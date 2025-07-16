MEXC의 새로운 브랜드 마스코트 출시!

2018년 창립 이래 MEXC는 고객에게 더 안전하고 효율적인 거래 경험을 제공하기 위해 개척과 혁신을 거듭해 왔습니다. 지난 5년 동안 MEXC는 '소기업'에서 '대기업'으로 성장하여 전 세계 170개 국가와 지역에서 수백만 명의 사용자에게 서비스를 제공하고 함께하고 있습니다.





업계에서 쌓은 5년간의 경험은 '안전하고 전문적이며 개방적이고 포용적인, 희망을 탐구하는'이라는 MEXC 브랜드 키워드로 결합되었습니다. MEXC 브랜드 컨셉을 보다 시각적이고 입체적으로 표현하고자 5주년을 맞아 새롭게 업그레이드된 브랜드 마스코트를 출시했습니다.









5월에 태어난 마스코트는 따뜻하고 친절하며 쾌활하고 유머러스한 성격과 창의적이고 진취적이며 적극적인 탐험 정신을 가진 전형적인 황소자리입니다. 색상은 MEXC 5주년 기념 브랜드 컬러인 '오션 블루'와 미니멀한 '테크놀로지 화이트'가 결합된 새로운 색상을 사용했습니다.





'삼각형'은 자연에서 가장 안정적인 모양과 구조로 신뢰성과 안정성이 특징이며, MEXC의 안전과 전문성을 상징하는 이미지로 상징적 의미가 풍부합니다. '오션 블루'는 바다의 푸른색으로 MEXC의 개방성과 관용을 상징합니다. '테크놀로지 화이트'는 미래지향적이고 주류적인 흰색 계열로 MEXC의 혁신과 발전을 강조합니다.









새로운 마스코트는 MEXC 브랜드 컨셉과 잘 어우러져 블록체인 업계의 인기 뉴스와 지식 대중화 등 업계 소식을 MEXC 사용자에게 전달할 것입니다. 또한 MEXC 이벤트 및 인기 코인 상장과 같은 MEXC의 공식 뉴스를 소개하는 홍보대사 역할도 할 것입니다. 이 마스코트가 전 세계 MEXC 사용자들과 친근하고 긴밀한 소통을 유지하며 사용자들에게 높은 가치와 양질의 정보를 제공할 수 있기를 기대합니다.







