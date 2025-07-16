Humanity Protocol (H): 개인정보 보호를 최우선으로 한 탈중앙화 신원 인프라 구축

인공지능(AI)과 자동화 기술의 대규모 채택과 발전 이전부터 가짜 신원, 허위 인물, 봇 활동은 인터넷 전반에 걸쳐 널리 퍼져 있었습니다. 그러나 AI 및 관련 기술이 더욱 발전함에 따라 이러한 문제들은 온라인에서 더욱 확산되어 디지털 플랫폼과 생태계 전반의 보안과 신뢰를 위협하고 있습니다. Humanity Protocol은 이러한 현상에 대한 해결책으로 이더리움 레이어-2 zkEVM 탈중앙화 신원 검증 프로토콜을 제시합니다. 이 프로토콜은 비침습적 생체 인식 기술과 영지식 증명(Zero-Knowledge Proofs)을 활용해 개인 정보 보호를 중시하고 인간 중심의 디지털 신원 시스템을 구축하는 것을 목표로 합니다.









Humanity Protocol 은 인간 신원 인증에 중점을 둔 zkEVM 레이어 2 블록체인입니다. 이 프로토콜은 손바닥 인식 기술과 영지식 증명(Zero-Knowledge Proofs)을 결합한 독특한 PoH(Proof-of-Humanity) 합의 메커니즘을 도입하여 사용자의 신원이 사람임을 검증하는 동시에 사용자 개인 정보를 보호합니다. 이 프로토콜의 핵심 목표는 사용자가 민감한 정보를 공개하지 않고도 자신의 고유성과 진위성을 증명할 수 있는 Sybil 공격 저항 신원 인증 네트워크를 구축하여 Web3 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 신원 인프라를 제공하는 것입니다.













Humanity Protocol은 생체 인증 방식으로 손바닥 인식 기술을 사용하며, 각 개인의 손바닥의 고유성을 활용하여 신원의 고유성을 보장합니다. 인증 과정에서 손바닥 스캔은 되돌릴 수 없는 암호화된 표현으로 변환됩니다. 이 기술을 영지식 증명 기술과 결합함으로써, 시스템은 사용자의 생체 정보를 노출하지 않고 안전한 신원 인증을 가능하게 합니다.









PoH(Proof-of-Humanity) 는 Humanity Protocol의 핵심 합의 메커니즘입니다. 네트워크에 참여하는 모든 사용자가 고유하고 실제 인간임을 확인하기 위해 설계되었습니다. 사용자의 손바닥 데이터를 인증하는 탈중앙화 인증 노드(zkProofers)를 통해 시스템은 네트워크의 보안성과 무결성이 보장되며, 이를 통해 봇과 가짜 신원의 침입을 효과적으로 차단합니다.









Humanity Protocol은 탈중앙화 신원(DID)의 생성 및 검증 가능한 자격 증명(VC)의 발급을 지원하여, 사용자가 다양한 플랫폼과 애플리케이션에서 자신의 신원과 상태를 증명할 수 있도록 합니다. 이러한 자격 증명은 사용자 자신이 완전히 제어하기 때문에 데이터의 개인 정보 보호 및 이동성이 보장되며, 플랫폼 간 원활한 신원 상호 운용성이 가능합니다.









현재 테스트넷은 RWT(보상 토큰)를 사용하여 테스트, 일일 체크인, 추천 및 기타 활동에 대한 사용자 참여를 장려합니다. 테스트넷이 종료된 후 RWT는 인센티브 메커니즘과 거버넌스 토큰의 역할을 모두 수행하도록 설계된 메인넷의 기본 토큰인 H로 교환될 수 있습니다.





H 토큰은 향후 다음과 같은 기능을 수행할 예정입니다:





zkProofer 노드의 인증 참여를 유도하기 위한 인센티브 제공

검증 가능한 자격 증명(VC) 및 신원 인증 관련 수수료 지불에 사용

커뮤니티 거버넌스 및 신원 발급 메커니즘 조정에 사용

생태계 인센티브 및 에어드랍 보상에 일부 할당









Jump Crypto, Humanity Protocol은 2023년에 설립되었으며, 창립자이자 CEO인 Terence Kwok을 포함한 핵심 팀 멤버들이 블록체인 및 기술 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 설립 이후, 이 프로토콜은 다수의 자금 조달 라운드를 완료했으며, 총 5천만 달러 이상을 유치했습니다. 주요 투자자에는 Pantera Capital Animoca Brands , 및 Polygon 과 같은 유명 기관들이 있습니다.









2023년에 설립되어, 손바닥 지문 스캔, Human ID 등록, RWT 테스트 보상 메커니즘이 현재 배포되어 있습니다.

테스트넷이 사용자 및 개발자에게 공개되어 폭넓은 피드백을 수집하고 있습니다.









영지식 기반 인증의 온체인 배포를 구현합니다.

zkProofer 노드를 모집하고 에어드랍 및 보상을 시범 운영합니다.

PoH 손바닥 지문 인증 모듈의 제3자 통합을 지원하기 위해 API 및 SDK를 출시합니다.









메인넷을 공식 출시하여 RWT를 메인넷 H로 교환할 수 있게 하고, 퍼블릭 체인 거버넌스를 개시합니다.

검증 가능한 자격 증명(예: KYC , 교육, 금융, 티켓팅)의 사용 사례 확대합니다.

수직적 파트너십(예: ApeChain이 zkProofer 네트워크에 합류).

기업 수준 통합(금융 기관, 이벤트 플랫폼) 및 산업별 애플리케이션 지원합니다.









Humanity Protocol은 인간 중심적이고 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 탈중앙화 신원 확인 네트워크를 구축하여 Web3 세계에 신뢰할 수 있는 신원 인프라를 제공합니다. 이 프로토콜은 혁신적인 기술과 인센티브 메커니즘을 통해 디지털 신원 확인의 현재 과제를 해결하고 인간 중심의 디지털 사회의 건전한 발전을 촉진하는 것을 목표로 합니다. Humanity Protocol의 탈중앙화 신원 시스템은 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 광범위한 응용 가능성을 가지고 있습니다:





DeFi 및 금융 서비스: 신뢰할 수 있는 신원 인증을 통해 Sybil 공격을 방지하고 플랫폼 보안을 강화합니다.

Web3 거버넌스: 투표 및 거버넌스 참여자의 고유성과 진위성을 보장합니다.

소셜 미디어 및 콘텐츠 플랫폼: 사용자 신원을 확인하여 가짜 계정 및 봇 활동을 차단합니다.

디지털 신원 및 인증: 사용자에게 통합된 디지털 신원을 제공하여 가입 및 로그인 절차를 간소화합니다.





채택이 확대되고 생태계가 성숙함에 따라 Humanity Protocol은 Web3 애플리케이션 전반에 걸쳐 안전하고 사용자 소유의 디지털 신원에 대한 새로운 표준을 설정할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.



