MEXC 선물 이벤트: 거래 중 보상을 극대화하는 종합 가이드

2025년 10월 3일MEXC
경쟁이 치열한 암호화폐 거래 시장에서 안정적이고 효율적인 거래 경험을 제공할 뿐만 아니라 지속적으로 추가 혜택을 제공하는 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다. MEXC는 신규 및 기존 사용자 모두를 위한 포괄적인 선물 이벤트 세트를 설계했습니다. 이 이벤트들은 거래의 모든 단계를 아우릅니다. 선물 시장에 처음 진입하는 초보자든 경험 많은 고빈도 트레이더든, 다양한 요구에 맞는 맞춤형 보상이 마련되어 있습니다. 참여 시 거래 수익 가능성뿐만 아니라 선물 체험금, 수수료 할인, 상금 풀 공유 자격까지 얻을 수 있습니다.

본 글은 MEXC의 진행 중인 선물 이벤트를 종합적으로 소개하여, 트레이더들이 거래 활동과 함께 추가 혜택을 확보하는 방법을 이해하는 데 도움을 드립니다. 사용자는 MEXC 공식 웹사이트 내 네비게이션 바의 이벤트 → 선물에서 해당 이벤트를 확인할 수 있습니다.


1. $10,000 받기 이벤트


$10,000 받기 선물 체험금 이벤트는 신규 사용자 전용 미션과 고급 미션으로 구성됩니다. 신규 사용자 전용 미션은 진입 장벽이 낮아 보상을 쉽게 획득할 수 있으며, 고급 미션은 보상을 청구하기 전에 일정 누적 거래량을 달성해야 합니다.
2. 수수료 무료 트레이더 축제


수수료 무료 트레이더 축제는 MEXC에서 진행하는 이벤트로, 100개 선물 거래 페어에 대해 거래 수수료를 0%로 제공합니다. 별도의 등록 절차 없이 참여 가능합니다. 해당 거래 페어 거래 시 메이커 수수료와 테이커 수수료 모두 0%로 적용됩니다.

1) 이벤트 기간 중, 다른 프로모션의 수수료 할인은 본 이벤트 대상 페어에는 적용되지 않습니다.
2) 이벤트 기간 중, 본 이벤트 대상 선물 페어의 거래량은 $10,000 받기, 선물 M-Day, Super X-Game, 선물 리더보드, 선물 핫스팟 등 다른 선물 관련 이벤트의 거래량에 포함되지 않습니다.


3. 선물 M-Day


M-Day는 MEXC 선물 시장의 대표 이벤트로, USDT-M 또는 Coin-M 선물 거래를 하는 사용자가 도전 미션에 참여하여 무료 보석 상자를 획득하고 선물 체험금 보상을 받을 기회를 얻을 수 있습니다. 이 체험금은 증거금으로 사용 가능하며, 발생한 수익은 출금할 수 있습니다.

거래량 45,000 USDT 달성 시 보석 상자 1개를 획득합니다. 거래량이 높을수록 더 많은 상자를 얻을 수 있으며, 보석 획득 확률도 높아집니다. M-Day 참여 방법에 대한 자세한 단계는 M-Day 참여 방법 가이드를 참고해 주세요.


4. 선물 핫스팟


선물 핫스팟은 사용자가 인기 선물 거래 페어를 거래할 수 있는 이벤트입니다. 이벤트 기간 중 빠른 등록을 클릭하고 지정된 선물을 거래하면 선물 체험금 보상을 획득할 기회가 주어집니다.


5. 선물 리더보드


MEXC 선물 리더보드는 이벤트 기간 동안 일일 손익 기준으로 사용자를 순위를 매깁니다. 상위 200명(일일 선물 거래량 200,000 USDT 이상)이 상금을 공유하며, 거래량 기준 상위 200명도 추가 상금을 공유합니다. 보상은 매일 지급됩니다. 선물 리더보드는 일간, 주간, 월간 단위로 제공됩니다.


6. Super X-Game


Super X-Game은 MEXC 선물 시장의 정기 이벤트입니다. 레버리지 21배 이상으로 거래를 완료한 사용자는 자동으로 참여하게 됩니다. 업데이트된 Super X-Game에서는 거래량 수준에 따라 상이한 보상이 제공됩니다. 또한 상금 풀은 참여 자격을 갖춘 참가자 수에 따라 결정됩니다. 참가자가 많을수록 상금 풀은 커집니다. 상금 풀 배분은 거래량 순위에 따라 이루어집니다. 자세한 내용은 이벤트 이용 약관을 참조하시기 바랍니다.


참고: 상기 이벤트 규정은 변경될 수 있습니다. 최신 규정은 이벤트 페이지에서 확인하시기 바랍니다. MEXC는 최종 해석권을 보유합니다.

7. 결론


MEXC 선물 이벤트 생태계는 거래의 모든 단계를 보완하는 다층적 기회를 창출합니다. 초보자를 위한 입문 미션이든 숙련된 트레이더를 위한 경쟁적 도전이든, 각 이벤트는 부가 가치를 제공하도록 설계되었습니다. 이벤트 규정을 꼼꼼히 검토하고 포괄적인 거래 계획에 반영함으로써 참가자는 성과를 최적화하고 장기적 수익성을 높일 수 있습니다.

면책 조항: 본 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 구성하지 않으며, 어떠한 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하는 것도 아닙니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만을 제공하며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 관련 위험을 완전히 이해하고 신중하게 투자하시기 바랍니다. 모든 투자 결정과 결과는 전적으로 사용자의 책임입니다.

