비트코인은 어떻게 만들어졌나요?





2008년, 인류는 "서브프라임 모기지 사태"라는 전대미문의 금융 폭풍에 직면했습니다. 전 세계 각국 정부는 위기에 대응하기 위해 동분서주했습니다. 글로벌 위기를 극복하기 위해 미국 연방준비제도이사회를 중심으로 전 세계 금융 시스템은 대규모 통화 완화에 나서기 시작했고, 경제 회복을 촉진하기 위해 지폐 발행을 늘리기 시작했습니다. 이러한 '독약' 같은 접근 방식에 많은 사람이 정부에 실망했고, 암호학자들은 탈중앙화된 디지털 통화 시스템을 구축하기 시작했습니다. 이것이 비트코인이 탄생한 배경입니다.









비트코인은 21세기 가장 위대한 혁신 중 하나입니다. 그러나 혁신은 결코 한순간에 이루어지는 것이 아니며, 이전 세대의 어깨 위에 구축된 나선형 상승입니다. 비트코인의 탄생은 기술 계승, 혁신, 개발의 무수한 반복을 거쳤습니다. 비트코인 기술의 초기 아이디어는 지난 세기의 "cypherpunk" 운동으로 거슬러 올라갈 수 있습니다.









"Cypherpunks"는 암호화 알고리즘을 통해 개인의 프라이버시를 보호하는 것을 목표로 하는 천재적인 괴짜들과 IT 엘리트들이 자발적으로 결성한 단체입니다. 이 조직은 공식적인 리더십 구조가 없으며 일반적으로 암호화된 메일링 리스트를 통해 소통합니다.





cypherpunk의 기원은 1992년 은퇴한 세 명의 기술 전문가인 Eric Hughes, Tim May, John Gilmore가 20명 이상의 친구들을 초대해 다양한 암호화 문제를 논의하는 비공식 모임으로 거슬러 올라갑니다. 그해 말, Tim May는 공식적으로 '"cypherpunk" 메일링 리스트 조직을 출범시켰습니다. cypherpunk 운동이 탄력을 받으면서 이들의 메일링 리스트는 빠르게 인기를 얻었고 구독자 수가 점점 늘어났습니다. 매일 수학, 암호화 기술, 컴퓨터, 정치, 철학을 아우르는 다양한 주제가 논의되었습니다. 이러한 토론에서 수많은 상상력 넘치는 아이디어가 쏟아져 나왔습니다.





1993년 Eric Hughes는 컴퓨터 펑크 문화의 정신을 결합하고 개인 정보 데이터를 보호하기 위한 암호화 방법의 사용을 강조하는 "A Cypherpunk's Manifesto"이라는 제목의 책을 썼습니다. 이 책에서 "Cypherpunk"라는 용어가 처음으로 명시적으로 사용되었습니다. 약 1년간의 개발 끝에 cypherpunk 조직은 약 1,400명의 회원으로 성장했으며, 이들 중 다수가 IT 엘리트였습니다. WikiLeaks의 창립자 Julian Assange, World Wide Web의 창시자 Tim Berners-Lee, 스마트 계약의 아버지 Nick Szabo, 그리고 비트코인의 창시자 Satoshi Nakamoto 등이 주요 회원으로 참여했습니다.









비트코인이 발명되기 전에 "cypherpunks" 그룹의 구성원들은 수십 개의 디지털 통화를 논의하고 심지어 만들기도 했다고 합니다. 여기서는 비트코인 개발에 가장 큰 영향을 미친 두 가지 디지털 통화를 간략하게 소개합니다.





2.1 Hashcash





Hashcash는 1997년에 Adam Back 박사가 만들었습니다. 스팸 이메일과 서비스 거부 공격을 방지하기 위해 설계된 작업 증명 시스템으로 사용됩니다. 기본적으로 Hashcash는 이메일 전송에 필요한 시간과 연산 능력을 증가시켜 스팸 방지 메커니즘으로 작동하며, 발신자가 이메일을 보내기 전에 작업 증명과 유사하게 이메일 헤더에 "stamp"를 생성하기 위해 연산 노력을 기울였다는 것을 증명해야 하므로 스팸 전송 비용을 증가시킵니다.





비트코인의 작업 증명 메커니즘(PoW)은 Hashcash에서 파생되었습니다. Satoshi Nakamoto의 비트코인 백서에는 Adam Back 박사가 비트코인 작업 증명 알고리즘 개발에 기여한 공로를 인정하며 Back 박사의 Hashcash에 대한 구체적인 언급이 나와 있습니다.





