되기 전에 미리 사고팔 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 구매자와 판매자는 원하는 가격으로 자유롭게 거래할 수 있어, 선호하는 가격에 맞춰 거래할 수 있는 유연성을 가집니다. MEXC 장전 거래로 토큰이 공개 시장에 나오기 전에 경

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요