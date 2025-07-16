2018년 창립 이래 MEXC는 고객에게 더 안전하고 효율적인 거래 경험을 제공하기 위해 개척과 혁신을 거듭해 왔습니다. 지난 5년 동안 MEXC는 '소기업'에서 '대기업'으로 성장하여 전 세계 170개 국가와 지역에서 수백만 명의 사용자에게 서비스를 제공하고 함께하고 있습니다. 업계에서 쌓은 5년간의 경험은 '안전하고 전문적이며 개방적이고 포용적인, 희망2018년 창립 이래 MEXC는 고객에게 더 안전하고 효율적인 거래 경험을 제공하기 위해 개척과 혁신을 거듭해 왔습니다. 지난 5년 동안 MEXC는 '소기업'에서 '대기업'으로 성장하여 전 세계 170개 국가와 지역에서 수백만 명의 사용자에게 서비스를 제공하고 함께하고 있습니다. 업계에서 쌓은 5년간의 경험은 '안전하고 전문적이며 개방적이고 포용적인, 희망
MEXC의 새로운 브랜드 마스코트 출시!

2025년 7월 16일MEXC
2018년 창립 이래 MEXC는 고객에게 더 안전하고 효율적인 거래 경험을 제공하기 위해 개척과 혁신을 거듭해 왔습니다. 지난 5년 동안 MEXC는 '소기업'에서 '대기업'으로 성장하여 전 세계 170개 국가와 지역에서 수백만 명의 사용자에게 서비스를 제공하고 함께하고 있습니다.

업계에서 쌓은 5년간의 경험은 '안전하고 전문적이며 개방적이고 포용적인, 희망을 탐구하는'이라는 MEXC 브랜드 키워드로 결합되었습니다. MEXC 브랜드 컨셉을 보다 시각적이고 입체적으로 표현하고자 5주년을 맞아 새롭게 업그레이드된 브랜드 마스코트를 출시했습니다.



마스코트와의 첫 만남

5월에 태어난 마스코트는 따뜻하고 친절하며 쾌활하고 유머러스한 성격과 창의적이고 진취적이며 적극적인 탐험 정신을 가진 전형적인 황소자리입니다. 색상은 MEXC 5주년 기념 브랜드 컬러인 '오션 블루'와 미니멀한 '테크놀로지 화이트'가 결합된 새로운 색상을 사용했습니다.

'삼각형'은 자연에서 가장 안정적인 모양과 구조로 신뢰성과 안정성이 특징이며, MEXC의 안전과 전문성을 상징하는 이미지로 상징적 의미가 풍부합니다. '오션 블루'는 바다의 푸른색으로 MEXC의 개방성과 관용을 상징합니다. '테크놀로지 화이트'는 미래지향적이고 주류적인 흰색 계열로 MEXC의 혁신과 발전을 강조합니다.



MEXC 이미지 홍보대사

새로운 마스코트는 MEXC 브랜드 컨셉과 잘 어우러져 블록체인 업계의 인기 뉴스와 지식 대중화 등 업계 소식을 MEXC 사용자에게 전달할 것입니다. 또한 MEXC 이벤트 및 인기 코인 상장과 같은 MEXC의 공식 뉴스를 소개하는 홍보대사 역할도 할 것입니다. 이 마스코트가 전 세계 MEXC 사용자들과 친근하고 긴밀한 소통을 유지하며 사용자들에게 높은 가치와 양질의 정보를 제공할 수 있기를 기대합니다.



지난 5년 동안 MEXC는 인기 프로젝트를 식별하는 전문성을 바탕으로 전 세계 수백만 사용자의 신뢰를 쌓아왔습니다. 2023년 5월 현재 MEXC는 170여 개국에 진출하여 18개 언어권, 11개 소셜 미디어 플랫폼에서 천만 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공하고 있습니다. MEXC의 규모는 나날이 성장하고있지만, 그럼에도 변하지 않는 것은 '서비스 우선'이라는 기본 원칙입니다. 앞으로도 MEXC의 마스코트는 MEXC 직원들과 함께 고객에게 다양한 서비스를 제공하기 위해 노력할 것입니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