2.2 B-Money





1998년, 중국의 암호학자 Wei Dai는 "cypherpunks" 메일링 리스트에 B-Money라는 제안을 올렸습니다. 이 제안은 해당 코드 구현 없이 텍스트로만 설명되어 있었습니다. Wei Dai의 비전에서 B-Money는 분산형 익명 전자 현금 시스템을 목표로 했습니다. B-Money는 두 가지 핵심 기능을 가지고 있었습니다: ① 작업 증명 메커니즘(PoW)을 통한 토큰 생성, ② 분산 원장





B-Money 제안서는 먼저 작업 증명 메커니즘 (PoW)을 통해 토큰을 생성하는 과정을 설명합니다. 컴퓨팅 리소스가 계산 퍼즐을 풀고 해당 토큰을 생성하는 데 사용된다는 점에서 B-Money의 논리는 비트코인의 논리와 놀라울 정도로 유사합니다. 그런 다음 분산 원장의 프로세스를 설명합니다. B-Money에서는 송금인과 수취인 모두 실명이 없으며 공개 키만 보유하고 있습니다. 발신자는 개인 키로 트랜잭션에 서명한 다음 이를 전체 네트워크에 전송합니다. 각 네트워크 노드는 모든 거래 기록이 포함된 대규모 원장을 유지합니다. B-Money의 핵심 기술 개념은 오늘날의 주류 암호화폐와 매우 유사합니다.





그러나 B-Money는 이중 지출 문제에 대한 해결책을 찾지 못했고 여전히 중앙화된 신뢰에 의존해 거래를 진행했습니다. 또한 B-Money에는 블록체인, 총 발행량, 타임스탬프 등 비트코인에서 볼 수 있는 많은 개념이 부족했습니다. 비트코인의 혁신에 방향성을 제공한 것은 바로 이러한 B-Money의 결여된 측면이었습니다.









2008년 11월 1일, Satoshi Nakamoto라는 수수께끼의 인물이 "비트코인: P2P 전자 현금 시스템"이라는 제목의 논문을 암호화 포럼인 " metzdowd.com "에 발표했습니다. 이 논문은 "비트코인"이라는 새로운 암호화 통화 시스템을 만드는 방법을 자세히 설명했습니다. 이 시스템은 완전한 탈중앙화의 토대 위에 구축되어 신뢰와 중앙화된 기관이 필요하지 않으며, 탈중앙화된 맥락에서 통화 유통 및 발행과 관련된 문제를 해결합니다.





Satoshi Nakamoto가 설명한 것처럼 비트코인은 완전히 P2P이며 탈중앙화되어 있어 신뢰할 수 있는 제3자가 거래를 촉진할 필요가 없습니다. 비트코인은 타임스탬프와 P2P 결제와 같은 개념을 도입함으로써 이중 지출 문제를 효과적으로 해결했습니다. 또한 비트코인은 작업 증명(PoW) 합의 알고리즘을 통해 보안을 보장하면서 참여자가 익명을 유지할 수 있도록 했습니다.





2009년 1월 3일, Satoshi Nakamoto는 핀란드 헬싱키의 소규모 서버에서 제네시스 블록으로 알려진 비트코인 첫 번째 블록을 채굴했습니다. 이는 비트코인의 탄생을 의미하며 Nakamoto는 초기 블록 보상으로 50 비트코인을 받았습니다. Nakamoto는 아이러니하게도 기존 금융 시스템의 주기적인 위기를 언급하기 위해 제네시스 블록에 당시 The Times 신문의 헤드라인을 포함시켰습니다: "2009년 1월 3일자 The Times, 은행에 대한 두 번째 구제금융을 앞두고 있는 총리"





첫 비트코인 거래는 아직 해야 할 일이 많이 남아 있긴 하지만 네트워크의 가능성을 보여주었습니다. 이후 점점 더 많은 '"cypherpunks"가 비트코인 네트워크를 테스트하기 위해 참여하면서 기술 커뮤니티에 비트코인의 인지도가 확산되었습니다. 하지만 꽤 오랫동안 비트코인의 영향력은 제한적이었습니다. 비트코인의 가격이 크게 상승하고 혁신적인 잠재력이 드러나면서 비트코인은 더 많은 사람들로부터 관심을 받기 시작했습니다.









출처: TradingView





올해는 2023년으로 비트코인이 탄생한 지 14년째 되는 해입니다. 지난 14년 동안 비트코인은 끊임없는 논쟁과 논쟁으로 가득 차 있었으며, 동시에 강력한 성장의 시기이기도 했습니다. 기술 애호가의 틈새 관심사로 시작하여 무한한 애플리케이션 혁신을 촉발하며 코인당 69,000달러의 최고 가치에 이르기까지 비트코인은 그 여정 내내 신화와 전설의 태피스트리를 엮어왔습니다.