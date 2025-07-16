MEXC 현물 거래 영역 소개





토큰 이름을 검색하여 현물 거래를 원하는 토큰을 빠르게 찾을 수 있습니다. MEXC의 현물 거래는 메인 영역, 혁신 영역, 평가 영역, MEME, ZK 및 Arbitrum 등 여러 섹션으로 나뉩니다. 처음 세 개의 섹션을 제외한 다른 섹션은 현재 이벤트와 토큰 유형의 이름을 따서 만들어졌습니다.





그렇다면 메인 영역, 혁신 영역, 평가 영역의 차이점은 무엇이 있을까요?









메인 영역에는 다음과 같은 안정적인 토큰이 포함되어 있습니다. 메인 영역의 암호화폐는 대부분 프로젝트가 더 완성되고 시가총액과 거래량이 높은 주류 암호화폐입니다. 메인 영역에서 발견되는 가장 일반적으로 제공되는 토큰은 BTC, ETH, MX입니다.













혁신 영역에는 주로 신규 프로젝트가 등장합니다. 메인 영역 시장에 비해 혁신 영역의 토큰은 가격 변동성이 크고 위험도가 높은 경우가 많습니다. 혁신 영역에서 거래하기 전에 주의를 기울이며 철저한 조사를 하는 것이 좋습니다. 아래 이미지에는 혁신 영역 토큰이 표시됩니다.













평가 영역의 프로젝트는 일반적으로 특정 사용자 기반 임계값을 충족하고 커뮤니티에서 상장을 추천한 초기 단계의 프로젝트를 포함하여 초기 상장이 아닌 프로젝트입니다. 평가 영역의 일부 초기 단계 프로젝트는 여전히 시간과 시장 테스트가 필요할 수 있습니다. 이 영역의 토큰 가격은 변동성이 클 수 있으므로 높은 가격에 구매할 때는 주의를 기울이며 잠재적인 상장 폐지 위험을 인지하는 것이 좋습니다. 아래 이미지는 평가 영역 토큰이 표시됩니다.









평가 영역에 있는 토큰은 정기적으로 평가된다는 점에 유의하세요. 평가 영역에 진입한 토큰은 60일간의 평가 기간을 거치게 됩니다. 평가를 통과하면 혁신 영역으로 이동합니다. 반대로 평가를 통과하지 못하면 토큰은 상장 폐지됩니다.





참고:





평가 기간이 끝나기 전에 프로젝트의 전반적인 성과가 좋으면 평가가 완료된 후 평가 구역에서 해제하고 혁신 영역으로 전환합니다.

평가 기간이 끝나기 전까지 프로젝트가 효과적인 개선을 보이지 않을 경우, MEXC는 해당 거래 페어에 "ST" 경고 태그를 추가하고 상장 폐지 절차를 개시할 것입니다. 자 세한 내용은 다음을 참조하시기 바랍니다: ST 경고 규칙

평가 기간 동안 프로젝트가 ST 경고 규칙 을 충족하지 못하면 평가가 조기에 종료되며, MEXC는 해당 거래 페어에 "ST" 경고 라벨을 추가하고 상장 폐지 절차를 시작합니다.

평가 영역으로 이동한 프로젝트의 평가 기간은 30일이며, 기존에 평가 영역에 등록되어 있던 프로젝트의 평가 기간은 60일입니다.



